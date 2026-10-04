República Dominicana reduce los casos confirmados de malaria un 82.46 %

La República Dominicana redujo un 82.46% los casos confirmados de malaria hasta la semana epidemiológica 37 de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La República Dominicana redujo a 137 los casos confirmados de malaria hasta la semana epidemiológica 37 de 2026, lo que representa una disminución de 82.46% frente a los 781 registrados durante el mismo período de 2025, según el más reciente Boletín Epidemiológico -Semana 37 de Salud Pública. En la última semana analizada no se notificaron nuevos diagnósticos confirmados.

La caída se reflejó también en la incidencia acumulada nacional. El indicador pasó de 10.21 casos por cada 100,000 habitantes en 2025 a 1.75 casos por cada 100,000 habitantes en lo que va de 2026. El boletín consigna, además, que no se registraron defunciones por esta enfermedad durante el período evaluado.

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La provincia de Azua acumuló 78 casos confirmados entre las semanas epidemiológicas uno y 37 de 2026. Eso representó una baja frente a los 402 casos que se habían contabilizado en igual lapso de 2025.

La provincia de Azua contabilizó 78 casos confirmados, lo que representó un descenso frente a los 402 del año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción también se observó en otros territorios. En Elías Piña, los casos confirmados descendieron de 25 a cero; en el Distrito Nacional, de uno a cero; y en Independencia, de uno a cero.

Santo Domingo registró un caso confirmado en 2026, frente a nueve en el período comparable de 2025. La Altagracia fue una de las provincias donde hubo un aumento: pasó de cuatro a nueve casos confirmados. Monte Cristi mantuvo tres casos, mientras que en el registro de personas procedentes del extranjero se informaron tres diagnósticos, la misma cifra que el año previo.

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En términos de incidencia acumulada, Azua pasó de 257.13 a 48.94 casos confirmados por cada 100,000 habitantes. Elías Piña bajó de 57.16 a cero, mientras que La Altagracia aumentó de 1.44 a 3.12.

Las notificaciones sospechosas superaron las 52 mil en el acumulado nacional

Pese al descenso de los diagnósticos confirmados, el sistema de vigilancia mantuvo un volumen elevado de notificaciones sospechosas. Hasta la semana 37 se contabilizaron 52,735 casos sospechosos de malaria en el país, frente a 47,246 durante el mismo período de 2025.

Azua concentró 17,742 notificaciones sospechosas, por encima de las 11,847 del año anterior. Baoruco pasó de 3,617 a 3,809, Elías Piña de 659 a 2,017 y Santo Domingo de 6,895 a 7,319. Estos registros corresponden a personas bajo evaluación y no equivalen, por sí solos, a casos confirmados.

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El boletín define como caso confirmado a la persona que cuenta con evidencia definitiva de laboratorio, con o sin síntomas compatibles con la enfermedad.

Las notificaciones de casos sospechosos en el país superaron las 52 mil durante el período evaluado por el sistema de vigilancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vigilancia y las intervenciones focalizadas forman parte de la estrategia sanitaria

El boletín señala que la reducción de los diagnósticos se vincula con el fortalecimiento de las acciones de control y eliminación de la malaria. Entre las medidas citadas figuran la focalización de intervenciones en zonas de mayor transmisión, la vigilancia epidemiológica y entomológica, la búsqueda activa de casos y la eliminación de criaderos.

También se incluye el rociado residual dentro de las viviendas y la participación comunitaria. Durante la semana 37, las autoridades identificaron una alarma relacionada con malaria. El registro no implica de forma automática la existencia de un brote, pero requiere investigación adicional.

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El boletín sostiene que las medidas aplicadas han permitido una reducción sostenida de los casos confirmados y que el país mantiene el objetivo de eliminar la malaria como problema de salud pública.