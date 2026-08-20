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De granjas de cabras en el Atlántico a una cueva italiana con pinturas de 12 mil años: así son las 3 islas secretas de Europa

Cabo Clear, Levanzo y Telendos comparten escala reducida, acceso exclusivo en barco y paisajes que Lonely Planet recomienda para quienes buscan naturaleza sin multitudes en Irlanda, Italia y Grecia

Panorámica de una isla rocosa con casas blancas en su ladera, rodeada por el mar con cinco veleros anclados y montañas distantes bajo un cielo claro.
Tres islas europeas ofrecen senderos costeros, cuevas prehistóricas, aguas transparentes y pueblos sin autos para escapadas breves (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ubicadas fuera de los itinerarios turísticos tradicionales, existiendo a distancia de los lugares habitualmente más visitados, hay tres islas de pequeño tamaño en Europa que se pueden visitar únicamente viajando en ferry.

Estos lugares representan una opción diferente destinada a aquellas personas que desean encontrar paisajes naturales, realizar caminatas y disfrutar de estancias cortas junto al mar.

Lonely Planet elaboró una lista que presenta una selección con destinos situados en Irlanda, Italia y Grecia, donde la oferta incluye alternativas como senderos costeros, la exploración de cuevas que fueron habitadas en tiempos prehistóricos y la visita a localidades en las que no circulan autos.

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Los tres destinos a los que solo se puede llegar en barco

Cabo Clear, Irlanda

Ruinas de piedra, incluyendo dos torres, sobre una colina verde con muros y un camino. Un vehículo azul y dos personas cerca del mar y el cielo claro.
Cabo Clear integra las islas Gaeltacht y mantiene el uso cotidiano del irlandés como primera lengua

Cabo Clear forma parte de las islas Gaeltacht, uno de los espacios donde el irlandés todavía conserva uso cotidiano como primera lengua. De acuerdo con Lonely Planet, la isla recibe visitantes sobre todo en verano, cuando aumentan las excursiones vinculadas a la playa y al senderismo.

El recorrido permite observar los islotes cercanos, entre ellos Fastnet Rock, donde se levanta un faro en el punto más meridional de Irlanda. El trayecto en ferry desde tierra firme también suma atractivo por la posibilidad de avistar delfines en la ruta.

La publicación señala que la oferta de alojamiento y gastronomía es acotada y que varias actividades cierran fuera de temporada. Entre ellas figura una granja de cabras conocida por sus helados y quesos caseros.

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Para llegar, la empresa Cape Clear Ferries opera durante todo el año desde Baltimore, con un viaje de aproximadamente una hora. En los meses de menor demanda, las salidas se reducen a una o dos por día.

Levanzo, Italia

Pueblo con casas blancas y techos planos en una montaña rocosa, bahía de aguas turquesas con barcos de recreo, y flores amarillas en primer plano.
Levanzo, la menor de las islas Egadi frente a Sicilia, concentra su atractivo en el trekking, los acantilados y calas como Cala Minniola

Levanzo, la menor de las islas Egadi, se ubica frente a la costa occidental de Sicilia y concentra buena parte de su atractivo en los caminos de trekking y en sus pequeñas calas. Según Lonely Planet, la isla permite elegir entre senderos sobre acantilados y recorridos más próximos al mar.

Uno de los puntos destacados es Cala Minniola, una playa rocosa de aguas transparentes. A eso se suma la Gruta del Genovese, una cueva con pinturas datadas en más de 12.000 años, descubierta hace menos de un siglo.

Las visitas a ese sitio son limitadas y requieren reserva previa con 48 horas de anticipación, según detalla Lonely Planet. Esa restricción convierte a la cueva en uno de los principales factores de planificación para quienes organizan una visita breve.

El acceso se realiza con los hidroalas de Liberty Lines desde Trapani, con conexiones hacia las otras islas del archipiélago. El viaje dura 25 minutos desde Trapani, 10 minutos desde Favignana y 30 minutos desde Marettimo.

Telendos, Grecia

Una gran isla montañosa y rocosa se eleva del mar bajo un cielo azul con nubes blancas. Se observa una franja costera con casas a la izquierda.
Telendos, en el archipiélago del Dodecaneso, favorece los recorridos a pie y el snorkel frente a los restos sumergidos de la antigua ciudad de Potha

En el este de Grecia, Telendos integra el archipiélago del Dodecaneso y conserva una escala reducida que favorece los desplazamientos a pie. Lonely Planet la presenta como una opción para quienes priorizan un entorno sin coches, con senderos y acceso al mar.

La isla estuvo unida a Kalymnos hasta el siglo VI d. C., cuando un terremoto separó ambos territorios. Esa transformación geológica también explica parte del interés actual por el snorkel, ya que frente a la costa se encuentran restos de la antigua ciudad sumergida de Potha.

El pequeño pueblo pesquero se extiende al pie del monte Rachi, una referencia habitual para escaladores que llegan desde distintos países. Entre los recorridos más exigentes aparece una vuelta completa de 10 kilómetros alrededor de la isla.

Ese circuito culmina en la capilla de Agios Konstantinos, uno de los puntos señalados por Lonely Planet para observar la puesta del sol. El acceso a Telendos se realiza por ferry, en un cruce breve desde la cercana isla de Kalymnos.

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