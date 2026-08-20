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Salvaron al pez más raro del mundo, pero dejaron un enigma genético que podría afectar a las próximas generaciones

La población del Cyprinodon diabolis cayó a 20 individuos en 2025 tras dos terremotos que destruyeron su fuente de alimento. Los científicos debieron actuar de emergencia sin poder recolectar las muestras que necesitaban para estudiar su evolución

Un pez Cyprinodon diabolis oscuro con aletas iridiscentes nada en el agua entre plantas verdes, rocas cubiertas de algas y burbujas de oxígeno.
Los científicos reintrodujeron peces criados en cautiverio en el hábitat natural para evitar la desaparición del Cyprinodon diabolis (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En una cavidad rocosa aislada del desierto de Nevada, la operación de emergencia para evitar la desaparición del pez más raro del mundo dejó a los científicos sin forma de distinguir a varios de los ejemplares liberados.

Según informó GEO, el caso afecta al Cyprinodon diabolis, una especie que sobrevive de forma exclusiva en una piscina natural subterránea del parque nacional del Valle de la Muerte, en Estados Unidos.

El problema surgió después de una intervención urgente ante una caída abrupta de la población. Los investigadores detectaron en 2025 apenas 20 individuos, una cifra que encendió la alarma tras el máximo registrado desde hacía 25 años apenas un año antes.

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Un pez limitado a un único refugio

El Cyprinodon diabolis vive en un entorno descrito como extremo; se trata de un pequeño pez azul metálico de apenas unos centímetros de largo, presente solamente en una piscina subterránea del desierto.

Un grupo de peces Cyprinodon diabolis de cuerpo oscuro con motas azules y aletas grises nada en un acuario con grava blanca, piedras y plantas verdes.
La población del pez más raro del mundo cayó a 20 individuos en 2025 y activó una operación de emergencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa condición convirtió a su supervivencia en un asunto de seguimiento permanente para biólogos y autoridades estadounidenses. La caída reciente de la población ocurrió producto de 2 terremotos ocurridos durante el invierno.

Las sacudidas generaron olas dentro de la cavidad y destruyeron buena parte de las algas que sirven de alimento a la especie. A esa pérdida se sumó la escasez de luz invernal que impidió una recuperación rápida de ese recurso.

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Sin alimento suficiente, la población quedó en una situación crítica. Ante ese escenario, los investigadores optaron por una medida excepcional: introducir en el hábitat natural varios peces criados en cautiverio.

La falta de muestras genéticas cambió el escenario

La decisión tomada bajo presión abrió una incertidumbre nueva, ya que los científicos no lograron obtener a tiempo muestras genéticas de los ejemplares antes de su reintroducción, de modo que ahora no pueden diferenciarlos de los que ya habitaban el territorio.

Varios peces Cyprinodon diabolis de escamas azul oscuro nadan en un hábitat acuático con rocas, plantas verdes y estructuras de ADN brillantes.
La ausencia de datos hereditarios limita las preguntas científicas sobre la evolución y la reproducción futura del Cyprinodon diabolis (Imagen Ilustrativa Infobae)

El genetista Christopher Martin, de la Universidad de California en Berkeley, explicó a NPR que el equipo “tomó la mejor decisión posible” bajo una presión extrema marcada por el temor a perder sus puestos de trabajo de un momento a otro.

“No podemos distinguir entre los peces criados en cautividad introducidos y los peces capturados en la naturaleza. Tampoco podemos determinar cómo contribuirán estos peces criados en cautividad a las futuras generaciones silvestres”, señaló Martin.

La ausencia total de datos hereditarios sobre los organismos liberados impide responder nuevas preguntas científicas sobre la evolución del animal.

Una mejora en el recuento, pero con dudas abiertas

Los últimos conteos realizados durante la primavera registraron 77 ejemplares en la cavidad, muy por encima de los 20 observados unos meses antes. Ese dato publicado en GEO sugiere una recuperación numérica después del desplome detectado en 2025.

Seis peces Cyprinodon diabolis de color azul oscuro nadan bajo el agua. Se ven rocas, arena, raíces de árboles y plantas acuáticas en el fondo.
La falta de muestras genéticas impide distinguir a los peces liberados de los ejemplares silvestres del Cyprinodon diabolis (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ecóloga acuática y bióloga de la conservación Megan Osborne, de la Universidad de Nuevo México, declaró a SFGATE que la prioridad debe seguir puesta en la supervivencia de la especie.

A su juicio, puede haber cuestiones científicas que no puedan estudiarse sin esas muestras, aunque no considera que ese deba ser el centro del debate actual.

“Los biólogos liberaron los peces con la mejor información disponible en circunstancias difíciles, y probablemente evitaron la extinción de Cyprinodon diabolis al tiempo que limitaron aún más las pérdidas de diversidad que podrían haber ocurrido durante el reciente declive de la población”, añadió Osborne.

El pez continúa a salvo solo de forma provisional, ya que la intervención frenó su desaparición inmediata, pero dejó un interrogante genético que los científicos quizá no puedan resolver por completo. El futuro de una de las especies más frágiles del planeta depende del rescate urgente y la información perdida.

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