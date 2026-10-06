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Tres buques mercantes fueron atacados en Ormuz y otro fue amenazado por Irán para que regresara cerca de la costa de Omán

La agencia de comercio marítimo de la Armada británica (UKMTO) indicó que no se reportaron víctimas ni impacto ambiental

Tres buques mercantes fueron atacados en el estrecho de Ormuz y otro fue obligado por Irán a regresar cerca de la costa de Omán
Tres buques mercantes fueron atacados en el estrecho de Ormuz y otro fue obligado por Irán a regresar cerca de la costa de Omán
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La agencia de comercio marítimo de la Armada británica (UKMTO) informó el lunes de tres ataques contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz, uno de los cuales provocó un incendio en la sala de máquinas de un petrolero, mientras que otro buque fue obligado por la Guardia Revolucionaria de Irán a dar la vuelta bajo amenaza de ataque.

El primer incidente ocurrió cuando un petrolero fue alcanzado por un proyectil desconocido, lo que provocó un incendio en la sala de máquinas. “El capitán de un petrolero informa que fue alcanzado por un proyectil desconocido, lo que provocó un incendio en la sala de máquinas que la tripulación está combatiendo”, informó la UKMTO. La agencia indicó que no se reportaron víctimas ni impacto ambiental.

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Un segundo incidente tuvo lugar cuando un petrolero fue alcanzado por proyectiles desconocidos, mientras que un tercer buque recibió el impacto de “un proyectil no identificado por encima de la línea de flotación”. Las autoridades investigan los tres episodios.

La UKMTO también informó de que un petrolero que ingresaba al estrecho de Ormuz fue interceptado por la Guardia Revolucionaria iraní, que le ordenó regresar bajo amenaza de ataque. “Un petrolero que navegaba en dirección de entrada por el estrecho de Ormuz fue interceptado por la Guardia Revolucionaria, que le ordenó dar la vuelta, advirtiendo de que, de lo contrario, el buque sería atacado”, señaló el organismo marítimo británico.

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“El capitán del petrolero confirmó que acató la orden”, agregó la UKMTO. El buque se encontraba a once millas náuticas, unos 20 kilómetros, al norte de Jasab, en el lado omaní del estrecho de Ormuz. La agencia pidió a los buques que naveguen por la zona con precaución y que informen de cualquier actividad sospechosa.

La agencia de comercio marítimo de la Armada británica (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado el lunes de tres ataques contra buques mercantes en la zona del estrecho de Ormuz (EP)
La agencia de comercio marítimo de la Armada británica (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado el lunes de tres ataques contra buques mercantes en la zona del estrecho de Ormuz (EP)

Irán busca controlar el paso por el estrecho de Ormuz desde el inicio de su guerra con Estados Unidos e Israel a finales de febrero. En ese período, las fuerzas iraníes atacaron en varias ocasiones a buques que acusaron de transitar sin autorización, mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo de los puertos iraníes.

El estrecho de Ormuz constituye una ruta clave para el transporte de hidrocarburos. Antes de la guerra, por esa vía transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

Los ataques contra buques continúan mientras el control del estrecho permanece como uno de los principales puntos de conflicto en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra. Estados Unidos no lanzó ataques contra Irán desde el 1 de septiembre.

Los envíos de crudo a través del estrecho promediaron 13,2 millones de barriles diarios durante la última semana, de acuerdo con datos de la consultora marítima Kpler. La cifra representa cerca del 77% de los niveles previos a la guerra.

En este contexto, el director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Jorge Moreira da Silva, pidió el jueves pasado a los países enfrentados en el estrecho de Ormuz que expresen “voluntad política” para permitir el transporte seguro de fertilizantes y evitar una crisis alimentaria en los Estados que dependen de esos suministros del Golfo.

El estrecho de Ormuz constituye una ruta clave para el transporte de hidrocarburos (REUTERS)
El estrecho de Ormuz constituye una ruta clave para el transporte de hidrocarburos (REUTERS)

Durante una comparecencia ante la comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, Moreira da Silva explicó que su equipo diseñó un mecanismo para que un número limitado de buques con fertilizantes atraviese el estrecho bajo condiciones de seguridad.

“Es una forma de asegurar que, mientras esperamos el restablecimiento total de (la navegación en) el estrecho de Ormuz, aún conseguimos tener, a corto plazo y de manera limitada y excepcional, una solución para prevenir una crisis humanitaria”, afirmó.

El responsable de UNOPS advirtió que el organismo todavía no recibió el “mandato necesario de las dos partes en conflicto” para activar el plan. La demora en la circulación de fertilizantes puede derivar en “una tragedia para los países en desarrollo”, señaló.

Moreira da Silva indicó que el dispositivo podría ponerse en marcha en siete días desde la recepción de la autorización. El sistema contempla una ruta segura con coordenadas GPS, además de mecanismos de verificación e inspecciones en puertos de escala. “Desde un punto de vista operativo, estamos preparados, pero seguimos dependiendo de la voluntad política de las partes”, sostuvo.

(Con información de AFP y EP)

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