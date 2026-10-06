Estados Unidos advirtió a los bancos extranjeros que pueden ser sancionados sin aviso previo por operar con Irán

Un hombre usa un cajero automático frente a un banco en Teherán, Irán, 17 de agosto de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió este lunes a las instituciones financieras extranjeras que mantienen negocios con Irán o con su sector financiero de que pueden ser sancionadas sin notificación previa. Las entidades que sigan operando con bancos iraníes ya sancionados “podrían ser objeto de medidas en cualquier momento sin previo aviso”, señaló el organismo y deben poner fin de inmediato a esos vínculos.

La alerta añade que las entidades que faciliten el acceso de Irán al sistema financiero global, incluidos los servicios a bancos iraníes o a sus filiales y sucursales en terceros países, se exponen a sanciones por apoyar sectores sancionados de su economía. También pueden enfrentar penas civiles y penales si esas operaciones llevan a bancos estadounidenses u otras personas de ese país a infringir las sanciones.

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Entre las medidas posibles figuran condiciones estrictas sobre las cuentas corresponsales o de pago de una entidad extranjera en Estados Unidos. Es la herramienta de mayor alcance, porque ese acceso permite operar en dólares. El Tesoro sostiene que el Gobierno iraní opera canales de banca en la sombra para eludir las sanciones y pidió a las entidades identificarlos y evitarlos.

Las versiones difundidas de la alerta no mencionan entidades concretas. No hay datos públicos disponibles, por ahora, sobre posibles destinatarios de las medidas.

Estados Unidos inició su campaña militar contra Irán a finales de febrero, con la muerte de la cúpula del país y la exigencia de que abandone toda actividad nuclear. Desde fines de agosto, Washington advirtió a sus aliados de que sufrirían sanciones secundarias si mantenían transacciones con el Gobierno iraní, y anunció nuevas sanciones contra los sectores financiero, de criptomonedas, ferroviario, automotor y manufacturero.

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FOTO DE ARCHIVO-gente pasa junto a una pancarta con una fotografía del difunto comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Mohammad Pakpour, en el bazar de Teherán. 21 de abril de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El 24 de agosto el Tesoro presentó la Operación Economic Outcast, que describió como una campaña económica de todo el Gobierno contra la República Islámica y sus colaboradores. En ese marco, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) propuso revocar el acceso a la banca corresponsal estadounidense de Banque Misr UAE, que según el Tesoro procesó USD 1.800 millones entre enero de 2024 y junio de 2026 para 103 empresas posiblemente vinculadas a redes iraníes de banca en la sombra.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó además al banco turco Golden Global Bank y a sus filiales por facilitar operaciones de la Guardia Revolucionaria, según el Tesoro.

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La ley de sanciones a Irán de 2010 (CISADA) permite a la OFAC prohibir o limitar el acceso a cuentas corresponsales de un banco extranjero que facilite a sabiendas una transacción significativa que viole las sanciones. Esa facultad solo se aplicó una vez, en 2012, contra el chino Bank of Kunlun y el iraquí Elaf Bank.

Desde octubre de 2019, además, el Tesoro prohíbe las relaciones de cuentas corresponsales con entidades iraníes en virtud de la sección 311 de la Ley Patriota. En octubre de 2025, FinCEN identificó USD 9.000 millones de posible actividad de banca en la sombra iraní a través de cuentas corresponsales en bancos estadounidenses durante 2024.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó este lunes en la red X que Irán no cargó crudo en sus petroleros en septiembre y que el rial alcanzó mínimos históricos. El 28 de septiembre, el Tesoro había publicado un gráfico que situaba la moneda en 2.440.000 rials por dólar. Son cifras del propio Gobierno estadounidense, sin verificación independiente.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo el mismo lunes que negociar con Estados Unidos carece de sentido, según medios estatales iraníes.

Falta por ver con qué firmeza usará la OFAC esas facultades contra grandes empresas chinas, incluidos bancos que participan en la compra de petróleo iraní. Esa es la prueba que dará valor real a la advertencia. Hasta ahora, las medidas más visibles recayeron sobre entidades de Emiratos y Turquía. La amenaza sin plazo traslada la incertidumbre a bancos de otras jurisdicciones, que deberán decidir si mantener sus negocios con Irán compensa el riesgo de perder el acceso al dólar.

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