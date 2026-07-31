El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

El Salvador: Hasta 60 años de cárcel para líderes y colaboradores de clica Stoner Locos Salvatruchos

Un tribunal sentenció a decenas de integrantes de la clica que operaba en el occidente del país, tras comprobar su participación en agrupaciones ilícitas, tráfico de drogas y portación ilegal de armas

Cuatro hombres sentados en sillas, con camisetas blancas, pantalones cortos blancos, tatuajes en brazos y piernas, y esposas en las muñecas.
Las sentencias en Santa Ana impusieron penas de hasta 60 años de prisión por agrupaciones ilícitas, tráfico de drogas y portación ilegal de armas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso penas de hasta 60 años de prisión para 57 integrantes de la clica Stoner Locos Salvatruchos de la Mara Salvatrucha, de acuerdo con información publicada este jueves por Centros Judiciales. La sentencia recae en individuos con distintos rangos dentro de la estructura criminal, incluyendo homeboys, colaboradores y chequeos, todos vinculados a actividades ilícitas en sectores clave del distrito de Santa Ana.

Según información oficial, la condena más alta recayó sobre Mario Nehemías Ramos Flores, alias “Little One”, quien ostentaba el rango de homeboy y se desempeñaba como encargado de sector. Ramos Flores fue encontrado culpable de los delitos de agrupaciones ilícitas y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, recibiendo una sentencia de 60 años de cárcel.

PUBLICIDAD

Ronald Oswaldo Galdámez Arias, alias “Chino”, fue sentenciado a 53 años de prisión por su participación en agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito. Galdámez Arias, con el rango de chequeo, fue detenido durante uno de los operativos realizados en agosto de 2022, en posesión de material vegetal y una bolsa con polvo blanco, posteriormente identificados como marihuana y cocaína tras pruebas de campo.

El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana condenó a 57 integrantes de la clica Stoner Locos Salvatruchos de la Mara Salvatrucha. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana condenó a 57 integrantes de la clica Stoner Locos Salvatruchos de la Mara Salvatrucha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras condenas impuestas por el tribunal

Por su parte, el tribunal declaró a Dennis Humberto Orantes, alias “Amargado,” culpable de los delitos de agrupaciones ilícitas y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. Orantes, también homeboy, deberá cumplir una pena de 45 años de prisión, al igual que otros seis procesados con funciones de encargados de sector dentro de la organización.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los documentos difundidos por Centros Judiciales, los demás condenados recibieron penas que oscilan entre 28 y 30 años de prisión, principalmente por el delito de agrupaciones ilícitas. Todos los procesados formaban parte de la estructura criminal que operaba en zonas como el mercado central, el parque Libertad, colonia Río Zarco, IVU y las colonias de la zona sur poniente del distrito de Santa Ana, así como en áreas próximas al cantón Planes de El Ranchador.

Las investigaciones, encabezadas por las autoridades judiciales y policiales, permitieron establecer la participación activa de los acusados en la clica Stoner Locos Salvatruchos. Esta célula mantenía operaciones ilícitas en distintos sectores urbanos y rurales, ejerciendo control territorial y promoviendo actividades vinculadas al tráfico de drogas y a la portación ilegal de armas de fuego.

Durante los operativos realizados en agosto de 2022, las fuerzas de seguridad capturaron a la mayoría de los procesados. En el caso de Mario Nehemías Ramos Flores y Dennis Humberto Orantes, se les incautaron pistolas calibre 9 milímetros. Según la documentación judicial, estas armas eran utilizadas para la protección de las operaciones ilícitas y para intimidar a residentes y comerciantes de la zona.

Pistola, cargador, balas, casquillos, fajo de billetes de cien dólares y papeles con chinchetas y cuerdas sobre un tablero de corcho.
Las capturas de agosto de 2022 y la incautación de pistolas calibre 9 milímetros sostuvieron el caso contra la estructura criminal en Santa Ana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En relación con los decomisos de sustancias ilícitas, Centros Judiciales confirmó que a Ronald Oswaldo Galdámez Arias le fueron incautados materiales que, tras análisis de laboratorio, resultaron ser marihuana y cocaína.

Estos hallazgos, junto con los antecedentes policiales y testimonios recopilados durante el juicio, fortalecieron la acusación y permitieron al tribunal establecer la responsabilidad penal de los implicados.

La estructura jerárquica de la clica quedó evidenciada durante el proceso judicial.

Temas Relacionados

Mara SalvatruchaSanta AnaCrimen organizadoTráfico de drogasEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Buscan impedir que detenidos por portación ilegal de armas queden libres en 24 horas en Guatemala

Marco Antonio Villeda dijo que la medida sustitutiva permite que algunos capturados vuelvan a ser arrestados días después con otra arma, y pidió reformar el artículo 264

Buscan impedir que detenidos por portación ilegal de armas queden libres en 24 horas en Guatemala

Panamá reúne a más de 20 países en la XXIV Convención Anual de la Red Iberoamericana de Mercadotecnia en Salud

El objetivo es que el paciente desempeñe un papel activo y sea parte informada de las decisiones sobre su propia atención, se indicó

Panamá reúne a más de 20 países en la XXIV Convención Anual de la Red Iberoamericana de Mercadotecnia en Salud

Nicaragua suma otra mina china tras sanciones de EE.UU.

El nuevo permiso a cielo abierto cubre 45,756 hectáreas en la Costa Caribe Sur y eleva a 20 las licencias asiáticas entregadas después de las medidas financieras de Washington

Nicaragua suma otra mina china tras sanciones de EE.UU.

Laura Fernández conmemoró el primer voto femenino: “Las mujeres de Costa Rica somos increíbles”

La presidenta encabezó el acto por el 76 aniversario del primer sufragio femenino, rindió homenaje a las pioneras de la democracia y aprovechó el evento para anunciar recursos para un proyecto comunal y defender la explotación responsable de Crucitas.

Laura Fernández conmemoró el primer voto femenino: “Las mujeres de Costa Rica somos increíbles”

Investigado por la muerte de una paciente tras una liposucción huyó de República Dominicana hacia Colombia

La policía dominicana informó que el hombre señalado por el fallecimiento de una ciudadana haitiana en una cirugía estética tomó un vuelo hacia Colombia, lo que activó operativos internacionales de búsqueda

Investigado por la muerte de una paciente tras una liposucción huyó de República Dominicana hacia Colombia

TECNO

Amazon revela que las empresas colombianas pagarían 29% más a quienes dominen la IA

Amazon revela que las empresas colombianas pagarían 29% más a quienes dominen la IA

Boca Juniors vs O’Higgins en Roja Directa: aumenta el riesgo de fraudes y robos de contraseñas

¿Bandeja de entrada llena? Cómo cancelar todas tus suscripciones de Gmail fácilmente

El dilema de la IA sin rostro: Sam Altman advierte del peligro de empresas dirigidas por algoritmos sin responsabilidad humana

Google Earth da un salto al futuro: ahora la IA convertirá tus ubicaciones favoritas en fotos increíbles

ENTRETENIMIENTO

Las supuestas exigencias inusuales de Jared Leto en el set de ‘Tron: Ares’ antes de las nuevas acusaciones de acoso sexual

Las supuestas exigencias inusuales de Jared Leto en el set de ‘Tron: Ares’ antes de las nuevas acusaciones de acoso sexual

Un hospital de Canadá se convierte en escenario de heavy metal para cumplir el deseo de un paciente terminal

Kevin Feige sobre Sadie Sink en Spider-Man: “Su nombre solidificó al personaje”

La estrella de ‘Spider-Man’, Jacob Batalon, se casa con Veronica Leahov tras anunciar su compromiso en 2025

La estrella de ‘Knots Landing’, Donna Mills, debuta en OnlyFans a los 85 años

MUNDO

Arabia Saudita encabezará una alianza defensiva para proteger el tráfico marítimo en el mar Rojo

Arabia Saudita encabezará una alianza defensiva para proteger el tráfico marítimo en el mar Rojo

Estados Unidos sancionó a una red internacional por apoyar a Mahan Air, la aerolínea iraní vinculada a la Guardia Revolucionaria

Japón inaugurará una Oficina de Inteligencia en el marco de la iniciativa de seguridad de Takaichi

Reino Unido: 5 condenados por secuestrar a un joven, torturarlo en un contenedor y exigir un rescate por su “honor”

Fiume, el microestado de 28 kilómetros cuadrados en el Adriático que duró solo 4 años