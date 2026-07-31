El Salvador: Hasta 60 años de cárcel para líderes y colaboradores de clica Stoner Locos Salvatruchos

Las sentencias en Santa Ana impusieron penas de hasta 60 años de prisión por agrupaciones ilícitas, tráfico de drogas y portación ilegal de armas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso penas de hasta 60 años de prisión para 57 integrantes de la clica Stoner Locos Salvatruchos de la Mara Salvatrucha, de acuerdo con información publicada este jueves por Centros Judiciales. La sentencia recae en individuos con distintos rangos dentro de la estructura criminal, incluyendo homeboys, colaboradores y chequeos, todos vinculados a actividades ilícitas en sectores clave del distrito de Santa Ana.

Según información oficial, la condena más alta recayó sobre Mario Nehemías Ramos Flores, alias “Little One”, quien ostentaba el rango de homeboy y se desempeñaba como encargado de sector. Ramos Flores fue encontrado culpable de los delitos de agrupaciones ilícitas y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, recibiendo una sentencia de 60 años de cárcel.

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Ronald Oswaldo Galdámez Arias, alias “Chino”, fue sentenciado a 53 años de prisión por su participación en agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito. Galdámez Arias, con el rango de chequeo, fue detenido durante uno de los operativos realizados en agosto de 2022, en posesión de material vegetal y una bolsa con polvo blanco, posteriormente identificados como marihuana y cocaína tras pruebas de campo.

El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana condenó a 57 integrantes de la clica Stoner Locos Salvatruchos de la Mara Salvatrucha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras condenas impuestas por el tribunal

Por su parte, el tribunal declaró a Dennis Humberto Orantes, alias “Amargado,” culpable de los delitos de agrupaciones ilícitas y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. Orantes, también homeboy, deberá cumplir una pena de 45 años de prisión, al igual que otros seis procesados con funciones de encargados de sector dentro de la organización.

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De acuerdo con los documentos difundidos por Centros Judiciales, los demás condenados recibieron penas que oscilan entre 28 y 30 años de prisión, principalmente por el delito de agrupaciones ilícitas. Todos los procesados formaban parte de la estructura criminal que operaba en zonas como el mercado central, el parque Libertad, colonia Río Zarco, IVU y las colonias de la zona sur poniente del distrito de Santa Ana, así como en áreas próximas al cantón Planes de El Ranchador.

Las investigaciones, encabezadas por las autoridades judiciales y policiales, permitieron establecer la participación activa de los acusados en la clica Stoner Locos Salvatruchos. Esta célula mantenía operaciones ilícitas en distintos sectores urbanos y rurales, ejerciendo control territorial y promoviendo actividades vinculadas al tráfico de drogas y a la portación ilegal de armas de fuego.

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Durante los operativos realizados en agosto de 2022, las fuerzas de seguridad capturaron a la mayoría de los procesados. En el caso de Mario Nehemías Ramos Flores y Dennis Humberto Orantes, se les incautaron pistolas calibre 9 milímetros. Según la documentación judicial, estas armas eran utilizadas para la protección de las operaciones ilícitas y para intimidar a residentes y comerciantes de la zona.

Las capturas de agosto de 2022 y la incautación de pistolas calibre 9 milímetros sostuvieron el caso contra la estructura criminal en Santa Ana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En relación con los decomisos de sustancias ilícitas, Centros Judiciales confirmó que a Ronald Oswaldo Galdámez Arias le fueron incautados materiales que, tras análisis de laboratorio, resultaron ser marihuana y cocaína.

Estos hallazgos, junto con los antecedentes policiales y testimonios recopilados durante el juicio, fortalecieron la acusación y permitieron al tribunal establecer la responsabilidad penal de los implicados.

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La estructura jerárquica de la clica quedó evidenciada durante el proceso judicial.