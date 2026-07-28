Arrestaron en Líbano a un hombre acusado de transferir casi medio millón de dólares al Estado Islámico en Siria

La policía libanesa descubrió que el dinero enviado al grupo terrorista provenía de la caja fuerte del padre del acusado (Agencias de gobierno)

Guardar

Las fuerzas de seguridad de Líbano arrestaron a un hombre acusado de transferir casi medio millón de dólares al Estado Islámico en Siria, según confirmaron fuentes judiciales. Durante la investigación, los agentes determinaron que el detenido robó 400.000 dólares de la caja fuerte de su padre y, posteriormente, envió el dinero a territorio sirio.

Los datos recogidos en la causa permitieron vincular al sospechoso con una célula compuesta por al menos seis integrantes, entre ellos tres personas que ya se encontraban en prisión en Trípoli y que, de acuerdo con los detalles revelados, mantenían coordinación directa con miembros del Estado Islámico en Siria.

PUBLICIDAD

La investigación también identificó a otros dos supuestos integrantes de la célula que, tras descubrirse la operación, cruzaron la frontera entre Líbano y Siria. El grupo bajo sospecha se dedicaba a financiar al Estado Islámico con el propósito de facilitar la ejecución de atentados tanto en suelo sirio como en territorio libanés.

En ese marco, las fuerzas de seguridad libanesas, que en los últimos años intensificaron la vigilancia en la frontera norte, desplegaron operativos para identificar posibles redes de apoyo económico y logístico a organizaciones extremistas.

En paralelo, autoridades sirias informaron sobre una operación de seguridad en la provincia de Alepo, donde detuvieron a varios presuntos miembros del Estado Islámico y confiscaron armas, municiones y explosivos. La acción, coordinada entre fuerzas de seguridad internas y los servicios de inteligencia sirios, se extendió tanto a la ciudad de Alepo como a su campiña oriental, en la región de Al-Bab. Según medios estatales sirios, los detenidos pertenecían a células vinculadas a atentados recientes, incluidos artefactos explosivos y ataques dirigidos contra las fuerzas locales.

PUBLICIDAD

Durante el último año, la cooperación entre Siria y la coalición internacional liderada por Estados Unidos se formalizó a través de una declaración política, lo que llevó al país árabe a sumarse oficialmente a las operaciones internacionales contra el Estado Islámico.

Los operativos en Siria incluyeron acciones coordinadas entre inteligencia y seguridad interna en Alepo y Al-Bab (Europa Press)

Desde entonces, las autoridades sirias y sus aliados incrementaron las acciones conjuntas para desmantelar redes operativas que, pese a la derrota territorial del grupo en 2019, continuaron actuando en las zonas desérticas y fronterizas del país.

En Líbano, las fuerzas de seguridad realizaron arrestos similares en los últimos meses. A fines de junio, detuvieron a un comandante sirio acusado de liderar células del Estado Islámico en el centro y sur de Siria. El año pasado, el ejército libanés capturó al presunto jefe de la organización dentro del país y lo vinculó con la planificación de diversos atentados.

PUBLICIDAD

Estas acciones formaron parte de una estrategia sostenida frente a amenazas que, en el pasado, incluyeron enfrentamientos entre grupos yihadistas y el ejército libanés, así como ataques suicidas dirigidos contra posiciones y simpatizantes de Hezbollah.

(Con información de AFP)