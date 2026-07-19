El Salvador: Rescatan a turista tras sufrir una caída en el Parque Ecológico Bosque de Cinquera

Una joven turista fue rescatada este sábado en el Parque Ecológico Bosque de Cinquera por la Fuerza Aérea, Cruz Verde y la PNC, tras sufrir una fractura en una zona de difícil acceso. (Cortesía: René Francis Merino Monroy)

Una operación coordinada por la Fuerza Aérea de El Salvador, la Cruz Verde, y la Policía Nacional Civil (PNC) permitió este sábado el rescate exitoso de una joven turista que sufrió una fractura tras una caída en una zona de difícil acceso del Parque Ecológico Bosque de Cinquera, en el departamento de Cabañas. El hecho fue confirmado por el Ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, quien destacó la capacidad de respuesta del personal militar y la cooperación con los equipos de emergencia civil.

Según el reporte oficial de Cruz Verde Ilobasco, la emergencia comenzó cuando se recibió una llamada solicitando una ambulancia para atender a turistas que requerían auxilio en el Bosque de Cinquera. El informe detalla que la víctima sufrió una fractura en un miembro inferior tras una caída, lo que complicó su movilización debido a que se encontraba en una zona alta y de difícil acceso. La unidad 231-148 del cuerpo de socorro se desplazó al lugar, apoyada por personal en unidades motorizadas.

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La turista sufrió una fractura en un miembro inferior tras caer en una zona de difícil acceso del Parque Ecológico Bosque de Cinquera. (Cortesía: René Francis Merino Monroy)

Ante la complejidad del terreno, los rescatistas solicitaron la intervención de un helicóptero de la Fuerza Armada de El Salvador para la extracción aérea de la paciente. “Se trabajó en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y se solicitó apoyo de una unidad especializada helicóptero de la fuerza armada para sacar el paciente ya que el lugar estaba difícil”, señala el comunicado de Cruz Verde Ilobasco.

Extracción aérea y traslado inmediato

Por su parte, el Ministro de Defensa, René Merino Monroy, destacó que el equipo de la Fuerza Aérea logró la extracción rápida y segura de la joven, quien fue trasladada vía aérea por el mismo helicóptero hacia un hospital de San Salvador. “El profesionalismo de la tripulación y el equipo de rescate con el que cuenta la aeronave permitieron la extracción rápida y segura de la víctima”, declaró el funcionario.

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Personal prehospitalario de Cruz Verde apoyó en el traslado durante el vuelo, asegurando la atención médica inmediata a la víctima hasta su entrega al equipo especializado del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en la capital. El estado clínico de la joven no fue detallado, aunque las autoridades confirmaron que llegó estable al centro asistencial.

El terreno en una zona alta del parque volvió inviable una evacuación terrestre inmediata y obligó a una extracción en helicóptero. (Cortesía: Cruz Verde Ilobasco/René Francis Merino Monroy)

El Bosque de Cinquera, ubicado en el municipio de Ilobasco, es uno de los principales destinos turísticos del país, conocido por su biodiversidad y senderos. La pronta coordinación entre Cruz Verde Salvadoreña, Fuerza Armada de El Salvador y PNC fue reconocida por diversos sectores, quienes destacaron la importancia de las capacidades de respuesta en zonas rurales.

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Recomendaciones para turistas en zonas boscosas

Informar a familiares o amigos sobre la ruta y el horario de la excursión

Llevar equipo adecuado y botiquín de primeros auxilios

Contar con teléfonos móviles cargados y, de ser posible, dispositivos de comunicación por radio

Respetar las señales y senderos autorizados

Evitar transitar por zonas de difícil acceso sin guía o preparación

Consultar el pronóstico del clima antes de ingresar al bosque

En caso de accidente, mantener la calma y solicitar ayuda a los equipos de emergencia