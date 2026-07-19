Guatemala

Guatemala reduce en casi 80% los casos semanales de sarampión, según el ministro de Salud

El ministerio de Salud reportó 475 contagios entre el 5 y el 11 de julio, frente a un promedio previo de 2.200, y dijo que el descenso se vincula con inmunización y vigilancia epidemiológica

Guardar
Google icon
Una jeringa se introduce en el brazo de una persona. Dos manos sujetan la jeringa y el brazo. Se observa una manga de tela con estampado
Una persona recibe una inyección en el brazo; una jeringa con aguja se inserta en la piel mientras una mano sostiene la extremidad y otra sujeta el dispositivo. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala)

Guatemala redujo en cerca de 80% los casos semanales de sarampión desde el pico del brote registrado entre abril y mayo, una caída que el ministro de Salud Joaquín Barnoya atribuyó a la vacunación y a la vigilancia sanitaria, aunque la enfermedad sigue activa en el país y ya acumula 28.543 contagios desde enero.

La última actualización del tablero saludjuntos.gt, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ubicó en 475 casos los contagios reportados entre el 5 y el 11 de julio. Semanas antes, el promedio había escalado hasta 2.200 por semana, tras un aumento progresivo desde la detección del primer caso.

PUBLICIDAD

Barnoya sostuvo que la baja responde a la campaña de inmunización desplegada en el territorio nacional. Desde el inicio del brote, el ministerio aplicó más de 1,4 millones de dosis contra el sarampión y mantiene más de un millón adicionales disponibles en la red pública de salud.

El funcionario agradeció a la población que acudió a vacunarse y al personal de salud que llevó las dosis a distintas comunidades. También advirtió que las personas con signos o síntomas compatibles con la enfermedad deben acudir al centro de salud más cercano y consultar los canales oficiales para recibir atención.

Hombre con gafas, traje, y pin de bandera de Guatemala, hablando por un micrófono. En la mesa, placa con 'Joaquin Barnoya', botellas de agua, vasos de café. Fondo con texto chino
El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, Joaquín Barnoya, interviene en un evento público con un micrófono en la mano, frente a una mesa con bebidas. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala)

El brote comenzó en Sololá tras ocho años sin casos en el país

El brote se originó en Santiago Atitlán, en el departamento de Sololá, después de ocho años sin presencia de la enfermedad en Guatemala. El caso inicial fue el de una joven de 17 años que había viajado a Alemania y resultó infectada.

PUBLICIDAD

Los primeros cinco casos fueron informados el 9 de enero. Desde entonces transcurrieron 187 días hasta llegar al acumulado actual de 28.543 personas contagiadas, de acuerdo con el informe del Ministerio de Salud.

Las autoridades sanitarias atribuyeron la rápida propagación del virus a las bajas coberturas de vacunación, sobre todo entre niños y jóvenes. El informe oficial precisa que el 67,4% de las personas infectadas no estaba vacunada, mientras que el 3,9% sí había recibido la vacuna.

El esquema de protección contra el sarampión consta de dos dosis, aplicadas a los 12 y 18 meses. En la distribución por edades, los adultos jóvenes de entre 20 y 39 años concentran el 54% de los casos, y los menores de cuatro años representan el 17%, lo que los convierte en el segundo grupo más afectado.

Mujer con gafas y chaleco aplica inyección en el brazo de un hombre. En segundo plano, otra mujer, un camarógrafo y carteles con texto
Personal de salud de Guatemala aplica una vacuna a un hombre en un punto de atención durante una campaña de inmunización. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala)

Guatemala concentra más de un tercio de los contagios y 28 personas murieron

Tres departamentos reúnen la mayor proporción de casos detectados durante el brote. El 37,5% se identificó en el departamento de Guatemala, donde el área central aparece como la zona más afectada, muy por encima de Quetzaltenango con 8,2% y Quiché con 8%.

El impacto más grave del brote se refleja en las muertes. El sarampión causó 28 fallecimientos en nueve departamentos: Quiché registró nueve, Guatemala cinco, Quetzaltenango tres, Izabal tres, Totonicapán dos, Sololá dos, Retalhuleu dos, Chimaltenango uno y Sacatepéquez uno.

Catorce de las víctimas tenían un año o menos. La más pequeña tenía nueve días de nacida y era hija de una madre positiva al virus.

El informe de Salud señala que la principal complicación en los fallecimientos fue la neumonía. Luego aparecen la encefalitis y la trombocitopenia.

Entre las personas que murieron, el 61% no estaba vacunado, según el mismo reporte. Barnoya resumió el mensaje oficial con una advertencia y un llamado colectivo: “El sarampión nos puede contagiar a todos, pero todos juntos podemos detener el sarampión”.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMinisterio de Salud Pública y Asistencia SocialJoaquín BarnoyaSarampión en Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador: Rescatan a turista tras sufrir una caída en el Parque Ecológico Bosque de Cinquera

La operación conjunta permitió la evacuación de una joven con fractura en la pierna tras caer en una zona alta de difícil acceso ubicada en el bosque de Cabañas

El Salvador: Rescatan a turista tras sufrir una caída en el Parque Ecológico Bosque de Cinquera

Casos de tosferina aumentan casi un 200 % en Honduras por baja cobertura de vacunación, advierten autoridades

Los casos confirmados de tosferina en Honduras registran un incremento cercano al 200 % en comparación con el mismo período del año pasado, una situación que las autoridades de Salud atribuyen a la baja cobertura de vacunación infantil.

Casos de tosferina aumentan casi un 200 % en Honduras por baja cobertura de vacunación, advierten autoridades

El programa moscamed cumplió 50 años de cooperación entre Guatemala, México y Estados Unidos

La conmemoración en Antigua Guatemala destacó el esquema trinacional que, desde 1975, sostiene una barrera fitosanitaria mediante vigilancia, control y erradicación, para resguardar frutas y hortalizas y sostener ventas externas

El programa moscamed cumplió 50 años de cooperación entre Guatemala, México y Estados Unidos

Sube a $21.2 millones el costo para reconstruir el Colegio José A. Remón Cantera en Panamá

Doce empresas nacionales e internacionales participaron en la reunión de homologación, cuyas consultas dieron origen a modificaciones en el pliego de cargos.

Sube a $21.2 millones el costo para reconstruir el Colegio José A. Remón Cantera en Panamá

Costa Rica: El MEP revisa los 1.428 programas de estudio vigentes para definir cuáles deben actualizarse

El análisis ocurre mientras el sistema arrastra dificultades para impartir la malla completa y mantiene asignaturas con hasta 14 años desde su aprobación, sin una ruta aún definida para priorizar cambios

Costa Rica: El MEP revisa los 1.428 programas de estudio vigentes para definir cuáles deben actualizarse

TECNO

A qué hora juega Argentina vs. España, quién será el árbitro y lo más buscado en Google sobre la final del Mundial

A qué hora juega Argentina vs. España, quién será el árbitro y lo más buscado en Google sobre la final del Mundial

Top 10 videos más vistos en YouTube Argentina hoy

Google traerá voces personalizadas en Gemini al estilo ChatGPT

Olvídate de números telefónicos: así puedes buscar a una persona en WhatsApp por nombre de usuario

Lo mejor de YouTube Colombia: lista de los videos del momento

ENTRETENIMIENTO

Millie Bobby Brown habló de la adopción y explicó por qué mantiene a su hija lejos de la exposición pública

Millie Bobby Brown habló de la adopción y explicó por qué mantiene a su hija lejos de la exposición pública

Elaine Paige regresó a la música y explicó por qué cree que los musicales perdieron sus grandes canciones

Los 10 kdramas más vistos en Netflix en lo que va del 2026

Will Ferrell revela que trabajó en Disneyland, pero solo duró un día: esta fue la excusa que inventó para renunciar

Guía de personajes en ‘La Odisea’: quiénes son los héroes, dioses y villanos de la película de Christopher Nolan

MUNDO

Turquía detuvo a más de 100 personas presuntamente vinculadas al Estado Islámico por propaganda y financiación

Turquía detuvo a más de 100 personas presuntamente vinculadas al Estado Islámico por propaganda y financiación

El Comando Central de EEUU completó la octava ola de ataques contra Irán tras la muerte de dos soldados

EEUU emitió una alerta global a sus ciudadanos por la escalada de tensiones en Medio Oriente

Dos soldados norteamericanos murieron y uno desapareció tras un ataque iraní en Jordania

Continúan los cambios en Hungría: tras las intensas presiones políticas, el presidente dejará el cargo el lunes