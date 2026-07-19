República Dominicana: Policía localiza el cadáver de mujer desaparecida y arrestan a presunta autora

Diego Pesqueira, vocero de la Policía de República Dominicana, informó que fue detenida Mariely Figuereo R., de 36 años, señalada como la presunta autora del hecho y pareja sentimental de un hijo de la fallecida. (Cortesía: Diego Pesqueira)

La Policía Nacional de la República Dominicana localizó este sábado el cuerpo sin vida de Rosa Marte, conocida como “Rosita”, en una zona boscosa de la comunidad Las Guanábanas, en el municipio de Azua, tras varios días de búsqueda iniciados luego de que la mujer fuera reportada como desaparecida el pasado 9 de julio en el distrito municipal de Barraquito, provincia Duarte.

La información fue confirmada por el vocero de la institución, Diego Pesqueira, quien detalló que el hallazgo se produjo cerca de las 2:00 p.m. (hora local) y que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

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Según precisó Pesqueira, las investigaciones condujeron a la detención de Mariely Figuereo R., de 36 años, identificada como la presunta autora del hecho. La mujer, pareja sentimental de un hijo de la víctima, fue arrestada por agentes del Departamento de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, con el apoyo del Ministerio Público. La detención resultó de un proceso que incluyó más de 100 diligencias investigativas, entre ellas entrevistas a testigos, levantamiento de evidencias y análisis de cámaras de videovigilancia en la zona.

La Policía Nacional indicó que más de 100 diligencias investigativas, con entrevistas, evidencias y cámaras, permitieron ubicar el lugar donde estaba el cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Principal sospechosa detenida

El hallazgo del cuerpo se realizó tras una labor coordinada entre los equipos policiales y técnicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), quienes se encargaron del levantamiento correspondiente para establecer a través de estudios forenses las circunstancias exactas del fallecimiento.

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Las autoridades comunicaron que la investigación se mantiene abierta para determinar con precisión el móvil y los detalles que rodean el caso. La Policía destacó que, hasta el momento, la principal hipótesis apunta a la participación directa de Mariely Figuereo R. en la desaparición y muerte de Rosa Marte, aunque no se descartan nuevas diligencias en torno a otros posibles implicados.

El comunicado emitido por la Policía Nacional destacó la colaboración del Ministerio Público durante el desarrollo de las pesquisas, así como la utilización de recursos tecnológicos y testimoniales para fortalecer el proceso investigativo. “La presunta autora es una persona del entorno familiar, la cual se encuentra detenida y que, pues nos sirvió para, para ubicar el lugar, donde además se han ocupado varias evidencias como piedras ensangrentadas. Ya este caso no pertenece a desaparecidos, sino es un área de investigaciones de homicidio de esta jurisdicción de Azua”, afirmó el vocero Diego Pesqueira.

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La investigación por la desaparición de Rosa Marte derivó en la detención de Mariely Figuereo R., de 36 años, señalada como presunta autora del hecho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desaparición de Rosa Marte había generado preocupación en la comunidad de Barraquito, donde familiares y vecinos reportaron su ausencia a las autoridades apenas se tuvieron indicios de su desaparición. La labor de búsqueda se extendió durante varios días y abarcó distintas áreas rurales y urbanas de la provincia Duarte y localidades cercanas a Azua. El trabajo conjunto entre las distintas dependencias de la Policía permitió trazar una línea investigativa que culminó con el hallazgo del cuerpo y la detención de la principal sospechosa.

El caso permanece bajo investigación judicial, mientras la única detenida enfrenta el proceso legal correspondiente en las próximas horas. Las autoridades reiteraron su compromiso con el esclarecimiento total de los hechos y la aplicación de justicia en este caso.

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