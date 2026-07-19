República Dominicana

República Dominicana: Policía localiza el cadáver de mujer desaparecida y arrestan a presunta autora

La mujer, desaparecida desde el 9 de julio, fue localizada el sábado en una zona boscosa de Las Guanábanas, con descomposición avanzada, tras varios días de operativos y rastreos

Guardar
Google icon
Diego Pesqueira, vocero de la Policía de República Dominicana, informó que fue detenida Mariely Figuereo R., de 36 años, señalada como la presunta autora del hecho y pareja sentimental de un hijo de la fallecida. (Cortesía: Diego Pesqueira)

La Policía Nacional de la República Dominicana localizó este sábado el cuerpo sin vida de Rosa Marte, conocida como “Rosita”, en una zona boscosa de la comunidad Las Guanábanas, en el municipio de Azua, tras varios días de búsqueda iniciados luego de que la mujer fuera reportada como desaparecida el pasado 9 de julio en el distrito municipal de Barraquito, provincia Duarte.

La información fue confirmada por el vocero de la institución, Diego Pesqueira, quien detalló que el hallazgo se produjo cerca de las 2:00 p.m. (hora local) y que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

PUBLICIDAD

Según precisó Pesqueira, las investigaciones condujeron a la detención de Mariely Figuereo R., de 36 años, identificada como la presunta autora del hecho. La mujer, pareja sentimental de un hijo de la víctima, fue arrestada por agentes del Departamento de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, con el apoyo del Ministerio Público. La detención resultó de un proceso que incluyó más de 100 diligencias investigativas, entre ellas entrevistas a testigos, levantamiento de evidencias y análisis de cámaras de videovigilancia en la zona.

Casa de una planta con techo de chapa, fachada de colores naranja y verde, cinta de precaución amarilla, plantas, camino de tierra, árboles y cielo azul.
La Policía Nacional indicó que más de 100 diligencias investigativas, con entrevistas, evidencias y cámaras, permitieron ubicar el lugar donde estaba el cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Principal sospechosa detenida

El hallazgo del cuerpo se realizó tras una labor coordinada entre los equipos policiales y técnicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), quienes se encargaron del levantamiento correspondiente para establecer a través de estudios forenses las circunstancias exactas del fallecimiento.

PUBLICIDAD

Las autoridades comunicaron que la investigación se mantiene abierta para determinar con precisión el móvil y los detalles que rodean el caso. La Policía destacó que, hasta el momento, la principal hipótesis apunta a la participación directa de Mariely Figuereo R. en la desaparición y muerte de Rosa Marte, aunque no se descartan nuevas diligencias en torno a otros posibles implicados.

El comunicado emitido por la Policía Nacional destacó la colaboración del Ministerio Público durante el desarrollo de las pesquisas, así como la utilización de recursos tecnológicos y testimoniales para fortalecer el proceso investigativo. “La presunta autora es una persona del entorno familiar, la cual se encuentra detenida y que, pues nos sirvió para, para ubicar el lugar, donde además se han ocupado varias evidencias como piedras ensangrentadas. Ya este caso no pertenece a desaparecidos, sino es un área de investigaciones de homicidio de esta jurisdicción de Azua”, afirmó el vocero Diego Pesqueira.

Primer plano de las manos de una mujer morena, unidas por esposas de metal. Viste camiseta blanca y pantalón vaquero azul. Fondo gris liso.
La investigación por la desaparición de Rosa Marte derivó en la detención de Mariely Figuereo R., de 36 años, señalada como presunta autora del hecho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desaparición de Rosa Marte había generado preocupación en la comunidad de Barraquito, donde familiares y vecinos reportaron su ausencia a las autoridades apenas se tuvieron indicios de su desaparición. La labor de búsqueda se extendió durante varios días y abarcó distintas áreas rurales y urbanas de la provincia Duarte y localidades cercanas a Azua. El trabajo conjunto entre las distintas dependencias de la Policía permitió trazar una línea investigativa que culminó con el hallazgo del cuerpo y la detención de la principal sospechosa.

El caso permanece bajo investigación judicial, mientras la única detenida enfrenta el proceso legal correspondiente en las próximas horas. Las autoridades reiteraron su compromiso con el esclarecimiento total de los hechos y la aplicación de justicia en este caso.

Temas Relacionados

República DominicanaPersonas desaparecidasHomicidioDiego Pesqueira

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Mi vida es aquí, todo lo tengo acá”: incertidumbre y angustia de los salvadoreños ante el vencimiento del TPS

La proximidad de la fecha de vencimiento del Estatus de Protección Temporal causa preocupación entre quienes han construido su vida y formado familias en EE.UU.

“Mi vida es aquí, todo lo tengo acá”: incertidumbre y angustia de los salvadoreños ante el vencimiento del TPS

La Policía Nacional Civil de Guatemala suma 162 comandos del COAN y 16 guías caninos

La ceremonia en la Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino, en El Cerinal, Barberena, incorporó personal formado en cursos de 90 y 45 días para reforzar operativos contra redes delictivas y drogas

La Policía Nacional Civil de Guatemala suma 162 comandos del COAN y 16 guías caninos

Investigan muerte de niña en República Dominicana: madre, agente policial inhabilitada, fue detenida

La menor recibió un corte en el cuello dentro de su vivienda, fue trasladada a un centro de salud y falleció horas después

Investigan muerte de niña en República Dominicana: madre, agente policial inhabilitada, fue detenida

Más allá de la postal: Las playas de Centroamérica y el Caribe que conquistan al mundo

Detrás de cada playa paradisíaca hay un ecosistema frágil y una comunidad que lo protege. Bajo esa premisa, una conocida firma cervecera ha revelado su más reciente colección de destinos frente al mar, donde una impresionante variedad de playas de Centroamérica y República Dominicana se roban el protagonismo

Más allá de la postal: Las playas de Centroamérica y el Caribe que conquistan al mundo

El Banco Nacional de Costa Rica movilizó cerca de USD 50 millones para financiamiento sostenible en 2025

La entidad bancaria informó en su Reporte de Sostenibilidad 2025 que esos recursos se destinaron a proyectos ambientales, productivos y sociales, con foco en adaptación climática y desarrollo inclusivo en el país.

El Banco Nacional de Costa Rica movilizó cerca de USD 50 millones para financiamiento sostenible en 2025

TECNO

A qué hora juega Argentina vs. España, quién será el árbitro y lo más buscado en Google sobre la final del Mundial

A qué hora juega Argentina vs. España, quién será el árbitro y lo más buscado en Google sobre la final del Mundial

Top 10 videos más vistos en YouTube Argentina hoy

Google traerá voces personalizadas en Gemini al estilo ChatGPT

Olvídate de números telefónicos: así puedes buscar a una persona en WhatsApp por nombre de usuario

Lo mejor de YouTube Colombia: lista de los videos del momento

ENTRETENIMIENTO

Millie Bobby Brown habló de la adopción y explicó por qué mantiene a su hija lejos de la exposición pública

Millie Bobby Brown habló de la adopción y explicó por qué mantiene a su hija lejos de la exposición pública

Elaine Paige regresó a la música y explicó por qué cree que los musicales perdieron sus grandes canciones

Los 10 kdramas más vistos en Netflix en lo que va del 2026

Will Ferrell revela que trabajó en Disneyland, pero solo duró un día: esta fue la excusa que inventó para renunciar

Guía de personajes en ‘La Odisea’: quiénes son los héroes, dioses y villanos de la película de Christopher Nolan

MUNDO

Turquía detuvo a más de 100 personas presuntamente vinculadas al Estado Islámico por propaganda y financiación

Turquía detuvo a más de 100 personas presuntamente vinculadas al Estado Islámico por propaganda y financiación

Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques contra objetivos militares en Irán tras la muerte de dos soldados

EEUU emitió una alerta global a sus ciudadanos por la escalada de tensiones en Medio Oriente

Dos soldados norteamericanos murieron y uno desapareció tras un ataque iraní en Jordania

Continúan los cambios en Hungría: tras las intensas presiones políticas, el presidente dejará el cargo el lunes