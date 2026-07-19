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Honduras: Copeco analiza elevar alerta por sequía y prevé medida especial la capital por bajos niveles de las represas

Aunque las recientes lluvias han dejado acumulados en varias regiones del país, las autoridades consideran que no han sido suficientes para revertir el déficit hídrico en el Corredor Seco.

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Copeco analiza elevar de alerta verde a alerta amarilla a 75 municipios afectados por la sequía en el Corredor Seco. (FOTO: Proceso Digital)
Copeco analiza elevar de alerta verde a alerta amarilla a 75 municipios afectados por la sequía en el Corredor Seco. (FOTO: Proceso Digital)

Las lluvias registradas en las últimas semanas por el paso de varias ondas tropicales no han logrado aliviar de forma significativa la sequía que afecta al Corredor Seco de Honduras, situación que mantiene en alerta a las autoridades debido al impacto sobre el abastecimiento de agua, la producción agrícola y el riesgo de incendios forestales.

Ante este panorama, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) analiza elevar de alerta verde a alerta amarilla a los 75 municipios que permanecen bajo vigilancia desde mayo debido al déficit de precipitaciones.

Además, las autoridades no descartan incorporar otros 40 municipios al sistema de alertamiento preventivo, si las condiciones climáticas continúan deteriorándose durante los próximos días.

Uno de los casos que genera mayor preocupación es el Distrito Central, integrado por Tegucigalpa y Comayagüela, donde las autoridades contemplan emitir una alerta diferenciada debido a los bajos niveles de almacenamiento de las represas La Concepción y Los Laureles, principales fuentes de abastecimiento de agua para la capital.

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Las recientes lluvias no han sido suficientes para revertir el déficit hídrico que afecta varias regiones del país, según las autoridades. (FOTO: HRN)
Las recientes lluvias no han sido suficientes para revertir el déficit hídrico que afecta varias regiones del país, según las autoridades. (FOTO: HRN)

El secretario de Copeco, Reinaldo Sánchez, informó que junto con especialistas del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) se realiza una evaluación técnica para determinar si es necesario modificar el nivel de alerta vigente.

El funcionario explicó que los análisis consideran el comportamiento reciente de las lluvias, las proyecciones meteorológicas y el estado actual de las reservas de agua en las zonas más afectadas por la sequía.

“Creo que el Distrito Central va a ser uno de los municipios que, en esta revisión de los alertamientos, lo más seguro tendrá una alerta diferenciada para el resto de los 75 municipios afectados por la sequía”, manifestó Sánchez durante una entrevista en el noticiero TN5 Estelar de Canal 5.

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El titular de Copeco añadió que la persistente ausencia de precipitaciones suficientes mantiene abierta la posibilidad de ampliar el número de municipios bajo vigilancia preventiva.

La alerta verde fue decretada desde el pasado mes de mayo debido al déficit de lluvias, las elevadas temperaturas y los efectos asociados al fenómeno de El Niño, factores que han provocado una reducción importante en la disponibilidad de agua para consumo humano y actividades productivas.

El Distrito Central podría recibir una alerta diferenciada debido a los bajos niveles de las represas La Concepción y Los Laureles. (Foto: Radio Nacional de Honduras)
El Distrito Central podría recibir una alerta diferenciada debido a los bajos niveles de las represas La Concepción y Los Laureles. (Foto: Radio Nacional de Honduras)

Las autoridades también advierten que la escasez de precipitaciones representa un riesgo para la producción de granos básicos, especialmente en las comunidades que dependen de la agricultura de subsistencia.

Por su parte, el secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Juan Carlos Ramos, señaló que las mayores afectaciones por la sequía se concentran en los departamentos de Valle, Choluteca, el sur de El Paraíso y parte de Francisco Morazán, donde el déficit hídrico continúa afectando cultivos y fuentes de agua.

Frente a este escenario, el Gobierno informó que trabaja de manera conjunta con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para ampliar los programas de asistencia dirigidos a las comunidades más afectadas por la falta de lluvias.

Entre las acciones previstas se encuentran medidas de apoyo para productores agrícolas, fortalecimiento de la seguridad alimentaria y estrategias para reducir el impacto de la sequía en las zonas rurales.

Paralelamente, el Cuerpo de Bomberos de Honduras mantiene la alerta ante el incremento del riesgo de incendios forestales, debido a las altas temperaturas y la vegetación seca presente en varias regiones del país.

Las autoridades no descartan incorporar otros 40 municipios al sistema de alertamiento por la persistencia de la sequía. (FOTO: Proceso Digital)
Las autoridades no descartan incorporar otros 40 municipios al sistema de alertamiento por la persistencia de la sequía. (FOTO: Proceso Digital)

Las autoridades consideran que la combinación de calor extremo, baja humedad y escasas precipitaciones favorece la propagación de incendios, por lo que hacen un llamado a la población para evitar quemas agrícolas y otras actividades que puedan originar siniestros.

Como parte del seguimiento a la situación climática, Cenaos presentará el próximo martes un nuevo informe técnico con el comportamiento de las lluvias y las proyecciones meteorológicas para los próximos días.

De acuerdo con los pronósticos preliminares, se espera una disminución considerable de las precipitaciones, situación que podría agravar el déficit hídrico y motivar la adopción de nuevas medidas preventivas por parte de las autoridades.

Copeco reiteró que continuará monitoreando permanentemente las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua en las zonas afectadas, con el fin de emitir los alertamientos necesarios para proteger a la población y reducir los efectos de la sequía.

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