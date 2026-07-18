Pura vida y fuego: El extremo entrenamiento de Chris Hemsworth en Costa Rica para “Extraction 3″

Lo que comenzó como un descanso familiar en las playas de Santa Teresa, Puntarenas, terminó convirtiéndose en una demostración de pura disciplina física.

El actor australiano Chris Hemsworth, mundialmente conocido por dar vida a Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha vuelto a encender las redes sociales. En esta ocasión, el motivo no fue el estreno de una superproducción, sino la revelación de la brutal rutina de ejercicios que realizó durante sus recientes vacaciones familiares en Costa Rica.

El actor utilizó los paradisíacos paisajes centroamericanos como el escenario perfecto para ponerse a punto físicamente de cara al rodaje de la esperada película de acción Extraction 3 (Misión de Rescate 3).

A través de un video compartido en sus cuentas oficiales, el protagonista de la saga de Netflix mostró cómo mantiene su imponente físico sin necesidad de un gimnasio de última generación. La publicación no ha tardo en volverse viral, acumulando millones de reproducciones y miles de comentarios de fanáticos sorprendidos por la intensidad de su preparación bajo condiciones extremas.

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En la grabación, Hemsworth aparece ejercitándose al aire libre en la lujosa propiedad que alquiló junto a su familia en la península de Nicoya. Fiel a su estilo cercano y bromista, el actor comenzó el metraje saludando a sus seguidores y explicando el contexto de su exigente sesión de entrenamiento.

“Hola, ¿cómo están? En este momento estoy en Costa Rica disfrutando de un pequeño descanso antes de comenzar Extraction 3 dentro de un par de semanas. Quería hacer un poco de ejercicio, así que preparé una rutina con el mínimo de equipo posible, que resultó ser bastante efectiva... especialmente con este calor infernal”, comentó el artista australiano al inicio del video.

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Acompaña a Chris Hemsworth en Costa Rica y descubre la intensa rutina de ejercicios , con muy poco equipo, que diseñó para mantenerse en forma durante sus vacaciones y antes de iniciar el rodaje de Extraction 3.

La publicación fue acompañada por un texto conciso pero directo: “Una pequeña sesión de entrenamiento de Extraction 3 bajo el hermoso y abrasador calor de Costa Rica”. En el clip se puede observar al actor realizando ejercicios funcionales de alta intensidad, utilizando principalmente su propio peso corporal, bandas de resistencia y algunas mancuernas básicas.

La rutina estuvo enfocada en la agilidad, la fuerza cardiovascular y la resistencia muscular, elementos clave para las complejas coreografías de combate que caracterizan a su personaje, Tyler Rake.

Detalles de su paso por suelo costarricense

La visita del actor no pasó desapercibida para las autoridades locales ni para los turistas que se encontraban en la zona. La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica confirmó oficialmente que el reconocido actor ingresó al país el pasado 4 de julio. No viajaba solo; lo acompañaba su esposa, la también actriz y modelo española Elsa Pataky, con quien comparte su pasión por la vida fitness y las actividades al aire libre.

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Según los registros migratorios, la famosa pareja permaneció en territorio costarricense durante una semana, registrando su salida el 11 de julio. Durante su estancia, se les vio disfrutando de las playas de Santa Teresa, en la provincia de Puntarenas, una zona conocida a nivel mundial por sus excelentes condiciones para el surf y su ambiente relajado.

Video captado por seguidores de la presencia de Chris Hemsworth en playas de Costa Rica (Cortesía)

Varios videos difundidos por internautas mostraron a la pareja caminando tranquilamente por la arena, disfrutando del mar y la naturaleza. Fiel a su reputación de hombre accesible, Hemsworth no dudó en detenerse en múltiples ocasiones para tomarse fotografías y conversar brevemente con los turistas y locales que lo reconocieron en la playa.

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La intensidad de la preparación de Hemsworth tiene una justificación de peso. La saga Extraction, producida por Netflix en colaboración con los hermanos Anthony y Joe Russo (directores de Avengers: Endgame), se ha consolidado como uno de los mayores éxitos de la plataforma de streaming gracias a sus crudas y realistas secuencias de acción, incluyendo memorables planos secuencia de combate.