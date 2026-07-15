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‘La Odisea’: estas son las primeras reseñas de la esperada película de Christopher Nolan

La nueva iteración cinematográfica del mito griego llegará a la pantalla grande el próximo 17 de julio

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La Odisea
La Odisea es una adaptación de la epopeya escrita por Homero.

La esperada adaptación de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, está basada en el poema épico de Homero, la película sigue el largo y accidentado viaje de Odiseo de regreso a Ítaca después de la guerra de Troya, combinando mitología, aventura y drama humano bajo el sello narrativo del cineasta británico.

Las primeras reacciones de la prensa coinciden en destacar la ambición del proyecto, la espectacularidad visual y la fuerza de su propuesta cinematográfica.

Peter Bradshaw del medio The Guardian fue uno de los medios más entusiastas con la producción. El crítico definió la película como una epopeya visual de enorme impacto, elogiando la manera en que Nolan transforma el relato clásico en una reflexión sobre el trauma de la guerra, la identidad y el regreso al hogar.

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“Esta es una película con una ambición apasionante, audacia, seriedad, generosidad y estilo. Si bien hay algunos momentos un tanto exagerados en los diálogos, incluso estos se presentan con gran fuerza. Cuenta con paisajes sobrecogedores, dignos de una película IMAX, que transmiten una soledad deslumbrante”, expresó.

La Odisea
La Odisea fue grabada en formato IMAX.

Desde Empire, John Nugent calificó La Odisea como un espectáculo cinematográfico de gran escala. En su reseña considera que Christopher Nolan aprovecha al máximo las posibilidades del formato IMAX para construir secuencias de acción y paisajes de enorme dimensión, sin perder de vista el desarrollo emocional del protagonista.

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“La escala y el alcance de esta película son, francamente, asombrosos. Se trata de cine de una magnitud que pocos directores modernos podrían imaginar, exigir o ejecutar. Sin embargo, lo más impactante de esta película son sus momentos más tranquilos. Los dioses aquí son de tamaño humano: la furia de Zeus y Poseidón se siente solo en los elementos”, indicó.

En IndieWire, David Ehrlich ofreció una visión igualmente favorable, aunque con algunos matices. El crítico elogió la escala visual de la película y la actuación de Matt Damon, pero advirtió que la estructura narrativa característica de Nolan exige un alto nivel de atención por parte del espectador.

“En esta etapa de la carrera del director, es un milagro que la película no sea completamente redundante, y mucho más que sea tan fresca y arda con tanta urgencia que casi se puede oler el derrumbe de las murallas de Troya”, expresó.

La Odisea
La Odisea tiene el sello característico de Christopher Nolan.

Por su parte, Variety, a través de Owen Gleiberman, subraya que el director evita realizar una adaptación convencional y apuesta por una propuesta que combina espectáculo, profundidad temática y una puesta en escena de gran envergadura.

“Con una visión verdaderamente grandiosa y audaz, La Odisea emociona generosamente durante casi sus tres horas de duración: cada pocos minutos, parece, ofrece al público una escena impactante que, en casi cualquier otro gran éxito de taquilla veraniego, sería un clímax memorable”, señaló.

En The Hollywood Reporter, David Rooney elogió el trabajo del extenso reparto y el nivel de la producción, calificando la película como una obra monumental. P

Para el crítico, la combinación entre las interpretaciones, el diseño de producción y la dirección convierte a La Odisea en una experiencia épica que mantiene el interés a lo largo de su extensa duración.

La Odisea
La Odisea tiene una historia potente que cautiva al espectador.

“Cuando la película arranca, se convierte en una producción cinematográfica potente, que incorpora libremente elementos de la epopeya de Homero anterior, La Ilíada. Accesible incluso cuando la trama requiere cierta comprensión", expresó.

Con estas primeras valoraciones, La Odisea se perfila como uno de los estrenos cinematográficos más aclamados del año. La película llegará a los cines el próximo 17 de julio.

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