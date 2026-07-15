Nicaragua decomisa 750 kilos de cocaína en Peñas Blancas y presenta a un conductor guatemalteco como único detenido

La Policía de Nicaragua informó la incautación de 750 kilos de cocaína en Peñas Blancas y detuvo a un conductor guatemalteco de 66 años. (Cortesía: Periódico El Caribe)

La Policía de Nicaragua informó recientemente la incautación de 750 kilos de cocaína en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en un operativo donde fue presentado un conductor guatemalteco de 66 años como el único detenido.

El caso generó reacciones en distintos sectores y renovó la discusión acerca de la efectividad de las estrategias nacionales contra el narcotráfico y el alcance de las investigaciones sobre redes transnacionales.

Según la información de Nicaragua Investiga, la droga se encontraba oculta en un furgón que viajaba desde Panamá. El cargamento estaba distribuido en 643 paquetes rectangulares, los cuales estaban dentro de 54 cilindros metálicos.

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El vehículo, un cabezal Freightliner color lila y plataforma negra, tenía matrícula guatemalteca y era conducido por Roberto Bardales de León. La Policía presentó a Bardales de León como el único sospechoso detenido en el operativo y señaló que el caso representaba un golpe al crimen organizado internacional.

De acuerdo con la cobertura del medio citado, el operativo se diferencia de otros casos recientes porque en esta ocasión sí se reportó la captura de un sospechoso.

En episodios previos, las autoridades habían informado sobre decomisos de drogas o de grandes sumas de dinero supuestamente abandonados por personas que lograron escapar. Esta diferencia ha sido destacada por analistas, quienes advierten que la detención de un conductor de edad avanzada podría no reflejar necesariamente el desmantelamiento de una estructura de narcotráfico más amplia.

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Especialistas legales consultados por Nicaragua Investiga han señalado que es frecuente la aparición de furgones abandonados en los reportes oficiales. Según estas valoraciones, este tipo de situaciones podría facilitar la introducción de recursos ilícitos en las arcas estatales, ya que no existirían mecanismos de control independientes que permitan verificar el destino final de esos bienes. No obstante, la publicación no presenta evidencia directa sobre el uso de estos recursos ni sobre la existencia de investigaciones adicionales en estos casos.

El cargamento de cocaína viajaba desde Panamá oculto en un furgón y estaba distribuido en 643 paquetes dentro de 54 cilindros metálicos. (Imagen: cortesía)

El operativo de Peñas Blancas ha sido presentado por las autoridades como parte del plan denominado “Muro de Contención”, orientado a restringir el paso de drogas por el territorio nicaragüense. Sin embargo, para ciertos sectores, la captura de un solo individuo y la modalidad de los procedimientos informados dejan interrogantes sobre la capacidad real del Estado para atacar las redes de mayor alcance en el narcotráfico internacional.

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Nicaragua y la cooperación regional antidrogas

En el contexto regional, Nicaragua ha quedado fuera de la iniciativa “Escudo de las Américas”, impulsada por Estados Unidos para fortalecer la cooperación entre países de la región en materia de seguridad y lucha contra el tráfico de drogas. De acuerdo con la información publicada por Nicaragua Investiga, la exclusión se atribuye a la falta de compromiso del gobierno nicaragüense y a sus relaciones con figuras internacionales como Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

La justicia de Estados Unidos mantiene acusaciones contra Maduro por su presunto liderazgo en el denominado “Cártel de los Soles”, una organización señalada por el movimiento de grandes volúmenes de cocaína en Latinoamérica. Según la publicación, la relación con este tipo de actores ha incidido en la decisión de mantener a Nicaragua al margen de los principales proyectos de colaboración antidrogas en la región.

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