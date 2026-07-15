El Salvador

Equipo USAR El Salvador logra cifra histórica de personas rescatadas con vida tras doble sismo en Venezuela

Nueve personas fueron extraídas con vida de entre los escombros por el grupo especializado salvadoreño, según informó el director general de bomberos, Baltazar Solano, quien destacó que la cifra representa un récord para este tipo de operaciones internacionales

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Los equipos médicos salvadoreños brindaron 322 atenciones, con 273 consultas, 22 curaciones y 27 asistencias a pacientes con enfermedades crónicas.(Cortesía: Secretaría de Prensa)
Los equipos médicos salvadoreños brindaron 322 atenciones, con 273 consultas, 22 curaciones y 27 asistencias a pacientes con enfermedades crónicas.(Cortesía: Secretaría de Prensa)

El equipo USAR El Salvador ha conseguido el rescate con vida de nueve personas en Venezuela tras los recientes terremotos, una cifra inédita para este tipo de operaciones internacionales. Así lo confirmó el director general de Bomberos, Baltazar Solano, quien calificó el resultado como un hito en la historia de los cuerpos de emergencia salvadoreños.

Tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela, el contingente salvadoreño fue uno de los primeros equipos internacionales en ingresar al país afectado con ayuda humanitaria y personal altamente especializado. De acuerdo con Solano, la presencia tan temprana en la zona de desastre fue determinante: “Cada hora que pasa en un rescate USAR se pierden posibilidades de encontrar personas con vida. El haber llegado rápido nos faculta tener estos números ahora”.

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El USAR (Urban Search And Rescue) El Salvador está acreditado como grupo intermedio por la entidad internacional INSARAG, lo que implica una preparación técnica y logística avanzada. Según el director, “esto marca un hito en la historia de El Salvador, de nueve personas que se les salvó la vida y que se les ha dado un tratamiento médico, que eso es un valor muy importante”.

Solano explicó que usualmente los equipos de este tipo logran rescatar una persona viva, y en muchos casos ninguna, debido a la complejidad de las operaciones. “Nunca he visto en un grupo USAR tener esa facultad. Eso es un punto importante”.

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El último relevo de 120 rescatistas permitió mantener la presencia de El Salvador en Venezuela mientras otros países concluyeron sus misiones./ (Secretaría de Prensa)
El último relevo de 120 rescatistas permitió mantener la presencia de El Salvador en Venezuela mientras otros países concluyeron sus misiones./ (Secretaría de Prensa)

Capacitación, tecnología y logística: la clave del éxito

El director general de bomberos subrayó que este resultado es producto de años de entrenamiento, inversión en tecnología y rigurosos procesos de selección para los integrantes del equipo. El grupo está conformado por personal de diversas instituciones, entre ellas Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional Civil, Cruz Roja, Cruz Verde, Comandos de Salvamento y Fuerza Armada.

Para formar parte del USAR El Salvador, hombres y mujeres deben superar exámenes físicos, psicológicos y médicos, además de una formación específica bajo las guías de INSARAG. “Es un proceso de selección riguroso porque esos escenarios son sumamente complicados, de alto riesgo”, detalló Solano.

El equipo cuenta con herramientas de alta tecnología, como sensores sónicos y sísmicos capaces de detectar latidos cardíacos bajo escombros, cámaras de búsqueda y equipamiento de última generación. Además, dispone de un manual de procedimientos y una estructura organizativa que define las funciones y relevos de cada especialista en terreno.

Integrantes del equipo USAR El Salvador realizan labores de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas tras los sismos en Venezuela (Cortesía: Secretaría de Prensa).
Integrantes del equipo USAR El Salvador realizan labores de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas tras los sismos en Venezuela (Cortesía: Secretaría de Prensa).

Procedimientos especializados y la labor canina

Las técnicas empleadas en rescate incluyen evaluación estructural de edificios, apuntalamientos para garantizar el ingreso seguro y procedimientos médicos de tratamiento inmediato, como la atención de síndromes de aplastamiento y compartimental. “No basta con llegar y rescatar, hay que mantenerle la vida al paciente”, señaló el director.

En las labores también ha destacado el trabajo del binomio canino, especialmente del perro Rambo, entrenado bajo el método Arcón. Este ejemplar ha sido clave para localizar sobrevivientes entre los escombros. “Rambo está entrenado para buscar personas pensando en que el que va a encontrar va a jugar con él. Cuando él encuentra personas con vida, hace la acción de rascar y luego ladra”, explicó Solano.

El guía de Rambo conoce las señales que el perro emite y puede distinguir si se trata de una persona con vida o fallecida, lo que agiliza y hace más certera la búsqueda.

El Salvador activó el envío de 300 socorristas para búsqueda y atención médica tras los sismos de 7,2 y 7,5 en Venezuela. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Salvador activó el envío de 300 socorristas para búsqueda y atención médica tras los sismos de 7,2 y 7,5 en Venezuela. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Moral alta y autonomía operativa

El contingente salvadoreño en Venezuela está compuesto por 300 especialistas y cuenta con autonomía total en logística, insumos y alimentación, requisito indispensable para actuar en escenarios internacionales. “Somos autónomos. No puedo ir a un país afectado a pedir herramientas. Los grupos USAR son autónomos y tienen todos los equipos necesarios para poder atender”, afirmó el funcionario.

La moral del equipo se mantiene alta, según Solano, quien consideró que el respaldo institucional y la satisfacción de salvar vidas son factores clave para afrontar jornadas de trabajo bajo presión y en condiciones adversas. “La moral de todas las personas que están en Venezuela es una moral alta, como se dice en la vida militar. Cuando se logra detectar a una persona con vida, la piel se pone de gallina y eso eleva la moral”.

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