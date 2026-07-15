Costa Rica

Costa Rica: delitos contra la propiedad se concentran en San José, con 13,361 casos en seis meses

La estadística entre enero y junio ubica a Alajuela como la segunda provincia más afectada con 5,583 denuncias, mientras todas las categorías registraron una disminución progresiva atribuida a operativos policiales

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Una cerradura de cobre rota y herramientas junto a una puerta, con iconos de cámaras de vigilancia y alarmas en una pared verde.
Una cerradura forzada y herramientas de robo en el suelo junto a una puerta ilustran el tema de los delitos contra la propiedad y la seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia letal no es el único termómetro de la seguridad pública. Los delitos contra la propiedad dibujan una geografía de la inseguridad donde San José acumula 13,361 casos entre enero y junio, más del doble que Alajuela, la segunda provincia más afectada, con 5,583.

Le siguen Puntarenas con 4,183 casos, Guanacaste con 3.426, Limón con 2,907, Heredia con 2,315 y Cartago con 2,191. La categoría abarca asaltos, robos a vehículo, hurtos y robos en general.

Todos esos delitos mostraron una disminución progresiva entre enero y junio. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, había atribuido en abril esa tendencia a los operativos policiales, cuando la caída ya acumulaba un 15% frente al mismo período del año anterior.

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Homicidios a la baja

La tasa de 16 homicidios por cada 100,000 habitantes en Costa Rica duplica la meta que el propio Gobierno se fijó, aunque los datos del primer semestre de 2026 apuntan a una inflexión: el país proyecta cerrar el año por debajo de los 800 asesinatos anuales por primera vez en años, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El promedio diario bajó de 2.5 en 2023 —el pico más alto de la historia reciente— a 1.9 en lo que va de 2026. La proyección oficial sitúa el cierre del año entre 693 y 766 casos, frente a los 876 de 2024 y los 870 de 2025.

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Un escritorio muestra reportes de delitos, esposas, una radio, una carpeta azul con escudo e inscripción POLICÍA de Costa Rica, lápices y libros.
Un escritorio policial de Costa Rica muestra reportes de delitos, esposas y una radio, con una carpeta que lleva el logo de la policía nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída y sus causas según el Gobierno

La presidenta Laura Fernández presentó su primer balance semestral de seguridad con una cifra concreta: “Los homicidios, en comparación al año pasado a hoy, han bajado un 15%”.

El ministro Gerald Campos atribuyó ese descenso a la coordinación interinstitucional y a la intensificación de operaciones policiales. El mes con menos muertes violentas fue junio, con 43 casos, el registro mensual más bajo del semestre.

Dos patrullas de policía con luces encendidas y cinta de seguridad amarilla acordonan una calle urbana mojada con vehículos estacionados y edificios en la noche.
Patrullas de la policía acordonan un sector de una calle urbana durante un operativo nocturno en Costa Rica, con vehículos estacionados y luces de emergencia iluminando el asfalto mojado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El narcotráfico como motor estructural

El propio Zamora describió la situación como una “pandemia de homicidios” que, aunque con señales de retroceso, aún no ha sido contenida. El narcotráfico sigue siendo el factor dominante de la violencia letal, con mayor intensidad en las zonas costeras.

De los 315 homicidios dolosos del semestre, 207 respondieron a ajustes de cuentas o venganzas, lo que concentra casi dos tercios del total en móviles directamente vinculados al crimen organizado. Ese dato expone la dimensión estructural del problema detrás de cualquier lectura optimista de las estadísticas.

Infografía con mapa de Costa Rica, lupa sobre San José, números 13.361 y -15%, gráficos de barras, gráficos de líneas, escudo policial, iconos de delitos.
Una infografía presenta los datos de delitos contra la propiedad en Costa Rica, señalando a San José como el epicentro con 13.361 casos entre enero y junio, y una reducción del 15% interanual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Femicidios: la única categoría con caída documentada por el INAMU

El perfil de las víctimas es abrumadoramente masculino: 291 hombres frente a 22 mujeres, con 2 casos de sexo no determinado. Los femicidios sumaron 5 en el semestre.

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Carolina Delgado, informó que esa cifra representa una caída del 52% respecto al primer semestre de 2025. Es la reducción porcentual más pronunciada registrada en cualquier categoría de violencia letal durante el período.

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