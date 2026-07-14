Honduras

Capturan en Honduras a maestro acusado de violar a una estudiante menor de edad

De acuerdo con el expediente investigativo y respaldado por la declaración de la víctima, los hechos ocurrieron hace aproximadamente dos meses dentro de las instalaciones del centro educativo

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Un maestro de primaria es capturado en Danlí por la violación de una estudiante de 13 años
Un maestro de primaria es capturado en Danlí por la violación de una estudiante de 13 años

Un maestro de primaria de 64 años fue capturado en Honduras acusado de violar a una estudiante de 13 años dentro del centro básico donde daba clases. La detención se realizó tras una investigación de la Policía, que lo señala por haber usado su autoridad sobre la menor.

La captura estuvo a cargo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones. El arresto se hizo efectivo en la ciudad de Danlí mediante una orden de detención preventiva emitida por las autoridades fiscales de la región.

El sospechoso, originario y residente de la colonia El Paisaje de esa localidad, se desempeñaba como docente activo al momento en que ocurrió el hecho.

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Cómo ocurrieron los hechos

De acuerdo con el expediente investigativo de la DPI y con la declaración de la víctima, los hechos ocurrieron hace aproximadamente dos meses dentro de las instalaciones del centro educativo.

El informe policial indica que el docente abordó a la estudiante de 13 años y, con el pretexto de revisar sus calificaciones acumuladas, la invitó a ingresar a una de las aulas.

Una vez dentro del salón y aprovechando que se encontraban solos, cerró el lugar y presuntamente le tapó la boca por la fuerza, lo que le impidió pedir auxilio y provocó que la menor perdiera el conocimiento por asfixia. Según la investigación, el sospechoso aprovechó ese momento para consumar el delito de violación especial.

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El Ministerio Público imputó al detenido por violación especial, una figura jurídica contemplada cuando la víctima es menor de edad y existe una relación de autoridad por parte del agresor.

Ilustración tipo collage muestra tres viñetas: mujer con recortes 'Femicidio', siluetas encadenadas 'Trata', y niño acurrucado con osito 'Maltrato'.
La violencia de género, la trata de personas y el maltrato infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la lectura de sus derechos, el detenido fue trasladado a las celdas de la jefatura policial correspondiente para ser presentado ante la fiscalía de turno.

En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de declaración de imputado, en la que el juez determinará la medida cautelar que deberá cumplir mientras avanza el proceso en su contra.

Casos en aumento

Informes de organizaciones de sociedad civil revelan que las agresiones sexuales contra mujeres y menores de edad representan uno de los mayores desafíos de impunidad en Honduras. De miles de denuncias por delitos sexuales interpuestas anualmente en el territorio nacional, solo un porcentaje mínimo logra llegar a una condena firme.

Abuso infantil, protección de menores, violencia, derechos del niño, infancia vulnerable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El abuso infantil representa una grave violación a los derechos de la niñez y exige atención, prevención y respuesta institucional urgente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) emitió una fuerte advertencia señalando que las escuelas y el propio entorno familiar se han convertido en los espacios más propensos para que niños, niñas y adolescentes sufran de abuso o explotación sexual.

La defensoría enfatiza que las agresiones suelen provenir de personas que forman parte del círculo de confianza o que poseen una posición de autoridad directa frente a las víctimas, lo que dificulta significativamente la detección temprana y la denuncia inmediata de los hechos.

En lo que va del año, las autoridades reportan un incremento en las capturas de agresores y el rescate de menores en departamentos con alta incidencia como Francisco Morazán, Cortés, Olancho, Yoro y El Paraíso. Pese a los esfuerzos policiales, diversas organizaciones continúan urgiendo al Estado hondureño la consolidación de un sistema eficaz de protección.

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