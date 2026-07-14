Nicaragua

Colapso de muro por lluvias en Jalapa obliga a evacuar a una familia mientras una nueva onda tropical amenaza Nicaragua

Una familia fue rescatada y reubicada en una casa solidaria tras el desplome de un muro en su vivienda, hecho asociado a la inestabilidad del terreno por las recientes lluvias en la zona norte de Nicaragua

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Integrantes de los equipos de emergencia y protección civil inspeccionan los daños en una vivienda de Jalapa, tras el colapso de un muro perimetral provocado por las intensas lluvias (Cortesía: Econoticia Jalapa).
Integrantes de los equipos de emergencia y protección civil inspeccionan los daños en una vivienda de Jalapa, tras el colapso de un muro perimetral provocado por las intensas lluvias (Cortesía: Econoticia Jalapa).

Un muro perimetral colapsó sobre una vivienda habitada por cinco personas en Jalapa, Nueva Segovia, la noche de ayer, 13 de julio, tras la inestabilidad del terreno provocada por las lluvias intensas que afectan la región. El incidente, que ocasionó solo daños materiales, derivó en la evacuación inmediata de la familia residente y la activación de protocolos de emergencia por parte de los organismos de socorro locales.

La vivienda afectada pertenece a una mujer de 31 años, quien vivía junto a su familia en el sector 3 de Jalapa, Nueva Segovia, las respectivas autoridades de primer respuesta, al llegar al sitio, procedieron a evacuar a los ocupantes y trasladarlos a una casa solidaria, evitando así consecuencias mayores.

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Los bomberos también colaboraron en el resguardo de las pertenencias de la familia, facilitando su traslado a un lugar seguro. El operativo permitió que las cinco personas salieran ilesas. Tras la intervención, las autoridades destacaron que solo se registraron pérdidas materiales en la estructura de la vivienda y parte del mobiliario.

De igual manera, las autoridades locales informaron que las precipitaciones de las últimas jornadas han provocado inundaciones en diferentes puntos del país, principalmente en zonas vulnerables a deslizamientos y derrumbes. El caso de Jalapa se suma a una serie de emergencias atendidas por los organismos de socorro en los departamentos del norte y el Caribe de Nicaragua.

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Un miembro de los cuerpos de socorro excava con sus manos entre el lodo y los escombros de una vivienda que colapsó, presumiblemente a causa de un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias.

Pronóstico: nueva onda tropical incrementará lluvias en Nicaragua

De acuerdo con el reporte meteorológico nicaragüense detallan que para las próximas horas se espera el ingreso de una nueva onda tropical al país. Este fenómeno impactará principalmente la zona del Caribe, donde se prevén lluvias de intensidad variable y tormentas eléctricas dispersas.

El pronóstico indica que las regiones del Pacífico, Norte y Centro de Nicaragua experimentarán un ambiente caluroso, aunque no se descartan precipitaciones localizadas de regular intensidad y corta duración. Los expertos han señalado que la onda tropical número 18 ya atraviesa el territorio nacional, mientras que la número 19 se acerca al Caribe de Centroamérica y podría incrementar las lluvias.

Los meteorólogos también alertan sobre la posibilidad de lluvias ligeras a moderadas acompañadas de tormentas eléctricas en diversas zonas, incluyendo el triángulo minero y el noreste del Caribe. Se prevén vientos con velocidades de entre 28 y 64 kilómetros por hora en el Pacífico, de 29 a 67 en la región central y de 33 a 52 kilómetros por hora en el Caribe.

En el occidente del país, las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 34 y 36 grados Celsius (93,2 a 96,8 ℉). Las autoridades explicaron que, ante el aumento de la nubosidad y las lluvias, las temperaturas podrían descender temporalmente.

Meteorólogos informan sobre el ingreso de una nueva onda tropical a Nicaragua, la cual generará lluvias y tormentas eléctricas, principalmente en las regiones del Caribe. Se esperan también fuertes rachas de viento en todo el país.

Ante el pronóstico de nuevas lluvias, las autoridades municipales y los organismos de socorro mantienen activos los mecanismos de monitoreo y prevención en las zonas más vulnerables. Los equipos de respuesta rápida han sido reforzados en los departamentos del Caribe Norte y Sur, así como en áreas urbanas y rurales de Jalapa.

El seguimiento de los sistemas meteorológicos permitirá ajustar las alertas y coordinar evacuaciones preventivas en caso de presentarse nuevas emergencias. Las autoridades siguen exhortando a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, seguir las recomendaciones de los especialistas y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades competentes.

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