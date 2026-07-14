Honduras activa Alerta Verde por 72 horas por riesgo de inundaciones en Gracias a Dios y Olancho

Declararon alerta verde por 72 horas en Honduras por lluvias y chubascos (Foto cortesía COPECO)

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales mantiene Alerta Verde por 72 horas para Gracias a Dios y varios municipios de Olancho, por lluvias asociadas a sistemas atmosféricos que seguirán afectando Honduras en los próximos días.

La medida incluye al departamento de Gracias a Dios y a los municipios de Juticalpa, San Francisco de Becerra, Patuca, Catacamas y Dulce Nombre de Culmí, en Olancho.

Según las autoridades, la decisión se tomó de forma preventiva ante la posibilidad de afectaciones por las precipitaciones en zonas de mayor vulnerabilidad, en especial las cercanas a ríos, quebradas, zonas bajas y áreas propensas a movimientos de tierra.

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Impacto en comunidades

La situación ya generó preocupación en algunas comunidades de Gracias a Dios, donde autoridades municipales de Wampusirpi declararon emergencia después de que varias localidades resultaran afectadas por las lluvias registradas..

Las autoridades locales informaron impactos derivados de las condiciones climáticas y mantienen acciones de monitoreo y evaluación para determinar las necesidades de las poblaciones afectadas.

Según el pronóstico de Copeco, las condiciones lluviosas continuarán por la influencia de una vaguada en altura y los remanentes de una onda tropical, fenómenos que favorecerán la presencia de lluvias y chubascos en distintas regiones del país.

Para el miércoles se prevé que estos sistemas mantengan la inestabilidad atmosférica y generen precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

Para el jueves continuará la influencia de estos fenómenos, con mayores acumulados de lluvia en sectores de las regiones Centro, Occidente y Oriente.

Ante este escenario, los organismos de prevención llamaron a la población a permanecer vigilante, en especial a quienes habitan en zonas cercanas a cauces de agua o en terrenos con antecedentes de deslizamientos.

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Copeco declaró Alerta Verde por 72 horas en Gracias a Dios y varios municipios de Olancho por las lluvias que afectarán Honduras

Copeco advirtió que las lluvias podrían ocasionar inundaciones urbanas, aumento en los niveles de ríos, quebradas y riachuelos, además de deslizamientos en zonas de ladera y sectores con condiciones de riesgo.

Las autoridades recomendaron mantener vigilancia sobre cambios repentinos en los niveles de agua, evitar cruzar corrientes crecidas y atender los comunicados oficiales emitidos durante el período de alerta.

Alertas vigentes

En sectores rurales, donde muchas poblaciones dependen de caminos de acceso y pasos sobre ríos o quebradas, las autoridades advierten que las condiciones podrían complicarse si las precipitaciones continúan con intensidad durante las próximas horas.

Unidades de reacción rápida de la Fuerza Naval ubican a los tripulantes tras una búsqueda en el sector de Kaukira y los aseguran para su evacuación, mientras se coordina el traslado a Caratasca (Foto cortesía Fuerza Armada Honduras)

Asimismo, se recomienda a los habitantes de las áreas bajo alerta tomar medidas de preparación, como asegurar documentos importantes, identificar lugares seguros y mantenerse informados mediante los canales oficiales.

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Las autoridades señalan que la acumulación de humedad en los suelos aumenta la posibilidad de deslizamientos y desprendimientos en zonas montañosas, por lo que se mantiene especial atención en comunidades ubicadas en terrenos inestables. El monitoreo continuará durante el período establecido de 72 horas para evaluar la evolución del clima y determinar si las condiciones requieren ampliar o modificar las medidas preventivas.

El comportamiento del clima será determinante para establecer nuevas acciones, por lo que los equipos técnicos continuarán analizando la información meteorológica y las condiciones en el terreno.

La recomendación principal es mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales y evitar exponerse a situaciones que representen peligro, priorizando siempre la seguridad de las familias y comunidades.

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