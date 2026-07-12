República Dominicana: estufas y neveras son casi universales y el aire acondicionado se queda atrás

La cocina-comedor de un hogar dominicano presenta paredes celestes, encimeras y azulejos coloridos, un fogón, y una mesa con un frutero variado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La República Dominicana registró en fascículo “Tenencia de bienes durables y servicios de comunicación en los hogares de la República Dominicana” que el 91% de los hogares dispone de estufa (cocina), el 83.5% cuenta con nevera y el 78.5% tiene lavadora de ropa, según los datos más recientes de la Oficina Nacional de Estadística.

Además, el 75,5% de las viviendas tiene televisor y el 35,2% dispone de radio o equipo de música. El aire acondicionado alcanza una presencia del 18.4% en todo el territorio nacional, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

La distribución de estos bienes varía entre la zona urbana y la zona rural. En las ciudades, el 93.4% de los hogares posee estufa, el 86.8% nevera y el 81.6% lavadora de ropa.

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El televisor está presente en el 78.7% de las viviendas urbanas, el radio o equipo de música en el 36.9% y el aire acondicionado en el 21.9%.

El interior de un hogar en República Dominicana muestra una sala de estar con mobiliario, decoración religiosa y un ventilador de pie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brecha entre zonas urbanas y rurales

En contraste, las zonas rurales presentan porcentajes menores: 84.8% de tenencia de estufa, 74.8% de nevera, 70.4% de lavadora de ropa, 67.2% de televisor, 30.9% de radio o equipo de música y 9.2% de aire acondicionado.

La ONE señala que la diferencia urbana-rural se acentúa en bienes asociados al confort o la tecnología, como el aire acondicionado y los equipos de música. También indica que el acceso a bienes durables depende del ingreso familiar, el tamaño del hogar y la ubicación geográfica.

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Contrastes por provincias y municipios

El reporte desglosa la información por provincias y municipios y muestra contrastes regionales. El Distrito Nacional encabeza la lista de hogares con aire acondicionado, con más del 37%, mientras que provincias como Independencia y Elías Piña no alcanzan el 11%.

Santiago, Santo Domingo y La Altagracia también muestran cifras superiores al promedio nacional en equipamiento de electrodomésticos. En cambio, Bahoruco, San Juan y El Seibo presentan los registros más bajos.

Un interior de sala de estar en República Dominicana muestra mobiliario, objetos decorativos y elementos de uso cotidiano, con acceso a otras habitaciones de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cobertura de nevera y lavadora de ropa es especialmente alta en ciudades como Santo Domingo Este, Santiago y San Cristóbal, donde más del 85% de los hogares cuenta con estos aparatos. El acceso disminuye en municipios rurales del sur y el noroeste, donde la proporción de viviendas con nevera apenas supera el 60%.

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Servicios de comunicación y uso de los datos

En cuanto a los servicios de comunicación, el televisor es el dispositivo más extendido, seguido de los radios o equipos de música. El estudio muestra que la presencia de estos aparatos disminuye en las regiones rurales y en provincias con menor desarrollo económico.

La Oficina Nacional de Estadística sostiene que la información generada por el censo es clave para la toma de decisiones públicas, especialmente en materia de reducción de desigualdades y promoción de políticas inclusivas. El organismo remarca que el nivel de equipamiento doméstico permite identificar las necesidades de cada territorio y diseñar intervenciones para cerrar brechas.

El informe de la ONE indica que el censo nacional es la fuente principal para medir la producción de información demográfica, social y económica. A partir de estos datos, instituciones públicas, organismos internacionales e investigadores pueden planificar estrategias para mejorar la calidad de vida y el bienestar familiar.

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