Honduras: padrastro deja colgada del cuello a una niña como castigo

Un video difundido en redes sociales generó indignación por un presunto caso de maltrato infantil en Islas de la Bahía. La menor fue rescatada por personal de la Senaf tras conocerse la denuncia. (Foto: Captura de pantalla)

Un presunto caso de maltrato infantil ha generado conmoción e indignación en Honduras, luego de que un video difundido en redes sociales mostrara a una niña siendo sometida a un aparente castigo extremo en el municipio de José Santos Guardiola, departamento de Islas de la Bahía.

De acuerdo con la denuncia que acompaña la publicación, el presunto responsable sería el padrastro de la menor, quien supuestamente la amarró del cuello con un lazo y la dejó suspendida en el exterior de la vivienda como forma de castigo. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente las circunstancias en que ocurrieron los hechos ni la identidad de las personas involucradas.

PUBLICIDAD

El video, cuya duración es de apenas unos segundos, fue presuntamente grabado por un vecino y comenzó a circular ampliamente en plataformas digitales durante las últimas horas.

En las imágenes se observa a la menor suspendida mediante un lazo sujeto a la estructura del techo de la vivienda. Mientras permanece en esa posición, intenta mover su cuerpo para aliviar la presión ejercida por el lazo, situación que provocó una fuerte reacción entre quienes visualizaron el material.

La grabación también muestra a un hombre sentado en unas gradas, a pocos metros de la niña. Según la denuncia difundida en redes sociales, se trataría del padrastro de la menor, quien presuntamente permanecía observando la escena mientras se desarrollaba el supuesto castigo.

PUBLICIDAD

El caso ocurrió en el municipio de José Santos Guardiola, según la información preliminar. Las autoridades activaron los protocolos de protección para salvaguardar a la niña. La Senaf aún no informa sobre el estado de salud físico y emocional de la menor. (Foto: Redes sociales)

Tras la difusión del video, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) confirmó su intervención en el caso y desplazó personal hasta la comunidad para brindar atención inmediata a la menor y garantizar su protección.

La institución retiró a la niña del lugar donde se encontraba y activó los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, con el fin de salvaguardar su integridad y evaluar las condiciones en las que vivía.

Hasta el momento, la Senaf no ha informado oficialmente sobre el estado físico o emocional de la menor, ni ha precisado cuáles serán las medidas de protección que se implementarán mientras avanzan las investigaciones.

PUBLICIDAD

Tampoco se ha confirmado si otras instituciones, como el Ministerio Público o la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), han iniciado diligencias para determinar las responsabilidades penales derivadas del caso.

La difusión del video provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron su rechazo ante el presunto acto de violencia contra la menor y exigieron que las autoridades investiguen lo ocurrido con celeridad.

Entre los comentarios publicados por los internautas predominó el llamado para que el presunto responsable sea procesado conforme a la ley y se garantice la protección integral de la niña.

Las investigaciones buscan esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Usuarios de redes sociales exigieron justicia y sanciones para el presunto responsable. (Foto: Imagen referencia)

El caso también reavivó el debate sobre la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención y denuncia del maltrato infantil, así como de promover una cultura de protección de los derechos de la niñez en todos los ámbitos de la sociedad.

PUBLICIDAD

Las autoridades hondureñas han reiterado en diferentes ocasiones que cualquier sospecha de violencia contra niños, niñas o adolescentes debe ser denunciada de inmediato para permitir la intervención de las instituciones competentes y evitar que las víctimas continúen expuestas a situaciones de riesgo.

Organismos dedicados a la protección de la niñez recuerdan que el maltrato infantil puede manifestarse mediante agresiones físicas, psicológicas, negligencia o cualquier otra conducta que ponga en peligro el desarrollo y bienestar de los menores, por lo que insisten en la importancia de la denuncia oportuna y del acompañamiento institucional en cada caso.

Mientras tanto, se espera que las autoridades competentes amplíen la información sobre este hecho y determinen las acciones legales que correspondan una vez concluyan las investigaciones.

PUBLICIDAD