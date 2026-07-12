EEUU afirmó que el estrecho de Ormuz “está abierto” a todas las embarcaciones a pesar de los ataques de Irán

EEUU aseguró que el estrecho de Ormuz permanece abierto para todas las embaraciones pese a las recientes hostilidades del régimen iraní (REUTERS/Stringer)

Estados Unidos afirmó este domingo que el Estrecho de Ormuz “está abierto” a todas las embarcaciones y negó que la República Islámica de Irán ejerza control sobre este paso marítimo estratégico, en medio de una escalada de ataques y tensiones que involucran a varios países del Golfo Pérsico.

El anuncio se produjo después de una serie de intercambios armados y declaraciones cruzadas, incluyendo ataques con misiles y drones lanzados por Irán y bombardeos estadounidenses en represalia. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró que sus fuerzas están desplegadas en la zona para proteger la libertad de navegación.

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El Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del comercio mundial de hidrocarburos, se mantiene como un punto neurálgico de la geopolítica energética global. Estados Unidos subrayó que “las fuerzas estadounidenses están posicionadas para garantizar la libre navegación” y que “Irán no controla el Estrecho”, según declaraciones difundidas por el Centcom.

El canal sigue recibiendo tráfico marítimo normal, a pesar de lo que Washington califica como “prácticas iraníes injustificadas”, entre las que menciona “agresiones, amenazas y actitudes arbitrarias”.

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La tensión en la región aumentó a partir del domingo, cuando Irán ejecutó una ofensiva con misiles y drones contra varios países del Golfo, en respuesta a ataques estadounidenses dirigidos contra posiciones iraníes. Las autoridades de Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos informaron sobre impactos de proyectiles en su territorio, mientras que en Qatar se confirmaron explosiones e interceptaciones de misiles. El régimen persa admitió haber atacado una base aérea estadounidense en Qatar como represalia.

EEUU atacó más de cien objetivos militares del régimen iraní (U.S. Central Command/Handout via REUTERS)

En el mismo contexto, los Guardianes de la Revolución, brazo ideológico de las fuerzas armadas iraníes, anunciaron un ataque inusual contra el puerto de Duqm en Omán, donde destruyeron —según su versión— instalaciones logísticas vinculadas a portaaviones estadounidenses. El gobierno omaní condenó la acción “con la máxima firmeza”, según informó la agencia oficial ONA.

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Jordania también denunció el impacto de tres misiles iraníes en su territorio, sin que se hayan reportado víctimas. La escalada coincidió con el anuncio de Irán sobre el cierre del Estrecho de Ormuz, una declaración que fue rechazada por Estados Unidos. El portavoz de los Guardianes de la Revolución comunicó que “el estrecho permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadounidenses”, y advirtió sobre otro ataque contra un segundo buque que, según el régimen iraní, violó las regulaciones en la zona.

La organización UK Maritime Trade Operations (UKMTO) informó que uno de los incidentes más graves ocurrió cerca de la península de Musandam, en Omán, a unos 17 kilómetros de la costa. Un buque portacontenedores identificado como M/V GFS Galaxy, de bandera chipriota, fue alcanzado por disparos iraníes tras supuestamente desactivar sus sistemas de navegación y tomar una ruta “no autorizada”. El ataque provocó un incendio a bordo y la tripulación debió abandonar la nave en una lancha salvavidas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de India confirmó que once ciudadanos indios se encontraban en la embarcación; diez fueron rescatados y uno permanece desaparecido.

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En respuesta a la ofensiva iraní, el Centcom anunció cerca de 140 bombardeos contra objetivos militares de Irán, incluyendo instalaciones de misiles y drones, depósitos de municiones, centros de comunicaciones y puestos de vigilancia costera. Estos ataques representan la tercera oleada de bombardeos estadounidenses en menos de una semana.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró que “Irán tomó una mala decisión” y anticipó represalias. Mientras tanto, medios iraníes reportaron explosiones en varias zonas del sur del país, como Bandar Abás, Sirik y la isla de Qeshm, así como en la provincia de Juzestán, fronteriza con Irak, aunque no ofrecieron información sobre víctimas.

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Mojtaba Khamenei advirtió que habrá "venganza" por la muerte de su padre y predecesor (REUTERS/Mohammed Salem)

El conflicto se produce en un contexto de negociaciones interrumpidas. Después del ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, ambos países firmaron un protocolo de tregua el 17 de junio, con un plazo de 60 días para buscar una solución diplomática. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que “el alto el fuego terminó” debido a las acciones de Irán contra embarcaciones en el Golfo, aunque Washington mantiene la puerta abierta a la negociación.

Por su parte, el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, prometió “venganza inevitable” durante el funeral de su padre, Ali Khamenei, fallecido a raíz del ataque de febrero. La inteligencia israelí advirtió sobre un presunto plan iraní para asesinar a Trump y el presidente norteamericano advirtió que el Ejército de Estados Unidos tiene la orden de “aniquilar a Irán” si ese escenario se concreta.

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En medio de la escalada, el canciller de Pakistán, Ishaq Dar, quien actúa como mediador, llamó a la “desescalada” y a la contención de ambas partes. Mientras la situación evoluciona, Estados Unidos insiste en que el Estrecho de Ormuz permanece abierto y bajo la protección de sus fuerzas, mientras Irán sostiene su amenaza de bloqueo.