Solo 283 médicos iniciarán una especialidad en Costa Rica pese a que casi 900 compitieron por un espacio

Cerca de 900 médicos participaron en el proceso de admisión para optar por una residencia médica en más de 40 especialidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras Costa Rica enfrenta una creciente necesidad de médicos especialistas para reducir las listas de espera y fortalecer la atención en hospitales y clínicas, solo 283 de los cerca de 900 médicos que participaron en el proceso de admisión al Programa de Posgrado en Especialidades Médicas de la Universidad de Costa Rica (UCR) lograrán obtener una plaza de residencia e iniciar su formación el próximo año.

La cifra refleja la alta competencia por ingresar a una especialidad médica y, al mismo tiempo, las limitaciones de la capacidad de formación del sistema de salud, ya que la cantidad de plazas depende de las necesidades definidas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de la infraestructura disponible para entrenar a los futuros especialistas.

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La demanda supera ampliamente la oferta

El director del Programa de Posgrado en Especialidades Médicas (PPEM) de la UCR, Mario Quesada, explicó a medios nacionales que en esta convocatoria participan más de 40 especialidades médicas, pero únicamente se habilitaron 283 espacios para iniciar la residencia en 2027.

Esto significa que aproximadamente siete de cada diez aspirantes no conseguirán una plaza en esta ocasión, pese a haber superado distintas etapas del proceso de admisión.

Las especialidades con mayor cantidad de cupos son:

Medicina Familiar y Comunitaria: 26 plazas.

Ginecología y Obstetricia: 21 plazas.

Anestesiología y Recuperación: 18 plazas.

Pediatría: 18 plazas.

Geriatría y Gerontología: 12 plazas.

Además de la UCR, actualmente seis universidades privadas participan en la formación de especialistas en coordinación con la CCSS.

Medicina Familiar, Ginecología, Anestesiología y Pediatría concentran la mayor cantidad de cupos disponibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre tres y seis años de formación

Las especialidades más cortas requieren aproximadamente tres años de formación, mientras que otras se extienden durante cuatro o cinco años. En casos altamente especializados, como Neurocirugía, el proceso puede prolongarse hasta seis años.

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Durante ese tiempo, los médicos residentes trabajan junto a especialistas ya graduados y participan activamente en la atención de pacientes, combinando práctica clínica con formación académica.

No todos los hospitales pueden formar especialistas

La formación depende de la disponibilidad de personal especializado, tecnología y equipos médicos.

Por esta razón, muchas residencias deben desarrollarse en hospitales nacionales o centros altamente especializados, ya que algunos hospitales regionales y periféricos no cuentan con las condiciones necesarias para impartir determinados programas.

Especialidades que requieren quirófanos altamente equipados, tecnología de diagnóstico avanzada o servicios complejos suelen concentrarse en hospitales centrales.

Esta limitación también condiciona la cantidad de plazas que pueden abrirse cada año.

Graduarse como especialista tampoco significa incorporarse inmediatamente al ejercicio profesional de manera independiente.

Una vez concluida la residencia, los médicos deben cumplir un año de servicio social y posteriormente realizar el periodo de retribución social, que actualmente corresponde a tres años.

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En la práctica, esto significa que los médicos que ingresen a las residencias en 2027 podrían incorporarse plenamente como especialistas varios años después, dependiendo de la duración de su programa de formación.

La formación de un médico especialista puede extenderse entre tres y seis años, según la especialidad elegida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reto para reducir las listas de espera

La formación de nuevos especialistas ocurre en un contexto de fuerte presión sobre la CCSS debido a las listas de espera para consultas, procedimientos y cirugías.

Aunque la apertura de nuevas plazas busca atender el déficit de profesionales en diversas áreas médicas, los efectos sobre la atención de los pacientes serán graduales, ya que la preparación de un especialista requiere varios años de entrenamiento clínico y académico.

Las autoridades sostienen que ampliar la cantidad de plazas constituye una inversión de largo plazo para fortalecer el sistema público de salud, mientras que los colegios profesionales insisten en que también será necesario seguir aumentando la capacidad de formación para responder a la creciente demanda de atención especializada en el país.

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