Murió al caer desde el piso 27 en Dubái la influencer brasileña Kauana Bilhar y la policía no descarta homicidio

Las autoridades de Dubái investigan la muerte de la influencer brasileña Kauana Bilhar tras una caída desde el piso 27 del edificio donde vivía (Créditos: @kauanabilhar/Instagram)

Dubái se vio conmocionada por la muerte de la influencer brasileña Kauana Bilhar, de 26 años, quien cayó desde el piso 27 del edificio residencial donde vivía. Las autoridades no descartan un posible homicidio y continúan investigando las circunstancias del fallecimiento. Al mismo tiempo, la familia realiza gestiones para repatriar el cuerpo, según informó G1.

De acuerdo con ese medio, la joven residía en Emiratos Árabes Unidos desde hacía dos años. Un tío de Bilhar indicó que la caída se produjo desde el balcón de su habitación. En ese contexto, la madre de la influencer, Darla Bilhar, viajó a Dubái para acompañar la investigación y avanzar con el traslado de los restos de su hija a Brasil.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño informó que seguía el caso y que se encontraba disponible para brindar asistencia consular a la familia a través de la Embajada de Brasil en Abu Dabi, según una declaración recogida por G1.

La familia de Kauana Bilhar inició gestiones para repatriar el cuerpo a Brasil mientras avanza la investigación en Emiratos Árabes Unidos (Créditos: @kauanabilhar/Instagram)

Según informó The Sun, Barbara Abrantes, pareja de Kauana Bilhar, se encontraba presuntamente dentro del departamento cuando ocurrió la caída y fue quien comunicó la muerte a la familia. El medio añadió que, poco después del hecho, envió un mensaje de voz a una amiga en el que pidió ayuda y expresó que sus padres no podían enterarse de lo sucedido.

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La grabación habría sido incorporada al análisis de los investigadores junto con la declaración de Abrantes, quien sostuvo que la relación entre ambas se encontraba bien antes del episodio. Hasta el momento, las autoridades de Dubái no difundieron una conclusión oficial sobre las circunstancias del fallecimiento, por lo que advirtieron que se encuentran analizando todas las posibilidades.

El pedido de respeto de la madre de Kauana Bilhar

Dos días después, el 9 de julio, Darla Bilhar publicó un video en Instagram en el que pidió respeto ante los rumores, acusaciones y comentarios surgidos sobre su hija. En el mensaje, grabado en portugués, aseguró que atravesaba “el peor momento de mi vida” y cuestionó la forma en la que algunas personas se referían públicamente a Kauana sin conocer su historia.

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“Tengo que ver cómo juzgan, exponen y faltan al respeto a la memoria de mi hija personas que no conocían su historia. Es fácil juzgar cuando el dolor es de otro”, expresó en el video citado por People.

Los investigadores incorporaron un mensaje de voz y la declaración de Barbara Abrantes, mientras Dubái no difundió una conclusión oficial sobre el fallecimiento (Créditos: @kauanabilhar/Instagram)

La mujer también defendió la imagen de la joven frente a las versiones difundidas después de su fallecimiento. “Mi hija merece respeto. Quienes de verdad la conocieron saben qué clase de persona era, cuáles eran sus sueños y su humanidad”, afirmó.

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Además, solicitó a los medios de comunicación que informaran sobre el caso con “responsabilidad y dignidad”. Y, al referirse a quienes compartían datos u opiniones sin confirmación oficial, agregó: “A todos los que difunden rumores o dan opiniones sin conocer los hechos, les pido una sola cosa: tengan empatía. Hoy es mi hija; mañana podría ser alguien a quien aman”.

La última publicación de Kauana Bilhar en Instagram

La última publicación de la influencer en su cuenta de Instagram fue el 25 de junio, de acuerdo con People. En ella contó que había adoptado un gato de raza británica de pelo corto. En ese mismo posteo, la joven explicó que antes había sido víctima de una estafa cuando intentó adoptar un animal de la misma raza. También expresó que la llegada del gato había sumado alegría a sus días.

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La última publicación de Kauana Bilhar en Instagram mostró la adopción de un gato y quedó entre los últimos rastros públicos antes de su muerte (Créditos: @kauanabilhar/Instagram)

Ese registro quedó entre los últimos rastros públicos de Kauana antes de que se conociera la noticia de su muerte. Mientras las autoridades de Dubái mantenían abierta la investigación, la familia atravesaba el duelo, gestionaba la repatriación del cuerpo y reclamaba que no se difundieran versiones no comprobadas sobre el caso.

People señaló que Kauana Bilhar contaba con más de 20.000 seguidores en redes sociales al momento de su muerte. El caso adquirió repercusión internacional tanto por las circunstancias del fallecimiento como por la circulación de versiones no confirmadas en internet.

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