¡Imágenes inéditas! Una especie de tiburón fantasma fue encontrada en Costa Rica

Los tiburones fantasma pertenecen a un grupo de peces cartilaginosos llamados “Rinochimaera” que está relacionado con los tiburones, pero genéticamente divergieron de ellos hace casi 400 millones de años.

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Especie de tiburón fantasma encontrada en las costas de Costa Rica
Actualmente, el Museo de Zoología del Centro de Investigación en Biodiversidad y Ecología Tropical de la Universidad de Costa Rica es el espacio de estudio de esta peculiar especie. (Infobae Centroamérica/Ezequiel BECERRA / AFP)
Especie de tiburón fantasma encontrada en las costas de Costa Rica
Naidely Vidaurre Quesada es una de las biólogas que estudia esta especie. (Infobae Centroamérica/Ezequiel BECERRA / AFP)
Especie de tiburón fantasma encontrada en las costas de Costa Rica
Los tiburones fantasma pertenecen a un grupo de peces cartilaginosos llamados "Rinochimaera". (Infobae Centroamérica/ Ezequiel BECERRA / AFP)
Especie de tiburón fantasma encontrada en las costas de Costa Rica
El Dr. Arturo Angulo Sibaja, extrae un ejemplar de esta especie de un tanque de acero inoxidable para colecciones en medio líquido, en el Museo de Zoología. Un espacio donde pueden preservarse adecuadamente para su estudio. (Infobae Centroamérica/ Ezequiel BECERRA / AFP)
Especie de tiburón fantasma encontrada en las costas de Costa Rica
Según los expertos, esta especie comenzó a separarse y evolucionar progresivamente de los peces "Rhinochimaera" hace 400 millones de años aproximadamente. (Infobae Centroamérica/ Ezequiel BECERRA / AFP)
Especie de tiburón fantasma encontrada en las costas de Costa Rica
Los científicos señalaron que durante las investigaciones se han descubierto tres especies de tiburones fantasma, un tipo de pez que está relacionado con los tiburones, en otros lugares, en aguas de Sudáfrica, Taiwán, Australia, Japón y en el Atlántico entre Groenlandia y Brasil. (Infobae Centroamérica/Ezequiel BECERRA / AFP)
Especie de tiburón fantasma encontrada en las costas de Costa Rica
Detalle de la parte frontal de este tiburón fantasma que ha llamado la atención de científicos y académicos que aseguran que deben existir más especies en las costas centroamericanas. (Infobae Centroamérica/ Ezequiel BECERRA / AFP)
Especie de tiburón fantasma encontrada en las costas de Costa Rica
El descubrimiento se suma a una serie de investigaciones recientes que buscan comprender mejor los ecosistemas marinos profundos, que están considerados como uno de los entornos menos explorados del planeta. (Infobae Centroamérica/ Ezequiel BECERRA / AFP)
Especie de tiburón fantasma encontrada en las costas de Costa Rica
El registro se realizó gracias al trabajo conjunto de investigadores del Instituto de Pesca y Acuicultura de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Federal de Pará de Brasil. (Infobae Centroamérica/ Ezequiel BECERRA / AFP)
Especie de tiburón fantasma encontrada en las costas de Costa Rica
El hallazgo del tiburón fantasma en Costa Rica refuerza la idea de que los océanos siguen siendo uno de los territorios más desconocidos del planeta. (Infobae Centroamérica/ Ezequiel BECERRA / AFP)
Especie de tiburón fantasma encontrada en las costas de Costa Rica
Esta imagen muestra el recién descubierto tiburón fantasma de Costa Rica (*Rhinochimaera costaricana*) en el Museo de Zoología del Centro de Investigación en Biodiversidad y Ecología Tropical de la Universidad de Costa Rica, en San José, Costa Rica, el 3 de julio de 2026. (Infobae Centroamérica/ Ezequiel BECERRA / AFP)

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