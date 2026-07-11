El negociador iraní descartó “una rendición” ante Estados Unidos volvió a subir la tensión tras la ruptura de la tregua

FOTO DE ARCHIVO-El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, observa tras una rueda de prensa con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, en Beirut, Líbano.12 de octubre de 2024. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

El negociador jefe de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, advirtió este viernes de que el enfrentamiento con Estados Unidos “nunca terminará con la rendición de Irán”, en medio de una nueva escalada de ataques cruzados que amenaza con deshacer el acuerdo de paz firmado hace apenas tres semanas.

Qalibaf, quien también preside el Parlamento iraní, realizó las declaraciones durante una reunión con Ahmad Muzani, presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, según informó la agencia ISNA. Sus palabras fueron publicadas además en su cuenta de Telegram. “Siempre que los estadounidenses traicionen el entendimiento, estamos plenamente preparados para defendernos; nos mantendremos firmes frente a ellos y garantizaremos los derechos del pueblo iraní”, señaló.

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El negociador iraní reveló que, durante las conversaciones con el vicepresidente estadounidense JD Vance, le transmitió directamente que Teherán no confía en Washington. “Desde mi punto de vista, quienes pueden negociar con Estados Unidos son quienes están preparados para la guerra”, afirmó, según ISNA.

En paralelo, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohammad Bagher Zolghadr, advirtió de que cualquier ataque contra infraestructuras iraníes será respondido con “medidas recíprocas”, e indicó que Israel tampoco quedaría al margen de esa respuesta. Sus declaraciones fueron recogidas por la agencia estatal IRNA y difundidas por la televisión estatal.

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Zolghadr reaccionó así a un mensaje que el presidente estadounidense Donald Trump publicó en su red Truth Social, en el que afirmó que había accedido a continuar las negociaciones con Irán, pero reiteró que el alto al fuego acordado en junio había concluido. “La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado”, escribió Trump.

Mohammad Baqer Qalibaf

El jefe de seguridad iraní calificó a Trump como “la figura más despreciada del mundo” e interpretó el mensaje del mandatario como reflejo de “la ira” por la masiva afluencia de iraníes e iraquíes al funeral del ayatolá Alí Khameneí, exlíder supremo de Irán, enterrado el jueves en la ciudad de Mashad. Zolghadr, excomandante de la Guardia Revolucionaria, fue designado al frente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional el pasado 24 de marzo, en sustitución de Alí Lariyani, asesinado la semana anterior por Israel.

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El deterioro se produce poco más de tres semanas después de que Washington y Teherán firmaran un memorando de entendimiento destinado a convertir un alto al fuego de varios meses en una paz duradera. El intercambio de ataques durante dos días consecutivos el miércoles y el jueves puso en riesgo ese proceso.

El conflicto se recrudeció a raíz de disputas en torno al estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo. Estados Unidos y Qatar acusaron a Irán de atacar petroleros en el estrecho el martes, lo que llevó a Washington a ejecutar bombardeos contra decenas de objetivos el miércoles y el jueves. Irán respondió con ataques a bases estadounidenses en el Golfo; Jordania informó de que derribó misiles en su espacio aéreo. Teherán negó haber atacado un buque cisterna catarí en el estrecho, aunque Doha lo condenó como un “asalto inaceptable”.

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El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se reúne con el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf. Oficina del Presidente del Parlamento iraní/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Imagen cedida a través de REUTERS

Pese a la escalada, Qatar respaldó este viernes la continuidad de la diplomacia. Una delegación de ese país llegó a Teherán para mediar, según informaron medios locales iraníes. La agencia Tasnim precisó que el objetivo era “reforzar el papel de Qatar como mediador tras los eventos del martes”. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, también mediador en el conflicto, mantuvo una llamada con el emir de Qatar para analizar la escalada, según un comunicado de su oficina.

El canciller y primer ministro catarí, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, subrayó en una llamada con el ministro de Exteriores egipcio Badr Abdelatty “la necesidad de que todas las partes se comprometan con el diálogo y la diplomacia” y de que se implemente el memorando entre Estados Unidos e Irán. El ministerio egipcio llamó a un “regreso a la mesa de negociaciones”.

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Las delegaciones de ambos países habían celebrado una ronda de conversaciones directas en Suiza tras la firma del memorando, además de negociaciones indirectas en Qatar, sin que se registrara avance diplomático visible desde entonces. Trump declaró también el fin del alto al fuego durante la cumbre de la OTAN celebrada a principios de semana, aunque señaló sobre Teherán: “Es una pérdida de tiempo tratar con ellos”.

El conflicto tuvo su origen el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una oleada de ataques sorpresa contra Irán que causó la muerte de buena parte del liderazgo de Teherán, incluido el líder supremo Jameneí. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz y atacando posiciones israelíes y estadounidenses en el Golfo. El conflicto se extendió al Líbano tras el lanzamiento de cohetes por parte de Hezbolá contra Israel, que derivó en una invasión. Un primer alto al fuego general entró en vigor el 8 de abril, aunque desde entonces se han producido episodios de violencia de forma intermitente.

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(Con información de AFP, Reuters y EFE)