Avión presidencial en Honduras es vendido por 5.1 millones de dólares a empresa mexicana

El Gobierno de Honduras adjudicó la venta del avión presidencial por más de 137.7 millones de lempiras. La empresa mexicana Thebe Ingeniería & Consultoría fue la única ofertante en la subasta internacional. (Foto: Proceso Digital)

El Gobierno de Honduras concretó este viernes la venta del avión presidencial Embraer Legacy 600 por un monto de 137 millones 776 mil 390 lempiras, luego de que la empresa mexicana Thebe Ingeniería & Consultoría, con sede en Toluca, presentara la única oferta durante la subasta pública internacional Sedena BM-001-2026, desarrollada en la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, en Tegucigalpa.

La venta se realizó bajo la coordinación de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), instituciones que supervisaron el proceso de recepción y apertura de ofertas conforme al cronograma establecido. Las autoridades aseguraron que el procedimiento se desarrolló con criterios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, contando además con mecanismos de veeduría institucional.

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El representante de Thebe Ingeniería & Consultoría, Jonathan González, explicó que la empresa decidió participar luego de que sus pilotos y técnicos realizaran una inspección detallada de la aeronave y comprobaran que se encontraba en condiciones favorables de operación.

"El precio de salida de la subasta era muy bueno y, después de haber realizado la inspección tanto con nuestros pilotos como con nuestros técnicos, decidimos participar“, manifestó González a periodistas tras conocerse la adjudicación.

El Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría General participaron como observadores del proceso. El avión presidencial fue adquirido por el Estado hondureño en 2014 durante la administración de Juan Orlando Hernández. (Foto: Proceso Digital)

El empresario señaló que la compañía optó por presentar una oferta superior al precio base establecido en las bases de la subasta, incrementando la propuesta en un millón de lempiras respecto al valor inicial fijado por el Gobierno hondureño.

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Asimismo, reconoció que les sorprendió haber sido los únicos participantes en el proceso, aunque calificó la adquisición como una oportunidad favorable para fortalecer las operaciones de la empresa.

"Es un precio de oportunidad. Estábamos conscientes de que era una subasta y estamos sorprendidos de ser los únicos ofertantes; creo que corrimos con suerte“, expresó.

González adelantó que el Embraer Legacy 600 será incorporado a la flota de taxi aéreo que opera la empresa en diferentes estados de México y en rutas internacionales. No obstante, indicó que antes de entrar en servicio será sometido a una serie de adecuaciones técnicas y estéticas.

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Entre los trabajos previstos figuran modificaciones en el interior de la aeronave, inspecciones de mantenimiento y el proceso de matriculación bajo la normativa aeronáutica mexicana, requisito indispensable para que el avión pueda operar oficialmente en ese país.

El Embraer Legacy 600 será incorporado a las operaciones de taxi aéreo en México. La aeronave será sometida a modificaciones interiores y revisiones de mantenimiento antes de operar. (Foto: El Heraldo)

El representante de la compañía indicó que ya trabajan en un plan logístico para trasladar la aeronave a territorio mexicano en el menor tiempo posible y completar todos los procedimientos exigidos por las autoridades aeronáuticas.

Horas antes de la adjudicación, la Sedena inició la recepción formal de ofertas desde las 9:00 de la mañana, siguiendo el cronograma oficial establecido para la subasta internacional. Para garantizar la transparencia del proceso, la institución conformó un Comité de Subasta y Veeduría, integrado por personal de la Gerencia Administrativa y de la Auditoría Interna.

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Además, el procedimiento contó con la presencia de representantes del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes participaron como observadores institucionales durante el desarrollo de la subasta.

Las autoridades señalaron que la venta forma parte de una estrategia de administración responsable del patrimonio público, orientada a optimizar los recursos del Estado mediante la disposición de bienes considerados prescindibles para la administración pública.

Jonathan González explicó que la empresa decidió participar tras inspeccionar la aeronave. Sedena y la DNBE supervisaron el desarrollo de la subasta pública internacional. (Foto: Proceso Digital)

De acuerdo con los registros oficiales, el Embraer Legacy 600 fue adquirido durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández por un valor aproximado de 14 millones de dólares y fue entregado al Estado hondureño en octubre de 2014 para ser utilizado como avión presidencial.

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Posteriormente, el 26 de enero de 2026, el Congreso Nacional autorizó su venta como parte de una iniciativa impulsada por la administración del presidente Nasry Asfura, con el objetivo de enajenar la aeronave mediante un proceso de subasta pública internacional.

Con la adjudicación oficial a la empresa mexicana, el Gobierno dará paso a los trámites administrativos y legales necesarios para formalizar la transferencia de propiedad y permitir que la aeronave sea trasladada a México, donde pasará a integrarse a las operaciones comerciales de Thebe Ingeniería & Consultoría.