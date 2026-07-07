Gran Bretaña podría desarrollar el proyecto de Metroriel en Guatemala

El proyecto de Metroriel es impulsado por la administración del presidente Bernardo Arévalo como una solución de conectividad y movilidad urbana en la ciudad de Guatemala.

El presidente Bernardo Arévalo informó que Reino Unido está dispuesto a firmar con Guatemala un acuerdo Gobierno a Gobierno para impulsar el proyecto Metro Riel, una pieza que el Ejecutivo considera prioritaria para aliviar los problemas de movilidad en la ciudad de Guatemala, en una obra que exige apoyo técnico y financiero de gran escala.

Esta obra es considerada prioritaria por el Ejecutivo guatemalteco para mitigar la crisis de movilidad en la Ciudad de Guatemala y su área metropolitana, una región que concentra a más de 6 millones de habitantes y genera cerca de 7 millones de viajes diarios en la ruta prevista entre Centra Sur y Centra Norte.

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Durante la conferencia de prensa La Ronda de este lunes 6 de julio, Arévalo explicó que la administración estatal buscó durante meses un socio internacional con experiencia global para respaldar un proyecto de tal magnitud técnica y financiera.

“Lo que hemos identificado es que la dimensión técnica de un compromiso de esta naturaleza requiere contar con un socio que tenga experiencia de nivel mundial”, afirmó el mandatario.

El objetivo, según el presidente, es garantizar que los fondos públicos se gestionen a través de un aliado con capacidad comprobada en infraestructura masiva.

Añadió que el Reino Unido ha mostrado interés en asumir ese papel por su experiencia en la operación de trenes y sistemas de transporte en territorio británico y en desarrollos internacionales.

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Asistencia técnica y financiamiento

El mecanismo G2G facilitaría la contratación transparente de asesoría y acompañamiento técnico especializado, cuyos costos serían cubiertos por el Estado de Guatemala. Además, Arévalo abrió la puerta a que la banca de desarrollo británica financie alguna de las fases de construcción, una opción que actualmente se encuentra bajo análisis.

“Están también dispuestos a establecer con el Gobierno de la República un acuerdo de Gobierno a Gobierno, lo que nos va a permitir hacer una contratación de manera transparente de esta asistencia”, afirmó el mandatario.

Como parte de ese esquema, Guatemala trasladaría los recursos requeridos para pagar los servicios de asesoría y acompañamiento técnico. El financiamiento total del proyecto, de todos modos, sigue en conversación entre ambos gobiernos.

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El mandatario precisó que también existe la posibilidad de buscar respaldo de la banca británica de desarrollo para cubrir alguna de las etapas de construcción o implementación del sistema ferroviario. Esa opción, indicó, forma parte de las negociaciones abiertas con Reino Unido.

Como antecedente, el gobernante citó la participación del Reino Unido en la construcción del Metro de Lima, un modelo que funcionarios guatemaltecos ya visitaron para evaluar su aplicabilidad en el país. El proceso formal y legal arrancará con la próxima firma de una carta de entendimiento.

Se estima que el Metroriel en la Ciudad de Guatemala podría tener una demanda diaria de unos 250 mil usuarios.

El presidente anticipó además que la firma de una carta de entendimiento activaría formalmente el proceso.

“Al firmar el documento, la carta de entendimiento, vamos a poner en marcha ya de manera formal y legal un compromiso en el que llevamos varios meses trabajando en conjunto”, declaró.

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Eslabón clave para la movilidad

Las autoridades proyectan que el Metro Riel conectará Centra Sur con Centra Norte, con una demanda estimada de 250 mil usuarios diarios. Sin embargo, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, ha declarado que la obra no trabaja de forma aislada: “El Metroriel no es lo único, es un eslabón que forma parte de un sistema integral”.

El diagnóstico oficial reconoce que el proyecto “no es sencillo”, ya que exige un inventario profundo para integrar el sistema de transporte actual de forma ordenada. Para apoyar esta estructuración, el Gobierno confirmó que también está por firmar un acuerdo de asistencia técnica con el Banco Mundial.

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Actualmente, Guatemala ya implementa el modelo de convenios G2G con Estados Unidos para la ampliación de la Empresa Portuaria Quetzal, consolidando esta vía como una de las apuestas principales del Ejecutivo para destrabar la infraestructura crítica del país.