Fortalecen en Panamá la transparencia climática bajo el enfoque de género

Durante la presentación se abordó cómo las desigualdades de género influyen en el acceso a la información y a la participación en la toma de decisiones. (Cortesía)

Panamá avanza en la puesta en marcha de la Estrategia de Género del proyecto Fortalecimiento del Marco Nacional de Transparencia Climática de Panamá (CBIT II), articulada con el Plan de Acción de Género y Ambiente (PAGA) 2025–2030.

Esta es una herramienta orientada a fortalecer el sistema nacional de transparencia climática mediante la incorporación del enfoque de género en la generación, gestión y análisis de la información sobre cambio climático.

El proyecto es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como agencia implementadora internacional responsable de la supervisión técnica y financiera del proyecto.

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Se ejecuta entre febrero de 2025 y septiembre de 2028 y forma parte del compromiso de Panamá con la implementación del Marco Reforzado de Transparencia del Acuerdo de París.

Selene María Orozco, coordinadora del Proyecto CBIT II y encargada de la implementación del Pacto de Panamá con la Naturaleza (Nature Pledge), destacó que la transparencia climática y la igualdad de género son elementos complementarios para construir políticas públicas más inclusivas y eficaces.

El Nature Pledge establece salvaguardas ambientales y sociales que promueven la incorporación de las diferentes realidades de mujeres y de los pueblos indígenas . (Foto AP/Matías Delacroix)

Explicó que la Meta 29 del Nature Pledge establece salvaguardas ambientales y sociales que promueven la incorporación de las diferentes realidades de mujeres, pueblos indígenas y comunidades vulnerables en la gestión de la información climática, de manera que las decisiones respondan de forma más equitativa a los impactos del cambio climático.

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De igual manera se aborda cómo las desigualdades de género, etnia e ingresos influyen en el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y la capacidad de respuesta frente a los efectos del cambio climático.

En este contexto, Carol Simon, especialista en Género y Acción Climática, destacó que las políticas públicas deben reconocer las distintas realidades territoriales y culturales para garantizar una acción climática verdaderamente inclusiva.

El PAGA 2025–2030 fue presentado por Ednadeliz Flores, jefa del Departamento de Acción Climática de la Dirección de Cambio Climático de MiAMBIENTE, quien explicó que este instrumento fue construido mediante un amplio proceso participativo que incluyó 25 sesiones de consulta con la participación de 744 personas: 439 mujeres y 305 hombres.

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Flores destacó que el proceso incorporó una consulta específica con personas con discapacidad mediante lengua de señas, espacios dirigidos a mujeres en situación de riesgo social y jornadas de trabajo en la comunidad Emberá de Ipetí, con servicios de cuidado infantil para facilitar la participación de las mujeres.

El cambio climático es una realidad cada vez más palpable. (Magnific)

Con ello, Panamá avanza en la integración del enfoque de género en la implementación de las tres Convenciones de Río, una práctica que pocos países de la región han formalizado mediante un plan sectorial.

Se indicó que los avances generados por el Proyecto CBIT II fortalecerán la Plataforma Nacional de Transparencia Climática (PNTC), el portal del Ministerio de Ambiente, que concentra los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, las acciones de mitigación y adaptación, el financiamiento climático y el seguimiento de los compromisos asumidos por Panamá en el Acuerdo de París, el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal y la Neutralidad de la Degradación de las Tierras.

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Como parte del proyecto, la plataforma incorporará nuevos módulos que permitirán contar con información actualizada y desagregada por sexo, etnia y territorio, fortaleciendo la calidad de los datos para la formulación de políticas públicas y el seguimiento de los compromisos internacionales del país.

Como siguiente paso, la entidad gubernamental y el Proyecto CBIT II establecerán un mecanismo de coordinación para integrar los indicadores del proyecto al sistema de seguimiento del PAGA, asegurando que los avances alcanzados permanezcan institucionalizados más allá del período de financiamiento.