Un autobús del transporte público se incendia en la carretera Panamericana en El Salvador

Se incendió un autobús del transporte público en la carretera Panamericana de El Salvador (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Un autobús del transporte público se incendió la noche de este lunes en la carretera Panamericana de El Salvador, en el sector de Los Chorros, un tramo clave que conecta Santa Tecla con el occidente del país. El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que la emergencia fue atendida y que el fuego ya estaba controlado.

“Nuestro equipo de grúas ya se encuentra en la zona realizando el retiro de la unidad siniestrada para restablecer el tránsito a la mayor brevedad posible”, determinó la institución a través de redes sociales.

Según el VMT, equipos de la institución y de primera respuesta trabajaron en la zona y el tránsito sería habilitado por completo en breve. La dependencia pidió a los conductores seguir las indicaciones del personal desplegado.

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El Cuerpo de Bomberos de El Salvador detalló que sofocó el incendio y realizó labores de liquidación y enfriamiento del vehículo. La entidad añadió que no hubo lesionados y recordó que las emergencias pueden reportarse al 913.

Las imágenes muestran un vehículo de transporte de pasajeros con daños extensos por un incendio en una carretera durante la noche. Equipos de bomberos, vestidos con uniformes protectores, trabajan en la extinción del fuego usando mangueras. Se observa humo con un tinte verdoso. El interior del vehículo presenta una estructura metálica expuesta. La escena incluye barreras de carretera y la presencia de personal de emergencia. Este video es una cobertura de un incidente.

De acuerdo con Radio Sonora, el bus afectado corresponde a la ruta 79 y el hecho ocurrió adelante de Las Delicias, bajando Los Chorros. Además, ciudadanos del municipio de La Libertad Oeste informaron que llevaban con los motores apagados al rededor de una hora.

“En este momento se ha incendiado un autobús en la carretera de Los Chorros. Comenten en esta publicación si tienen problemas con el transporte de bajada, por favor, sino pongo a disposición toda nuestra flota de transporte municipal para poder apoyarles durante la emergencia”, reaccionó la alcaldesa del distrito de Colón, Janeth González, a lo que varios ciudadanos comenzaron a interactuar agradeciendo el apoyo.

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En mayo, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador advirtió que los incendios en vehículos aumentaron 20% en 2026, al pasar de 175 casos entre enero y mayo de 2025 a 210 emergencias en el mismo período de 2026, según informó el director Baltazar Solano en una entrevista a medios digitales. El funcionario vinculó el repunte con la alta incidencia de siniestros durante la época seca, que llevó a declarar alerta amarilla a nivel nacional.

Los incendios de automóviles subieron 20% en los primeros meses de 2026 frente al mismo período del año anterior, según dijo el director de Bomberos, Solano, en una entrevista radial. El funcionario atribuyó el repunte principalmente a alteraciones eléctricas hechas sin criterios técnicos, como la instalación de accesorios y luces que sobrecargan el cableado original y derivan en cortocircuitos.

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Bomberos sofocaron el fuego en el sector de Los Chorros y el Viceministerio de Transporte informó que no hubo lesionados (Foto cortesía Bomberos)

El Cuerpo de Bomberos advirtió además por un fenómeno que describió como cada vez más común: incendios en vehículos apagados y estacionados. En ese marco, señaló que investigaciones técnicas detectaron casos en vehículos importados con choques previos que, tras reparaciones deficientes en talleres, quedan con fallas eléctricas ocultas que pueden terminar en un cortocircuito espontáneo.

Solano sostuvo que el fuego en un automóvil se propaga con rapidez por la conducción eléctrica a través de la carrocería cuando se daña el sistema, sumado a la presencia de materiales internos inflamables. Bomberos pidió evitar modificaciones improvisadas y recomendó mantenimiento preventivo y revisiones periódicas del sistema eléctrico.

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