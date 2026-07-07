República Dominicana

El Gobierno dominicano inicia la construcción de un centro penitenciario con capacidad para 800 internos

El recinto ocupará 80,000 metros cuadrados e incluirá espacios educativos, laborales y recreativos, dentro de la estrategia oficial para ampliar la capacidad carcelaria con un modelo orientado a la reinserción social.

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El nuevo CCR de Matanzas tendrá capacidad para 800 internos y se integra en la estrategia estatal de modernización de la infraestructura carcelaria./ (Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones)
El nuevo CCR de Matanzas tendrá capacidad para 800 internos y se integra en la estrategia estatal de modernización de la infraestructura carcelaria./ (Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones)

El Gobierno de República Dominicana, a través del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), inició a la construcción de un Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) en Matanzas-Las Tablas, provincia Peravia, como parte de un plan nacional enfocado en la reforma y modernización del sistema penitenciario. El nuevo recinto tendrá capacidad para albergar hasta 800 internos y se integra en una estrategia estatal que busca transformar la infraestructura y el modelo de gestión carcelaria.

En su sitio web, el Mivhed informó que el inicio de la obra estuvo encabezado por el ministro Víctor “Ito” Bisonó, quien destacó que este proyecto generará cientos de empleos en la provincia y ofrecerá un espacio digno para los privados de libertad. “Este CCR permitirá que los internos accedan a programas de rehabilitación y reinserción social, alineándose con la política del Gobierno dominicano para transformar el sistema penitenciario”, señaló Bisonó.

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Durante el acto, el ministro subrayó que la reforma penitenciaria impulsada por el presidente Luis Abinader exige una transformación profunda de la infraestructura existente. Bisonó resaltó la responsabilidad estatal de crear condiciones favorables para que las personas privadas de libertad puedan estudiar, desarrollar oficios y disciplina, y salir con mayores oportunidades de reintegración tras cumplir su condena.

El director general de los Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, resaltó que el CCR aportará seguridad y tranquilidad a la provincia, además de estar ubicado de forma estratégica para no afectar a la población local. Santana reiteró que el centro se integra en el nuevo modelo penitenciario dominicano, basado en la participación activa de los internos en actividades laborales y educativas.

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El CCR de Matanzas se levantará sobre un terreno de 80,000 metros cuadrados e incluirá celdas de seguridad máxima y media, aulas, biblioteca, comedor y talleres./ (Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones)
El CCR de Matanzas se levantará sobre un terreno de 80,000 metros cuadrados e incluirá celdas de seguridad máxima y media, aulas, biblioteca, comedor y talleres./ (Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones)

El CCR de Matanzas se ubicará en un terreno de 80,000 metros cuadrados y contará con un área de construcción de 24,283.80 metros cuadrados. El diseño arquitectónico contempla edificios de alojamiento para los internos, celdas de seguridad máxima y media, áreas administrativas, aulas, biblioteca, comedor, talleres y celdas conyugales. El proyecto prioriza la seguridad, la rehabilitación y la formación integral de las personas privadas de libertad.

Entre las áreas de uso común se incluyen zonas para actividades productivas y recreativas, como canchas de baloncesto, una granja para la crianza de conejos y gallinas, un espacio agrícola y una nave de talleres. Además, el centro dispondrá de una garita de control, seis torres de vigilancia, zona de aduana, caseta para depósito de basura, planta eléctrica, cisterna y áreas de servicios complementarios. Para facilitar la operatividad, habrá 96 plazas de estacionamiento disponibles.

El enfoque de reinserción social se refleja en la inclusión de espacios que fomentan la educación y la capacitación laboral, permitiendo a los internos adquirir habilidades y conocimientos útiles para su vida tras el cumplimiento de sus sentencias. Las instalaciones están diseñadas para favorecer la disciplina y el desarrollo personal, en línea con los objetivos de la reforma penitenciaria.

Ampliación de la infraestructura penitenciaria

La construcción del CCR de Matanzas forma parte de un proceso de ampliación y fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria nacional. El nuevo centro se suma a otros seis recintos iniciados bajo la gestión de Ito Bisonó, ubicados en Bonao, Hato Mayor, Cotuí, Santiago Rodríguez, Anamuya y El Seibo. El Gobierno tiene previsto comenzar en las próximas semanas la construcción de centros adicionales en Pedernales, Bahoruco, Barahona y otras provincias, en respuesta a la necesidad de incrementar la capacidad del sistema penitenciario.

Víctor Ito Bisonó afirmó que la obra del Ministerio de Vivienda generará empleos en Peravia y facilitará programas de rehabilitación y reinserción social./ (Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones)
Víctor Ito Bisonó afirmó que la obra del Ministerio de Vivienda generará empleos en Peravia y facilitará programas de rehabilitación y reinserción social./ (Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones)

Las autoridades afirman que esta serie de obras responde al objetivo de garantizar el cumplimiento de las condenas y, al mismo tiempo, promover la reinserción social y reducir la reincidencia delictiva. El modelo adoptado pone énfasis en la corrección, la educación y la rehabilitación de los internos, consolidando un sistema más humano y eficiente.

Durante el evento, estuvieron presentes la gobernadora de Peravia, Ángela Báez; el senador, Julito Encarnación; el alcalde de Baní, Santos Ramírez; y el alcalde de Matanzas, Raúl Batista, quienes coincidieron en que la construcción de estos nuevos centros representa un avance relevante hacia una gestión penitenciaria más moderna y centrada en la dignidad y el desarrollo personal de las personas privadas de libertad.

La inversión en infraestructura penitenciaria y la apuesta por la formación y el trabajo productivo buscan fortalecer la seguridad ciudadana y ofrecer una nueva oportunidad de reintegración a quienes cumplen condena, conforme a la visión del Gobierno dominicano.

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