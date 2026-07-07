Los restos de Alí Khameneí llegaron a Nayaf para el inicio de las procesiones en Irak

Un avión de Mahan Air que transportaba el féretro del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, quien murió el 28 de febrero durante los ataques aéreos israelíes y estadounidenses contra Irán, llega al Aeropuerto Internacional de Nayaf en Nayaf, Irak, el 7 de julio de 2026 (REUTERS/stringer).

Los restos mortales de Alí Khamenei llegaron la noche del martes al aeropuerto internacional de Nayaf, en Irak, para el inicio de las procesiones fúnebres programadas en las ciudades santas del chiismo iraquí. El líder supremo de Irán fue abatido el 28 de febrero en ataques estadounidenses e israelíes que marcaron el primer día de la guerra contra Teherán.

El féretro fue trasladado a bordo de un vuelo de Mahan Air, según informó la televisión estatal iraquí, que transmitió en directo la llegada a Nayaf. El gobierno de Bagdad declaró el miércoles día festivo y fijó el comienzo de las procesiones para las 06:00 hora local (03:00 GMT).

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El presidente iraní Masud Pezeshkian llegó a Nayaf antes que el féretro para encabezar la ceremonia oficial iraquí. En el aeropuerto lo aguardaban el primer ministro iraquí Ali al Zaidi y otros altos funcionarios y políticos del país, de acuerdo con lo difundido por la agencia oficial de noticias iraquí INA.

También estuvo presente el comandante iraní Esmail Qaani, jefe de operaciones exteriores del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, conocido como la Fuerza Quds. Las instalaciones del aeropuerto fueron acondicionadas con alfombras rojas, grandes retratos del fallecido líder y carteles con caligrafía islámica.

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Una pancarta que representa al difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, quien murió el 28 de febrero en ataques aéreos israelíes y estadounidenses, el día de su cortejo fúnebre en Teherán, Irán, el 6 de julio de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Pezeshkian agradeció públicamente “la honorable postura del Gobierno y el pueblo iraquíes” y elogió “los grandes esfuerzos y las facilidades brindadas para la celebración de las ceremonias fúnebres”, según recogió INA. Además, extendió a Al Zaidi una invitación para visitar Irán con el objetivo de reforzar “los lazos de cooperación y asociación para afrontar los retos”.

Al Zaidi, por su parte, advirtió ante el mandatario iraní que la etapa que se abre exige “precisión y cautela en las relaciones regionales e internacionales para consolidar la estabilidad y evitar conflictos”, según el comunicado de su oficina recogido por INA. Irak se ha posicionado como posible sede de un encuentro de reconciliación entre Irán y los países del Golfo Pérsico, a los que Teherán atacó durante la guerra en represalia por albergar bases militares estadounidenses.

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Un vehículo que transporta los ataúdes del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, y sus familiares, avanza mientras la gente asiste a una procesión fúnebre por Khamenei, quien murió el 28 de febrero en ataques aéreos israelíes y estadounidenses, en Teherán, Irán, el 6 de julio de 2026. Oficina del Líder Supremo Iraní/Distribución vía REUTERS

Irán inició seis días de ceremonias fúnebres públicas el sábado, con una jornada dedicada específicamente a Irak, país de mayoría chií con vínculos estrechos con Teherán. Antes de recalar en Nayaf, los actos se celebraron durante tres días en la gran mezquita de Mosala de Teherán, donde millones de personas acompañaron el cortejo, y continuaron el martes en la ciudad santa de Qom con un rezo fúnebre y una procesión multitudinaria.

En Nayaf, decenas de miles de dolientes comenzaron a congregarse con al menos un día de antelación para una procesión de seis kilómetros que culminará en el santuario del imán Alí —yerno del profeta Mahoma y primer imán del chiismo—. Mohammed al-Bayati, un joven de 30 años que viajó durante horas para llegar a la ciudad, declaró a AFP que acudía a “el funeral de la figura que desafió el poder de América e Israel”.

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Tras Nayaf, el féretro será trasladado en avión a Kerbala, unos 60 kilómetros al norte, donde otra procesión concluirá en los santuarios del imán Husein y su hermano Abás. Khamenei será enterrado el jueves en su ciudad natal de Mashhad, la más sagrada de Irán por albergar el mausoleo del imán Reza, octavo imán del chiismo, donde dirigió la República Islámica durante más de 36 años.