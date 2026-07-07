Nicaragua

Petrolero de una flota fantasma navegó con bandera nicaragüense para evadir sanciones contra Irán y Rusia

El encallamiento del Al Jafzia frente a la India expuso el uso de la bandera de Nicaragua en un petrolero vinculado a una red que transporta crudo sancionado y abrió nuevos cuestionamientos sobre la relación del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con esa operación internacional.

Guardar
Google icon
Buque Fantasma Nicaragua.

El encallamiento de un viejo petrolero frente a las costas de la India terminó revelando que el buque Al Jafzia navegaba bajo bandera de Nicaragua mientras era señalado por autoridades y medios especializados como parte de la denominada flota fantasma, una red internacional utilizada para transportar petróleo iraní y ruso burlando las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.

El caso comenzó a cobrar notoriedad cuando la Guardia Costera de la India rescató, el pasado 5 de julio, tres petroleros que permanecían a la deriva tras un fuerte temporal frente a Mumbai.

Dos de ellos todavía conservaban tripulaciones reducidas, pero el tercero, el Al Jafzia, llevaba meses abandonado y terminó encallando cerca de la costa. La operación de rescate volvió la atención sobre una embarcación que desde febrero era investigada por presuntos vínculos con una red dedicada al transporte de combustible iraní.

PUBLICIDAD

La plataforma especializada The Maritime Executive informó que el Al Jafzia figuraba operando con bandera de Nicaragua, aunque advirtió que la embarcación posee un historial de registros cuestionados y que anteriormente había declarado navegar bajo las banderas de Eswatini, Aruba, Guyana y posteriormente Nicaragua.

La publicación también señaló que el barco aparentaba ser el más sospechoso de los tres involucrados debido precisamente a la sucesión de registros utilizados durante los últimos años.

Para el economista, exviceministro de Hacienda y líder opositor Juan Sebastián Chamorro, el episodio representa algo más que el hallazgo de un barco abandonado. A su juicio, el incidente permitió identificar por primera vez la presencia de Nicaragua dentro del sistema de embarcaciones utilizado para esquivar las sanciones internacionales.

PUBLICIDAD

El economista Juan Sebastián Chamorro asegura que el uso de la bandera nacional es autorizado por el régimen de Daniel Ortega.

“Tuvo que ocurrir el abandono de este petrolero para que quedara expuesto que Nicaragua ahora forma parte de la llamada flota fantasma, una red que opera en todo el mundo para evadir sanciones y facilitar el comercio de petróleo iraní y ruso“, afirmó.

Según Chamorro, el mecanismo utilizado por estas embarcaciones comenzó a desarrollarse cuando la comunidad internacional impuso restricciones a las exportaciones petroleras iraníes.

“Esto comenzó cuando se impusieron sanciones a Irán, en 2012. Se prohibió que barcos transportaran crudo de ese país, pero los iraníes descubrieron rápidamente que, utilizando embarcaciones con registros dudosos o banderas de conveniencia, podían seguir exportando petróleo sin mayores problemas", señaló.

El economista sostiene que el sistema adquirió una dimensión mucho mayor tras las sanciones occidentales impuestas al petróleo ruso luego de la invasión de Ucrania.

“Después, con las sanciones impuestas al petróleo ruso en 2023, la flota fantasma creció exponencialmente y hoy representa una parte importante del mercado mundial del transporte de crudo”, aseguró.

Las investigaciones internacionales sobre la denominada flota fantasma han documentado durante los últimos años el uso de buques envejecidos que cambian constantemente de propietario, nombre y bandera para dificultar su identificación y continuar operando en mercados sujetos a sanciones.

El Al Jafzia encaja dentro de ese perfil. De acuerdo con los registros de la Organización Marítima Internacional (IMO), el buque fue construido en 1999 por Hyundai Samho Heavy Industries, en Corea del Sur. Tiene 183 metros de eslora, 32 metros de manga, un peso muerto cercano a las 45 mil toneladas y anteriormente navegó bajo los nombres Camilla Maersk y Chiltern antes de adoptar su denominación actual.

El número de identificación internacional IMO 9171498 permite reconstruir toda su trayectoria. Ese registro documenta los cambios de nombre, las modificaciones de bandera y las empresas que lo operaron durante los últimos años.

Chamorro sostiene que ese registro lo vincula directamente con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pues solo lo gobiernos pueden inscribir el uso de la bandera nacional en la International Maritime Organization (IMO) de Naciones Unidas.

Esa información también permite seguir la evolución de la embarcación después de que una de las empresas vinculadas con su operación fuera sancionada por Estados Unidos.

“Este buque perteneció a la empresa Glory International, propiedad de un ciudadano hindú, y transportaba principalmente petróleo entre Irán, Irak y la India. Esa empresa fue sancionada por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU) el 10 de abril de 2025 por sus vínculos con Irán", explicó.

“Pocos meses después, el barco dejó de navegar con bandera de Gambia y pasó a utilizar la bandera nicaragüense, mientras continuaba transportando petróleo entre el Golfo Pérsico y la India”, afirmó.

El caso del Al Jafzia forma parte de una investigación más amplia desarrollada por las autoridades de la India. Junto con los petroleros Asphalt Star y Stellar Ruby, la embarcación fue señalada por presuntamente participar en operaciones ilegales de transferencia de combustible entre barcos y en una red dedicada al transporte de betún iraní.

Las investigaciones también sostienen que las embarcaciones apagaban deliberadamente sus sistemas automáticos de identificación (AIS), utilizados para transmitir en tiempo real la ubicación de los buques mercantes, una práctica frecuente entre embarcaciones que buscan dificultar el seguimiento de sus movimientos.

Los tres petroleros fueron interceptados inicialmente a unas cien millas náuticas al oeste de Bombay. Mientras Asphalt Star y Stellar Ruby pudieron ser remolcados hacia un fondeadero seguro, el Al Jafzia permaneció abandonado hasta que el fuerte temporal de julio terminó por empujarlo hacia la costa.

De acuerdo con los reportes marítimos, el barco será enviado a Alang, en la India, considerado el mayor centro mundial de desguace de embarcaciones.

“Así funciona este negocio: una naviera compra, a precio de guate mojado, barcos viejos, prácticamente destinados al desguace, y los registra en un país dispuesto a ofrecer su bandera nacional. Ese país, en este caso, Nicaragua, recibe de la naviera un pago anual considerable", explicó Chamorro.

El economista señaló que varios países mantienen registros marítimos abiertos que permiten matricular embarcaciones sin que estas tengan relación física con el territorio donde obtienen su pabellón.

“Hay pequeños Estados que viven de vender su bandera. Nicaragua ahora forma parte de ese selecto grupo de países que alquilan su pabellón a contrabandistas y a quienes buscan evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea", sostuvo.

Explicó que el procedimiento administrativo requerido para registrar un barco bajo bandera nicaragüense sería relativamente sencillo.

“¿Qué tiene que hacer el régimen de Ortega? Muy poco. Basta con que el Ministerio de Transporte e Infraestructura, que es la autoridad nacional ante la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas, registre el barco bajo bandera nicaragüense”, afirmó.

Añadió que, una vez inscrita la embarcación en el registro correspondiente, esta puede operar en cualquier parte del mundo.

“El barco ni siquiera necesita tocar territorio nicaragüense. Con su número de registro IMO queda identificado y puede navegar por cualquier parte del mundo“, dijo.

Precisamente el registro IMO permitió verificar que el Al Jafzia continuó siendo rastreado internacionalmente durante todo ese período.

Para el dirigente opositor, la aparición del pabellón nicaragüense en este caso podría responder a una práctica que apenas comienza a hacerse visible.

“Las autoridades indias lo detuvieron hace algunos meses porque sospechaban que se trataba de un barco de la flota fantasma. Estamos hablando de un petrolero previamente sancionado que reaparece navegando bajo bandera nicaragüense", afirmó.

A su juicio, la información disponible apunta a la posible utilización de nuevos registros para mantener operativas embarcaciones que anteriormente habían sido identificadas dentro de la red de transporte de petróleo sancionado.

“Esto podría formar parte de un patrón reciente: utilizar nuevos registros para buques asociados con la flota fantasma. Y Nicaragua, ahora, aparece como uno de los países que facilita ese mecanismo”, sostuvo.

Hasta ahora el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el caso ni ha explicado si el registro utilizado por el Al Jafzia fue autorizado oficialmente o si la bandera nicaragüense fue utilizada de manera irregular.

Para Chamorro, la aparición del Al Jafzia navegando con bandera de Nicaragua plantea interrogantes que trascienden el caso de una sola embarcación.

“Más allá de vender la bandera nacional como si fuera un simple trapo, surgen preguntas mucho más importantes”, afirmó.

Entre ellas mencionó tres que, a su juicio, siguen sin respuesta: “¿Cuántos barcos más estarán navegando por el mundo con la bandera de Nicaragua? ¿Cuánto dinero recibe Ortega por alquilar nuestra bandera? ¿Y qué piensa Estados Unidos ante esta nueva evidencia de la estrecha relación del régimen con la flota fantasma de petroleros utilizada por Irán y Rusia?“.

Temas Relacionados

Petrolero fantasmaNicaraguaIndiaIránRusia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Canal de Panamá anticipa otra crisis hídrica: proyecta volver al calado mínimo de 44 pies para los megabuques en el verano de 2027

La administración ya prepara a las navieras para un escenario similar al de la sequía de 2023 y busca evitar una reducción en el número de tránsitos.

El Canal de Panamá anticipa otra crisis hídrica: proyecta volver al calado mínimo de 44 pies para los megabuques en el verano de 2027

Costa Rica: Hospital Nacional de Niños reporta 116% de ocupación en camas por enfermedades respiratorias

El centro pediátrico atribuye la saturación a varias semanas de alza en infecciones respiratorias agudas graves; habilitó espacios adicionales y mantiene la atención de otras patologías, aunque el área respiratoria concentra la mayor presión

Costa Rica: Hospital Nacional de Niños reporta 116% de ocupación en camas por enfermedades respiratorias

El Salvador y Estonia reafirman su compromiso de cooperación bilateral en innovación y tecnología

Ambos países acordaron profundizar el intercambio en innovación, modernización estatal y nuevas tecnologías durante un encuentro bilateral celebrado en el marco del diálogo global promovido por Naciones Unidas sobre gobernanza de la inteligencia artificial

El Salvador y Estonia reafirman su compromiso de cooperación bilateral en innovación y tecnología

“No soy criminal”: La desgarradora autodeportación de una madre guatemalteca tras dejar a sus cuatro hijos en EE. UU.

Treinta años de arraigo, una trayectoria intachable como traductora comunitaria y una familia unida no fueron suficientes para detener el implacable engranaje migratorio

“No soy criminal”: La desgarradora autodeportación de una madre guatemalteca tras dejar a sus cuatro hijos en EE. UU.

Hombre es capturado por agredir y amenazar de muerte a su pareja San Salvador

La intervención ocurrió en la comunidad La Labor, tras reportes de agresiones, amenazas de muerte y daños contra allegados de la afectada, y a la persona arrestada le incautaron una pistola y munición

Hombre es capturado por agredir y amenazar de muerte a su pareja San Salvador

TECNO

Roja Directa Colombia vs. Suiza: por qué no debes hacer clic en esa URL

Roja Directa Colombia vs. Suiza: por qué no debes hacer clic en esa URL

Comprar una pareja robot es posible: así te escucha y entiende tus sentimientos

Cómo se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Your Name, según la IA

Cómo convertir el celular en una caja registradora: aplica para empresas pequeñas en el mundo

Cómo ver a James Rodríguez jugando Colombia vs. Suiza sin usar Pirlo TV, Roja Directa ni Fútbol Libre

ENTRETENIMIENTO

Anne Hathaway revela cómo la maternidad inspiró a su personaje en ‘La Odisea’

Anne Hathaway revela cómo la maternidad inspiró a su personaje en ‘La Odisea’

Tom Holland revela la lección de actuación más valiosa que aprendió de Zendaya

Mariska Hargitay conducirá los Emmy 2026 y hará historia como la primera mujer al frente en 15 años

La niña que se burló de Cristiano Ronaldo en 2022 recreó su video tras la caída de Portugal ante España

Matt Damon explica por qué su amistad con Ben Affleck sigue intacta tras 40 años

MUNDO

Estados Unidos revocó la licencia que permitía la venta de petróleo iraní tras los ataques en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos revocó la licencia que permitía la venta de petróleo iraní tras los ataques en el estrecho de Ormuz

Rheinmetall y Lockheed Martin acordaron fabricar en Alemania misiles ATACMS

Los restos de Alí Khameneí llegaron a Nayaf para el inicio de las procesiones en Irak

Cinco años después del asesinato del expresidente Jovenel Moïse, Haití sigue sin justicia ni avances en la investigación judicial

Waterwise, el proyecto europeo que modela escenarios climáticos para proteger el agua de los Alpes