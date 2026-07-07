Petrolero de una flota fantasma navegó con bandera nicaragüense para evadir sanciones contra Irán y Rusia

El encallamiento de un viejo petrolero frente a las costas de la India terminó revelando que el buque Al Jafzia navegaba bajo bandera de Nicaragua mientras era señalado por autoridades y medios especializados como parte de la denominada flota fantasma, una red internacional utilizada para transportar petróleo iraní y ruso burlando las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.

El caso comenzó a cobrar notoriedad cuando la Guardia Costera de la India rescató, el pasado 5 de julio, tres petroleros que permanecían a la deriva tras un fuerte temporal frente a Mumbai.

Dos de ellos todavía conservaban tripulaciones reducidas, pero el tercero, el Al Jafzia, llevaba meses abandonado y terminó encallando cerca de la costa. La operación de rescate volvió la atención sobre una embarcación que desde febrero era investigada por presuntos vínculos con una red dedicada al transporte de combustible iraní.

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La plataforma especializada The Maritime Executive informó que el Al Jafzia figuraba operando con bandera de Nicaragua, aunque advirtió que la embarcación posee un historial de registros cuestionados y que anteriormente había declarado navegar bajo las banderas de Eswatini, Aruba, Guyana y posteriormente Nicaragua.

La publicación también señaló que el barco aparentaba ser el más sospechoso de los tres involucrados debido precisamente a la sucesión de registros utilizados durante los últimos años.

Para el economista, exviceministro de Hacienda y líder opositor Juan Sebastián Chamorro, el episodio representa algo más que el hallazgo de un barco abandonado. A su juicio, el incidente permitió identificar por primera vez la presencia de Nicaragua dentro del sistema de embarcaciones utilizado para esquivar las sanciones internacionales.

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El economista Juan Sebastián Chamorro asegura que el uso de la bandera nacional es autorizado por el régimen de Daniel Ortega.

“Tuvo que ocurrir el abandono de este petrolero para que quedara expuesto que Nicaragua ahora forma parte de la llamada flota fantasma, una red que opera en todo el mundo para evadir sanciones y facilitar el comercio de petróleo iraní y ruso“, afirmó.

Según Chamorro, el mecanismo utilizado por estas embarcaciones comenzó a desarrollarse cuando la comunidad internacional impuso restricciones a las exportaciones petroleras iraníes.

“Esto comenzó cuando se impusieron sanciones a Irán, en 2012. Se prohibió que barcos transportaran crudo de ese país, pero los iraníes descubrieron rápidamente que, utilizando embarcaciones con registros dudosos o banderas de conveniencia, podían seguir exportando petróleo sin mayores problemas", señaló.

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El economista sostiene que el sistema adquirió una dimensión mucho mayor tras las sanciones occidentales impuestas al petróleo ruso luego de la invasión de Ucrania.

“Después, con las sanciones impuestas al petróleo ruso en 2023, la flota fantasma creció exponencialmente y hoy representa una parte importante del mercado mundial del transporte de crudo”, aseguró.

Las investigaciones internacionales sobre la denominada flota fantasma han documentado durante los últimos años el uso de buques envejecidos que cambian constantemente de propietario, nombre y bandera para dificultar su identificación y continuar operando en mercados sujetos a sanciones.

El Al Jafzia encaja dentro de ese perfil. De acuerdo con los registros de la Organización Marítima Internacional (IMO), el buque fue construido en 1999 por Hyundai Samho Heavy Industries, en Corea del Sur. Tiene 183 metros de eslora, 32 metros de manga, un peso muerto cercano a las 45 mil toneladas y anteriormente navegó bajo los nombres Camilla Maersk y Chiltern antes de adoptar su denominación actual.

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El número de identificación internacional IMO 9171498 permite reconstruir toda su trayectoria. Ese registro documenta los cambios de nombre, las modificaciones de bandera y las empresas que lo operaron durante los últimos años.

Chamorro sostiene que ese registro lo vincula directamente con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pues solo lo gobiernos pueden inscribir el uso de la bandera nacional en la International Maritime Organization (IMO) de Naciones Unidas.

Esa información también permite seguir la evolución de la embarcación después de que una de las empresas vinculadas con su operación fuera sancionada por Estados Unidos.

“Este buque perteneció a la empresa Glory International, propiedad de un ciudadano hindú, y transportaba principalmente petróleo entre Irán, Irak y la India. Esa empresa fue sancionada por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU) el 10 de abril de 2025 por sus vínculos con Irán", explicó.

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“Pocos meses después, el barco dejó de navegar con bandera de Gambia y pasó a utilizar la bandera nicaragüense, mientras continuaba transportando petróleo entre el Golfo Pérsico y la India”, afirmó.

El caso del Al Jafzia forma parte de una investigación más amplia desarrollada por las autoridades de la India. Junto con los petroleros Asphalt Star y Stellar Ruby, la embarcación fue señalada por presuntamente participar en operaciones ilegales de transferencia de combustible entre barcos y en una red dedicada al transporte de betún iraní.

Las investigaciones también sostienen que las embarcaciones apagaban deliberadamente sus sistemas automáticos de identificación (AIS), utilizados para transmitir en tiempo real la ubicación de los buques mercantes, una práctica frecuente entre embarcaciones que buscan dificultar el seguimiento de sus movimientos.

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Los tres petroleros fueron interceptados inicialmente a unas cien millas náuticas al oeste de Bombay. Mientras Asphalt Star y Stellar Ruby pudieron ser remolcados hacia un fondeadero seguro, el Al Jafzia permaneció abandonado hasta que el fuerte temporal de julio terminó por empujarlo hacia la costa.

De acuerdo con los reportes marítimos, el barco será enviado a Alang, en la India, considerado el mayor centro mundial de desguace de embarcaciones.

“Así funciona este negocio: una naviera compra, a precio de guate mojado, barcos viejos, prácticamente destinados al desguace, y los registra en un país dispuesto a ofrecer su bandera nacional. Ese país, en este caso, Nicaragua, recibe de la naviera un pago anual considerable", explicó Chamorro.

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El economista señaló que varios países mantienen registros marítimos abiertos que permiten matricular embarcaciones sin que estas tengan relación física con el territorio donde obtienen su pabellón.

“Hay pequeños Estados que viven de vender su bandera. Nicaragua ahora forma parte de ese selecto grupo de países que alquilan su pabellón a contrabandistas y a quienes buscan evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea", sostuvo.

Explicó que el procedimiento administrativo requerido para registrar un barco bajo bandera nicaragüense sería relativamente sencillo.

“¿Qué tiene que hacer el régimen de Ortega? Muy poco. Basta con que el Ministerio de Transporte e Infraestructura, que es la autoridad nacional ante la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas, registre el barco bajo bandera nicaragüense”, afirmó.

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Añadió que, una vez inscrita la embarcación en el registro correspondiente, esta puede operar en cualquier parte del mundo.

“El barco ni siquiera necesita tocar territorio nicaragüense. Con su número de registro IMO queda identificado y puede navegar por cualquier parte del mundo“, dijo.

Precisamente el registro IMO permitió verificar que el Al Jafzia continuó siendo rastreado internacionalmente durante todo ese período.

Para el dirigente opositor, la aparición del pabellón nicaragüense en este caso podría responder a una práctica que apenas comienza a hacerse visible.

“Las autoridades indias lo detuvieron hace algunos meses porque sospechaban que se trataba de un barco de la flota fantasma. Estamos hablando de un petrolero previamente sancionado que reaparece navegando bajo bandera nicaragüense", afirmó.

A su juicio, la información disponible apunta a la posible utilización de nuevos registros para mantener operativas embarcaciones que anteriormente habían sido identificadas dentro de la red de transporte de petróleo sancionado.

“Esto podría formar parte de un patrón reciente: utilizar nuevos registros para buques asociados con la flota fantasma. Y Nicaragua, ahora, aparece como uno de los países que facilita ese mecanismo”, sostuvo.

Hasta ahora el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el caso ni ha explicado si el registro utilizado por el Al Jafzia fue autorizado oficialmente o si la bandera nicaragüense fue utilizada de manera irregular.

Para Chamorro, la aparición del Al Jafzia navegando con bandera de Nicaragua plantea interrogantes que trascienden el caso de una sola embarcación.

“Más allá de vender la bandera nacional como si fuera un simple trapo, surgen preguntas mucho más importantes”, afirmó.

Entre ellas mencionó tres que, a su juicio, siguen sin respuesta: “¿Cuántos barcos más estarán navegando por el mundo con la bandera de Nicaragua? ¿Cuánto dinero recibe Ortega por alquilar nuestra bandera? ¿Y qué piensa Estados Unidos ante esta nueva evidencia de la estrecha relación del régimen con la flota fantasma de petroleros utilizada por Irán y Rusia?“.