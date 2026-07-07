Costa Rica: Hospital Nacional de Niños reporta 116% de ocupación en camas por enfermedades respiratorias

El Hospital Nacional de Niños registró una ocupación de hasta 116% en las camas para infecciones respiratorias agudas graves. (AdobeStock)

El Hospital Nacional de Niños informó una ocupación de hasta 116% en las camas asignadas a pacientes con infecciones respiratorias agudas graves. Este nivel de saturación se alcanzó tras varias semanas de incremento sostenido en la atención de estos casos, según el último informe del hospital y el Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud, en su reporte más reciente, destacó el aumento de las enfermedades respiratorias agudas graves en el país durante la última semana de junio. Este fenómeno ha puesto especial presión sobre la capacidad del área respiratoria del centro pediátrico.

Ante este escenario, la institución habilitó camas adicionales para responder a la demanda, aunque la saturación se concentra en el área respiratoria. La ocupación general ronda el 76%, lo que permite que se mantenga la atención de otras patologías como accidentes, intoxicaciones y cirugías. Carlos Jiménez, director del hospital, puntualizó: “Seguimos atendiendo pacientes quirúrgicos, de accidentes de tránsito, intoxicados, fracturados y otras patologías”.

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El aumento de hospitalizaciones llevó a los especialistas a vigilar si el país se encuentra ante un adelantamiento del pico anual de circulación de virus respiratorios. Jiménez señaló a El Observador que todavía no se puede confirmar el inicio de esa etapa: “Llevamos dos o tres semanas con una elevación de casos que apareció un poquito más temprano de lo usual”. El antecedente de años influenciados por el fenómeno de El Niño refuerza el monitoreo del equipo médico.

El Ministerio de Salud reportó un aumento de las enfermedades respiratorias agudas graves en Costa Rica durante la última semana de junio. (Freepik)

Infecciones respiratorias: cómo se identifica el pico y qué virus lideran los contagios

Para determinar si Costa Rica ya alcanzó el pico respiratorio anual, el hospital analiza tanto la cantidad de ingresos como el virus predominante. Según Jiménez, ese periodo se reconoce cuando el virus respiratorio sincitial lidera la circulación, condición que aún no se presenta.

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Por ahora, el rinovirus humano ocupa el primer lugar, seguido por el parainfluenza, la influenza y el virus respiratorio sincitial. Los datos nacionales del Ministerio de Salud respaldan esta secuencia, con el covid-19 también presente entre los virus más detectados.

La evolución de los agentes virales es clave para la planificación hospitalaria. El director explicó que solo cuando el virus sincitial pase al primer puesto podrá afirmarse que el país transita por la etapa más intensa del año para estas infecciones.

La presión en el hospital ha obligado a reorganizar recursos, aunque la saturación se concentra en las camas respiratorias. El área de Emergencias también ha visto incrementada la demanda, con algunos niños esperando un lugar en cuidados intensivos, según informó El Observador.

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El hospital habilitó camas adicionales por la saturación del área respiratoria, mientras la ocupación general se mantuvo en 76%. (Foto: cortesía)

Emergencias pediátricas y fallecimientos: recomendaciones ante el aumento de casos

El servicio de Emergencias del hospital atiende un flujo constante de menores con cuadros graves, muchos de los cuales requieren ventilación mecánica. Algunos pacientes permanecen en esta área hasta que se libera un cupo en cuidados intensivos.

Hasta finales de junio, el hospital reportó seis fallecimientos vinculados a virus respiratorios. Aunque no todos los casos corresponden al mismo agente, la influenza fue responsable de la mayoría de esas muertes. Jiménez afirmó: “Virus influenza, hasta el momento es el virus que más muerte nos ha provocado”, y reiteró la importancia de la vacunación.

Las familias deben buscar atención médica ante los primeros signos de dificultad respiratoria, como hundimiento de costillas, aleteo nasal, cambio de coloración o decaimiento. Jessica Gómez, del servicio de emergencias pediátricas del Hospital Metropolitano, señaló que estos síntomas requieren valoración inmediata.

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Entre las medidas de prevención recomendadas figuran el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel, la mascarilla en espacios concurridos y evitar que los menores asistan a clases si presentan síntomas respiratorios.