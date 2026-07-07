El Canal de Panamá anticipa otra crisis hídrica: proyecta volver al calado mínimo de 44 pies para los megabuques en el verano de 2027

El Canal prevé que las esclusas Neopanamax operen con un calado de hasta 44 pies durante el verano de 2027 si persisten las condiciones asociadas a El Niño. Europa Press

El Canal de Panamá se prepara para enfrentar un nuevo periodo de restricciones hídricas.

La subadministradora y administradora designada de la vía interoceánica, Ilya Espino de Marotta, advirtió que, de mantenerse los pronósticos asociados al fenómeno de El Niño, el calado máximo permitido para los buques que transitan por las esclusas Neopanamax podría reducirse hasta 44 pies durante el verano de 2027, el límite que la propia industria naviera considera financieramente viable para seguir utilizando la ruta panameña.

El anuncio supone el primer horizonte claro sobre el escenario que proyecta la administración del Canal para los próximos meses y recuerda las restricciones implementadas durante la crisis hídrica de 2023, cuando la disminución de las lluvias obligó a reducir tanto el calado como el número de tránsitos diarios.

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Ilya Espino de Marotta, subadministradora y administradora designada del Canal de Panamá, advirtió que la vía interoceánica podría volver al calado mínimo de 44 pies para los buques Neopanamax en el verano de 2027. Alex Hernández

“Pensamos que vamos a tener que llegar a un calado de 44 pies para el verano del 2027, tal cual como tuvimos que hacer en el verano del 2023”, afirmó Ilya Espino de Marotta, subadministradora y administradora designada del Canal de Panamá, durante un conversatorio con medios nacionales e internacionales realizado en el marco de la conmemoración de los 10 años del Canal ampliado.

La ingeniera explicó que junio, tradicionalmente uno de los meses más lluviosos del año, cerró con un 17% menos de precipitaciones respecto al promedio histórico, una señal que ha llevado al Canal a anticar medidas de conservación de agua mucho antes de lo ocurrido hace tres años.

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Junio registró un 17 % menos de lluvias que el promedio histórico, uno de los factores que motivó los nuevos ajustes operativos. Shutterstock

Como parte de esa estrategia, la Autoridad del Canal ya redujo el calado máximo de las esclusas Neopanamax de 50 pies a 49,5 pies desde el 3 de julio y tiene previsto disminuirlo a 49 pies a partir del 23 de julio. La entidad evalúa anunciar con mayor anticipación las siguientes reducciones para que las líneas navieras puedan planificar sus itinerarios y cargas.

“Sabemos que vamos a seguir con restricciones de calado, pero queremos minimizar el impacto para no tener que reducir el número de tránsitos", sostuvo la futura administradora del Canal.

Aunque el escenario climático genera preocupación, Espino de Marotta destacó una diferencia importante respecto a 2023: el Canal comenzó a prepararse con mucha mayor anticipación.

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Tras la sequía de ese año, la institución implementó nuevas medidas operativas para optimizar el uso del agua en las esclusas, fortalecer los sistemas de ahorro y mejorar la administración de los lagos que abastecen tanto a la navegación como al consumo humano.

“Estamos tomando medidas más agresivas de conservación de agua para poder mitigarlo", afirmó. “Esperamos tener el menor impacto posible para la industria".

Las esclusas Neopanamax generan más de la mitad de los ingresos que recibe actualmente el Canal de Panamá. (Foto: Shutterstock)

Por ahora, la administración descarta reducir el número de tránsitos diarios.

Durante la crisis de 2023, el Canal llegó a proyectar una disminución hasta 18 tránsitos diarios, aunque finalmente logró mantener 24 gracias a las medidas de ahorro implementadas.

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Ahora, la meta es sostener el flujo de embarcaciones y limitar los ajustes únicamente al calado.

La vía interoceánica ya opera nuevamente con 37 buques diarios, después de que hace algunas semanas alcanzara entre 40 y 41 tránsitos por día debido al incremento temporal de la demanda generado por la tensión en el estrecho de Ormuz.

Según Espino de Marotta, el retorno a niveles cercanos a la operación normal resulta favorable considerando las reservas de agua disponibles.

Tras el aumento temporal provocado por la crisis en el estrecho de Ormuz, el Canal volvió a operar con alrededor de 37 tránsitos diarios. EFE/ Carlos Lemos

“Nos conviene regresar a la normalidad en vista del Niño que tenemos enfrente", indicó, al explicar que la capacidad sostenible del Canal continúa siendo de 36 tránsitos diarios.

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Uno de los proyectos llamados a reducir la vulnerabilidad hídrica del Canal es el embalse de Río Indio, considerado por la administración como una obra estratégica para garantizar agua tanto a la operación de la vía como al abastecimiento de más de dos millones de personas.

Consultada por Infobae sobre la posibilidad de acelerar el cronograma de ejecución ante la recurrencia de eventos secos, Espino de Marotta respondió que existen limitaciones técnicas difíciles de modificar.

“Acortar fechas va a ser complicado porque la presa toma cuatro años de construcción. El proyecto se va a hacer lo más rápido posible, definitivamente no queremos que haya atrasos, pero hay tiempos que no pueden reducirse, como la construcción de la presa, el llenado del lago y los procesos de reasentamiento", explicó.

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No obstante, aseguró que el Canal mantiene el proyecto como una prioridad absoluta y que trabaja para evitar cualquier retraso.

El proyecto de Río Indio es considerado la principal apuesta de largo plazo para fortalecer la seguridad hídrica del Canal y del país. Tomado de la ACP

Actualmente, la Autoridad del Canal concluyó el marco de compensación acordado con 423 familias que residen en el área donde se desarrollará el futuro lago, inició las negociaciones individuales con los residentes y avanza en los avalúos de los terrenos donde serán reasentadas las comunidades en las provincias de Colón, Panamá Oeste y Coclé.

También desarrolla obras de infraestructura comunitaria y prepara la construcción de viviendas modelo para las familias que serán reubicadas.

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, añadió que la institución también trabaja junto con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para reforzar la captación de agua cruda de la planta potabilizadora de Chilibre, una medida destinada a garantizar el suministro de agua potable durante los periodos de sequía.

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La futura administradora del Canal también señaló que el posible impacto económico de estas restricciones ya forma parte de la planificación institucional. Explicó que la Autoridad del Canal prepara el presupuesto de 2027 bajo un escenario que contempla las limitaciones de calado previstas para el próximo verano, incorporando desde ahora los efectos que podría tener El Niño sobre los ingresos de la vía interoceánica.

“Estamos haciendo el presupuesto con ese escenario”, indicó, al destacar que la estrategia busca evitar sorpresas financieras y dar certidumbre tanto a la institución como a la industria marítima.

La construcción del embalse de Río Indio contempla un proceso de reasentamiento de 423 familias antes del inicio de las obras principales. (AP Foto/Matias Delacroix)

Con un fenómeno de El Niño que amenaza con repetir o incluso superar las condiciones de 2023, el Canal de Panamá busca adelantarse a la crisis mediante una combinación de restricciones graduales, mejoras operativas y proyectos de largo plazo que le permitan preservar la competitividad de una de las rutas marítimas más importantes del mundo sin comprometer la seguridad hídrica del país.

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