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Tom Holland revela la lección de actuación más valiosa que aprendió de Zendaya

Durante el estreno mundial de “La Odisea”, el actor explicó por qué considera que pocos intérpretes trabajan como su esposa

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Zendaya en el estreno de Spiderman
Tom Holland reveló que trabajar junto a Zendaya le enseñó a asumir riesgos y confiar más en sus propias decisiones como actor. (Photo by Thomas COEX / AFP)

Durante la premiere mundial de La Odisea (The Odyssey), celebrada el lunes 6 de julio en Londres, Tom Holland habló con Entertainment Tonight sobre la influencia que ha tenido su esposa en su carrera y explicó que verla dar vida a sus personajes le dejó una lección que ahora intenta aplicar en su propio trabajo.

“A ser confiado y audaz”, respondió cuando le preguntaron qué ha aprendido de Zendaya después de compartir créditos con ella en varias producciones.

Ella toma decisiones grandes y audaces. Creo que, cuando interpreta personajes, no tiene miedo de crearlos, y lo hace de una manera en la que no se sienten como una caricatura. Se sienten como personas reales. Pero toma decisiones grandes y audaces, y creo que hay pocos actores que puedan hacerlo tan bien como ella. Me encanta verla hacerlo”, aseguró.

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No es la primera vez que el británico habla con entusiasmo sobre el talento interpretativo de la exestrella de Disney. Apenas unas semanas antes, durante una entrevista en el pódcast de Amy Poehler, ya había destacado la capacidad de transformación de la actriz y la había definido como una de las mejores intérpretes de la actualidad.

El actor británico afirmó que pocos intérpretes logran crear personajes tan auténticos como Zendaya, a quien considera una fuente de inspiración.(Captura de video)
El actor británico afirmó que pocos intérpretes logran crear personajes tan auténticos como Zendaya, a quien considera una fuente de inspiración.(Captura de video)

En esa conversación, publicada en junio, aseguró que lo que más admira de ella es que “no le teme a nada” cuando actúa.

“Simplemente se entrega por completo. Cuando la ves como Rue en Euphoria, no podría ser más diferente de cómo es en la vida real. Y luego la ves como Emma en The Drama, es una interpretación totalmente distinta, pero con la misma intención, pasión y entrega. Creo que es la mejor actriz que existe en este momento. De verdad creo que tiene algo especial”, expresó entonces.

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El actor también explicó que compartir la misma profesión les permite apoyarse mutuamente en una industria tan exigente como Hollywood. Según contó en aquella entrevista, ambos suelen intercambiar opiniones sobre sus escenas e incluso han conseguido mejorar algunas secuencias gracias a la confianza que existe entre ellos.

Un estreno repleto de estrellas

El llamativo vestido de Zendaya forma parte de la tendencia de 'method dressing' para los estrenos de películas (REUTERS/Isabel Infantes)
El llamativo vestido de Zendaya forma parte de la tendencia de 'method dressing' para los estrenos de películas (REUTERS/Isabel Infantes)

Londres acogió el estreno mundial de La Odisea, la nueva superproducción de Christopher Nolan basada en el clásico poema épico de Homero, con el que comenzó la gira promocional de la película.

En la cinta, Tom Holland interpreta a Telémaco, hijo de Odiseo, mientras que Zendaya encarna a Atenea, la diosa griega de la sabiduría. Se trata de uno de los dos grandes proyectos que ambos compartirán este verano, ya que semanas después volverán a coincidir en la esperada nueva entrega de Spider-Man.

La entrevista también dejó otra confesión que llamó la atención de los seguidores de la pareja. Holland reveló que le gustaría explorar un género completamente distinto junto a Zendaya: una comedia romántica.

Consultado sobre esa posibilidad, el actor explicó que constantemente imagina historias para futuros proyectos.

“Sí. Escucha, me gusta desarrollar proyectos. Me gustan las películas. Amo las ideas y las historias, y cuando intento dormirme por la noche, lo único en lo que pienso es en películas y en qué podríamos hacer. Así es como funciona mi cabeza. Siempre estoy pensando en ideas”, comentó.

Tom Holland no escatimó elogios para Zendaya y aseguró que verla actuar lo ha ayudado a crecer como intérprete (REUTERS/Isabel Infantes)
Tom Holland no escatimó elogios para Zendaya y aseguró que verla actuar lo ha ayudado a crecer como intérprete (REUTERS/Isabel Infantes)

Durante la premiere londinense, el elenco desfiló por la alfombra roja ante cientos de seguidores y representantes de la prensa. Matt Damon, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Mia Goth y Elliot Page fueron algunas de las figuras que asistieron al estreno.

Zendaya volvió a captar la atención con un estilismo inspirado en la antigua Grecia. Primero apareció con un llamativo vestido blanco de alta costura firmado por Schiaparelli, acompañado por un collar de diamantes y una trenza de inspiración griega que hacía referencia a su personaje de Atenea.

Más tarde sorprendió con un segundo cambio de vestuario: un vestido verde drapeado de Valentino con detalles que evocaban ramas y enredaderas. Holland, por su parte, optó por un elegante traje negro cruzado y acompañó a la actriz durante gran parte de la velada.

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