Guatemala

Ron guatemalteco lanza un libro de colección que retrata raíces, arte y cultura del país

La obra “Ron Zacapa From Guatemala” llegará en julio de 2026 a Casa del Ron y Vinoteca, con una primera tirada de 500 unidades y una mirada a la elaboración y al país de origen

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Una mesa de madera con un libro de "Ron Zacapa: 50 Años" de Assouline, dos botellas de ron, dos vasos con ron y una mano. Personas y palmeras borrosas al fondo.
Una mano descansa sobre el libro "Ron Zacapa: 50 años" de Assouline, flanqueado por dos botellas de ron y copas con la bebida en un ambiente tropical al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ron Zacapa, Assouline y Guatemala quedaron unidos en Ron Zacapa From Guatemala, un libro de colección con el que la marca conmemora sus 50 años y proyecta al mundo la historia del ron, su proceso de elaboración y el patrimonio cultural del país donde nació.

La obra, que tendrá una primera edición limitada de 500 ejemplares, estará disponible desde julio de 2026 en ubicaciones seleccionadas de Casa del Ron y Vinoteca.

La publicación aparece en un momento en que la marca ya llega a más de 125 países, una expansión que enmarca el lanzamiento como una pieza de celebración y de posicionamiento cultural.

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El volumen reúne arte, gastronomía, diseño, tradición y perfiles de creadores guatemaltecos para contar no solo la trayectoria del ron, sino también la diversidad cultural del país.

Editada por Assouline, firma fundada en París en 1994 y con más de 2.000 títulos publicados, la obra se presenta como uno de los proyectos editoriales desarrollados alrededor de una marca guatemalteca. El libro fue escrito por Claudia Hernández, fotógrafa, poeta, editora y traductora guatemalteca radicada en Los Ángeles.

Alexandra Alfaro, directora de Mercadeo de Ron Zacapa, definió el proyecto como una síntesis entre marca y país: “Durante cinco décadas, Ron Zacapa ha llevado el nombre de Guatemala a más de 125 países, gracias a la calidad y la artesanía que distinguen nuestro ron.

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Esta colaboración con Assouline nos permite compartir con el mundo las historias, el talento y la riqueza cultural que hacen único a nuestro país. Más que un libro, es un tributo a Guatemala y a quienes inspiran nuestro legado”.

Mano de persona con uñas pintadas sostiene una botella de Ron Zacapa. Brazalete dorado en la muñeca. Al fondo, personas con bebidas y un tejido de rayas
Ron Zacapa y Assouline lanzaron Ron Zacapa From Guatemala para conmemorar los 50 años de la marca y proyectar la historia del ron y la cultura de Guatemala. (RRPP Guatemala)

El libro recorre la cultura guatemalteca a través de creadores y oficios

Más allá de la historia empresarial, Ron Zacapa From Guatemala organiza su relato alrededor de fotografías, relatos y perfiles de artesanos, diseñadores, artistas, chefs y creadores. Entre sus páginas aparecen el chef Sergio Díaz, la diseñadora de interiores Agustina de Tezanos, la diseñadora de modas Isabella Springmühl, el artista visual Marlov Barrios y la cantautora Gaby Moreno.

La publicación también pone el foco en comunidades artesanas y en expresiones culturales que forman parte de la identidad visual y material del país. Ese enfoque busca mostrar cómo el legado de la marca se entrelaza con el trabajo manual, la creatividad contemporánea y las tradiciones que distinguen a Guatemala en el exterior.

Otro eje del libro es el proceso de producción del ron, presentado a través de la mirada de Lorena Vásquez, Master Blender de la marca. El recorrido profundiza en la filosofía, la tradición y la maestría detrás de cada botella.

Una mano sostiene una botella de vidrio con líquido ámbar, etiqueta negra y banda de rafia, frente a una pared de fondo naranja irregular
Una mano sostiene una botella de Ron Zacapa Sistema No. 23 Solera frente a una pared texturizada de color naranja con parches grises. (RRPP Guatemala)

La conmemoración incluye campaña, ediciones especiales y un cóctel de aniversario

El lanzamiento editorial forma parte de una agenda más amplia por el aniversario de la marca, creada en 1976 para conmemorar el centenario de la fundación de la ciudad de Zacapa. La empresa acompaña la fecha con la campaña “Compartimos historia”, planteada como un homenaje al vínculo construido con generaciones de consumidores en Guatemala.

La celebración también incluye una edición limitada de diseño, pop ups en distintos puntos de la ciudad y del interior del país, además de activaciones en bares y restaurantes. La marca anticipó que durante los próximos meses sumará nuevas acciones y experiencias vinculadas al aniversario.

Alfaro describió esa etapa como una celebración extendida en el tiempo: “Celebrar 50 años representa una gran fuente de orgullo, así como la pasión, creatividad, innovación y el compromiso permanente de seguir haciendo las cosas bien, poniendo en alto el nombre de Guatemala”.

Dentro de esa agenda aparece “El Zacapín”, un cóctel conmemorativo creado por Lorena Vásquez junto a Vanessa León, embajadora global de la marca. El nombre combina Zacapa con “chapín”, en alusión directa al origen guatemalteco del ron, y su presentación está prevista en distintos mercados internacionales.

El origen del ron y la estructura empresarial detrás de la marca

Ron Zacapa se produce en Guatemala y se elabora a partir del jugo del primer prensado de la caña de azúcar. Su proceso de fermentación utiliza una cepa de levadura derivada de la piña, un rasgo que, de acuerdo con la información difundida por la marca, aporta aromas y sabores particulares.

Detrás de la etiqueta está Grupo Licores de Guatemala, un consorcio dedicado a la elaboración, producción y exportación de licores premium con presencia internacional. La compañía también comercializa Ron Botran y sostiene que ha posicionado al país en mercados globales mediante una combinación de innovación y legado.

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