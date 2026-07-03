Honduras

Policía hondureña desaloja con gas lacrimógeno protesta contra aumento de la tasa vehicular en El Progreso

Agentes de la Policía Nacional desalojaron a manifestantes que mantenían bloqueado el puente La Democracia y otros puntos de El Progreso, Yoro

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Los manifestantes rechazan el aumento de la tasa vehicular. (FOTO: La Prensa)
Los manifestantes rechazan el aumento de la tasa vehicular. (FOTO: La Prensa)

Una protesta contra el aumento de la tasa vehicular municipal terminó este viernes con enfrentamientos y el desalojo de manifestantes en El Progreso, Yoro, luego de que agentes de la Policía Nacional intervinieran para liberar varios puntos bloqueados en la ciudad.

El principal foco de la manifestación se registró en el puente La Democracia, donde taxistas, transportistas y representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil bloquearon el paso vehicular en ambos sentidos.

Los manifestantes también mantuvieron bloqueos en la carretera que conecta El Progreso con San Pedro Sula, la vía hacia Tela, Atlántida, y el sector de La Barca, provocando importantes complicaciones en la circulación vehicular en el Valle de Sula.

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Operativo policial

Durante las primeras horas de la mañana, agentes de la Policía Nacional iniciaron las acciones para despejar las carreteras.

Según reportes de los participantes, las autoridades utilizaron gas lacrimógeno y una tanqueta para dispersar a los manifestantes que permanecían en los bloqueos.

Videos e imágenes difundidos desde la zona mostraron momentos de tensión entre los agentes y algunos participantes, mientras se realizaban las labores de desalojo.

Las autoridades no han informado oficialmente sobre personas detenidas o lesionadas durante el operativo.

La Policía utilizó gas lacrimógeno durante el desalojo. (FOTO: Noticias 24/7)
La Policía utilizó gas lacrimógeno durante el desalojo. (FOTO: Noticias 24/7)

Rechazo al aumento de la tasa

La protesta fue convocada por transportistas, taxistas y organizaciones civiles que rechazan el incremento de la tasa vehicular aprobada por la Corporación Municipal de El Progreso.

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Los manifestantes aseguran que algunos cobros registran aumentos de hasta un 300 %, situación que consideran desproporcionada.

Según los sectores participantes, la medida representa un fuerte impacto económico para transportistas, pequeños empresarios y familias de la región.

Además, cuestionan que el incremento no esté acompañado por mejoras visibles en infraestructura o en los servicios municipales.

“Pese al significativo aumento en los cobros, no se observan obras de infraestructura ni mejoras sustanciales en los servicios públicos”, señalaron representantes de los manifestantes.

Afectaciones al tránsito

Los bloqueos provocaron extensas filas de vehículos y complicaciones para cientos de conductores que se desplazaban entre el norte del país y el Valle de Sula.

El puente La Democracia es uno de los principales puntos de conexión entre El Progreso, San Pedro Sula, Tela y otras ciudades de la zona norte.

La interrupción del tránsito también afectó el transporte de mercancías y las actividades comerciales de la región.

Durante varias horas, los conductores buscaron rutas alternas para evitar las zonas bloqueadas.

Piden diálogo con la municipalidad

Los manifestantes solicitaron la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades municipales para revisar el incremento de la tasa.

Los representantes de los sectores involucrados sostienen que la medida debe ser reconsiderada debido a su impacto económico.

Hasta el momento, la Corporación Municipal de El Progreso no ha informado si se abrirá un proceso de negociación con los sectores que participan en las protestas.

Tampoco se han anunciado posibles revisiones a la nueva estructura de cobros.

La protesta se concentró en el puente La Democracia.(FOTO: TN5)
La protesta se concentró en el puente La Democracia.(FOTO: TN5)

Tensión e incertidumbre

La jornada dejó un ambiente de tensión en la ciudad, mientras los diferentes sectores permanecen a la expectativa de una respuesta por parte de las autoridades.

Los manifestantes advirtieron que podrían continuar las acciones de protesta si no se revisa la medida aprobada por la municipalidad.

Por su parte, las autoridades mantienen presencia policial en las principales vías de la ciudad para garantizar la circulación vehicular y prevenir nuevos bloqueos.

El conflicto se produce en medio del debate sobre los costos municipales y el impacto económico que estos generan en distintos sectores productivos del municipio.

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