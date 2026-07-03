Guatemala

El Conap y el Plan Trifinio firmaron en Guatemala un convenio para sostener la conservación en la región

El acuerdo suscrito en Guatemala establece instrumentos de seguimiento, evaluación y planificación de recursos para respaldar el resguardo de parques y reservas, además de impulsar el desarrollo de las poblaciones vinculadas al territorio

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Cuatro personas, tres hombres y una mujer, de pie detrás de una mesa. Dos hombres sostienen documentos y carpetas. Hay banners con logotipos de CONAP y un quetzal
El Conap y el Plan Trifinio firmaron en Guatemala un convenio para formalizar acciones de conservación en la Región Trifinio. (Conap Guatemala)

El Conap y el Plan Trifinio firmaron en Guatemala un convenio para formalizar acciones de conservación en la Región Trifinio. El acuerdo incluye mecanismos de seguimiento, evaluación y planificación financiera para sostener el resguardo de áreas protegidas y el desarrollo de las comunidades vinculadas a ese territorio.

La firma fue acompañada por la inauguración de la Unidad Técnica del Área Protegida del Volcán Suchitán, una sede que concentrará el trabajo operativo en siete áreas protegidas estratégicas del suroriente del país. La nueva oficina quedó adscrita a la Dirección Regional Suroriente del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

Según lo expuesto durante el acto, la coordinación en la región incluyó inversiones por más de Q6 millones para manejo integral, infraestructura, equipamiento y apoyo a comunidades en zonas de alto valor ambiental. A eso se sumó una inversión de más de USD 320.000 en acciones presentadas durante la jornada, además de aportes directos de los tres gobiernos que integran el Plan Trifinio por más de USD 9 millones en cinco años.

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Cinco personas, una mujer en el centro corta una cinta azul y blanca con tijeras. Dos hombres sostienen la cinta. Fondo con pared y dos carteles informativos
El Conap y el Plan Trifinio firmaron en Guatemala un convenio para formalizar acciones de conservación en la Región Trifinio. (Conap Guatemala)

La nueva unidad técnica y el refuerzo operativo

El secretario ejecutivo del Conap, Igor de la Roca, sostuvo que la conservación del patrimonio natural de Guatemala requiere trabajo conjunto entre instituciones. También señaló que durante los últimos años se construyó una agenda compartida para conservar ecosistemas, fortalecer la gobernanza ambiental y mejorar capacidades institucionales.

De la Roca informó que, al inicio de la actual administración, la institución tenía 427 guardarecursos para atender el 32% del territorio nacional. Actualmente dispone de 1.100, después de un incremento del 100% en el presupuesto institucional.

El funcionario precisó que la unidad técnica de Suchitán está integrada por 24 colaboradores entre guardarecursos, personal técnico y administrativo. Desde esa sede se coordinarán acciones de conservación en el volcán Suchitán, el volcán y laguna de Ipala, varias zonas de veda definitiva y el lago de Güija.

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Junto con la unidad técnica del Plan Trifinio, la región incrementó en alrededor de 50 personas el personal dedicado a proteger los recursos naturales. Durante el acto, De la Roca dijo que ese refuerzo permitió ampliar la cobertura en áreas protegidas y fortalecer tareas de vigilancia, restauración y conservación.

Inversiones, equipamiento y apoyo a comunidades

En la presentación de resultados se informó que la inversión en la región permitió construir o mejorar servicios sanitarios, centros de capacitación, infraestructura turística, centros de visitantes y accesos. También se adquirieron equipos para prevención y control de incendios forestales, sistemas de monitoreo, GPS, drones, computadoras y otras herramientas para la gestión del territorio.

Las comunidades también recibieron apoyo directo. En la Reserva de Biosfera Trifinio, más de 700 familias fueron beneficiadas con ecoestufas eficientes y filtros para consumo de agua segura, mientras que el uso de esas estufas permitió un ahorro estimado superior al 70% en recursos forestales destinados a cocinar.

El programa incluyó innovaciones agrícolas, emprendimiento rural para jóvenes, reservorios de agua, biofábricas y biodigestores. Según se explicó en la actividad, también se establecieron mecanismos de compensación por conservación de biodiversidad con comunidades y propietarios privados, sobre todo en la reserva.

Alcance regional del convenio

La obra de la unidad técnica fue posible con apoyo del Gobierno de la República Federal de Alemania a través de KfW, además del usufructo de 700 metros cuadrados de terreno cedidos por la Asociación de Productores Agropecuarios de Suchitán y de los diseños arquitectónicos elaborados por la Fundación Calmecac.

El secretario ejecutivo trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina, afirmó durante el acto que el convenio firmado con el Conap formaliza una colaboración que ya existía y permitirá institucionalizar las inversiones y mecanismos de compensación vinculados al manejo de bosques y la conservación de biodiversidad. También recordó que la región Trifinio abarca 7.500 kilómetros cuadrados y fue definida por los tres gobiernos como una unidad ecológica de interés indivisible.

En la actividad participó la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, quien vinculó la firma del convenio, la entrega de los planes maestros y la apertura de la oficina con la protección de espacios compartidos por Guatemala, Honduras y El Salvador. También indicó que la nueva sede tendrá bajo su responsabilidad áreas como Suchitán, Ipala, el lago de Güija y zonas de veda definitiva como los volcanes Las Víboras, Istepeque, Chingó y Tahual.

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