República Dominicana

República Dominicana y México firman acuerdo para modernizar el sector energético ante la crisis de hidrocarburos

La alianza prevé proyectos conjuntos para fortalecer la seguridad energética y reducir la dependencia de importaciones en República Dominicana

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El embajador de México en República Dominicana, Carlos Miguel Aysa González, y el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, firman el acuerdo de cooperación energética en Santo Domingo (Cortesía @EmbamexREPDOM).
El embajador de México en República Dominicana, Carlos Miguel Aysa González, y el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, firman el acuerdo de cooperación energética en Santo Domingo (Cortesía @EmbamexREPDOM).

La República Dominicana firmó un acuerdo con México para fortalecer la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector energético y de hidrocarburos, de acuerdo con EFE. Este convenio, suscrito en Santo Domingo entre el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), marca un paso significativo para el país caribeño, que busca reducir su dependencia tecnológica y avanzar en la gestión de recursos energéticos.

La firma del convenio ocurre en un contexto en el que la República Dominicana procura robustecer sus capacidades técnicas y científicas en áreas estratégicas como la energía y los hidrocarburos.

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El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, encabezó la ceremonia junto al embajador de México en República Dominicana, Carlos Miguel Aysa González, la directora general del IMP, Elizabeth Mar Juárez, y el director de Comercialización Tecnológica, Sergio Edgard Sánchez Morrill.

El Ministerio dominicano subrayó que este acuerdo responde a la necesidad de modernizar los procesos energéticos y elevar la autonomía nacional frente a los desafíos de la transición energética. Además, el convenio abre la puerta a proyectos conjuntos de:

  • Investigación
  • Transferencia de conocimiento
  • Formación de talento humano especializado
  • Iniciativas para la cooperación académica.
Dos manos sostienen un engranaje y un vial de vidrio. En la mesa, dos papeles con el logo de una gota verde y el escudo de República Dominicana.
Dos manos anónimas presentan un engranaje y un vial que simbolizan la cooperación tecnológica y energética entre el Instituto Mexicano del Petróleo y el Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyectos conjuntos y transferencia de conocimiento

La alianza tendrá una vigencia inicial de tres años y contempla una agenda amplia. Entre las acciones previstas se incluyen la ejecución de proyectos de docencia, investigación aplicada, divulgación científica y transferencia tecnológica.

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El acuerdo también abarca la organización de seminarios, talleres, conferencias, foros y otras actividades especializadas en áreas de interés común para ambos países.

EFE reportó que las autoridades resaltaron la relevancia de formar talento humano especializado y fortalecer la cooperación técnica como vías para modernizar el sector energético nacional e impulsar la capacidad de innovación.

El convenio llega en un momento clave para la República Dominicana, cuya matriz energética depende totalmente de la importación de crudo y sus derivados. No obstante, el país ha fortalecido en los últimos años su producción de energía eléctrica, buscando reducir vulnerabilidades externas y mejorar la seguridad energética nacional.

Firma oficial del acuerdo entre autoridades dominicanas y mexicanas para fortalecer la investigación y el desarrollo energético (Cortesía @EmbamexREPDOM).
Firma oficial del acuerdo entre autoridades dominicanas y mexicanas para fortalecer la investigación y el desarrollo energético (Cortesía @EmbamexREPDOM).

De acuerdo con EFE, al impulsar la transferencia de tecnología y la formación técnica, la alianza con México permitirá a que el país caribeños pueda acceder a mejores prácticas y conocimientos avanzados, lo que puede traducirse en una gestión más eficiente de los recursos energéticos.

Las autoridades dominicanas consideran que estas acciones contribuirán a “generar impactos positivos en el desarrollo económico y social” local, en palabras recogidas por la agencia.

México y su rol como referente regional en el sector de hidrocarburos

EFE recordó que México ocupa el décimo tercer lugar mundial en volumen de exportaciones de petróleo y, en América, solo es superado por Estados Unidos, Canadá y Brasil en ese rubro.

Para el país dominicano, este tipo de colaboración representa una oportunidad de aprendizaje y transferencia de capacidades, en momentos en que el país busca fortalecer su soberanía energética y diversificar su matriz.

El convenio con el IMP se inscribe dentro de una estrategia nacional para captar tecnología y buenas prácticas internacionales, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible y la tendencia global hacia la transición energética.

Esta voluntad de fortalecer la colaboración adquiere especial relevancia ante la volatilidad de los precios de los hidrocarburos, un fenómeno que se ha intensificado por el impacto de los recientes conflictos internacionales, lo que agrega presión sobre los países dependientes de las importaciones energéticas y refuerza la necesidad de buscar soluciones conjuntas, según reportó EFE.

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