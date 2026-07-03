Los mercados europeos cierran con subas y el STOXX 600 marca un máximo intradía

El gráfico del índice bursátil alemán DAX se muestra en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania, el 29 de junio de 2026. REUTERS/staff

Los mercados europeos cerraron el viernes con ganancias generalizadas y el índice STOXX 600 marcó un nuevo máximo histórico intradía de 652,35 puntos, mientras que los precios del crudo avanzaron levemente al cierre de una semana que transcurrió casi sin variaciones. El telón de fondo común a ambos movimientos fue el mismo: las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán alimentaron expectativas de distensión en Oriente Medio.

El STOXX 600 cerró con una suba del 0,7% y anotó su mayor alza semanal desde mediados de mayo, según los datos recogidos por Reuters. El índice alemán DAX también tocó un récord y terminó la jornada con un avance del 0,8%.

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El repunte, que hasta hace poco se concentraba en acciones tecnológicas, se extendió esta semana hacia sectores como industriales, bancos y servicios financieros. David Morrison, analista senior de mercados de Trade Nation, atribuyó el movimiento a una revalorización relativa: “Los índices europeos no solo están menos expuestos a la tendencia de la IA, sino que también son relativamente baratos”, señaló.

Entre los valores que más empujaron al DAX figuró el grupo industrial Siemens, que subió un 2,6% tras la mejora de recomendación emitida por la correduría Kepler Cheuvreux, que pasó la acción de “reducir” a “mantener”. En el segmento de semiconductores, Aixtron avanzó un 6%, mientras que Soitec y BE Semiconductor ganaron un 5% y un 4,2%, respectivamente.

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Las acciones del sector de defensa subieron un 0,7% en la semana, en un contexto en que Rusia ejecutó lo que se describió como su ataque más mortífero del año contra Ucrania. Los inversores anticipan mayor gasto y producción en el rubro ante el incremento de las tensiones geopolíticas.

Un informe de empleo estadounidense publicado el jueves, calificado como “poco alentador” por Reuters, reforzó la lectura de que la Reserva Federal podría postergar cualquier suba de tasas de interés hacia más adelante en el año. Esa perspectiva restó presión a los mercados y contribuyó al clima positivo del viernes.

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A comienzos de semana, los datos de la zona del euro mostraron que la inflación creció en junio a un ritmo menor al esperado. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, afirmó que los riesgos para la inflación y el crecimiento estaban “más equilibrados” que semanas atrás. En paralelo, Reuters informó que el proyecto de presupuesto alemán para 2027 contempla un endeudamiento superior a 203.000 millones de euros (USD 232.000 millones), por encima de los 196.500 millones de euros previstos en los objetivos aprobados por el Gobierno en abril.

Fotografía de archivo de una bomba de petróleo en Alemania. EFE/EPA/RONALD WITTEK

En los mercados de crudo, a las 17:22 GMT los futuros del Brent subían 30 centavos, un 0,42%, hasta USD 72,1 el barril, mientras que los del West Texas Intermediate (WTI) avanzaban nueve centavos, un 0,13%, a USD 68,78. Los mercados estadounidenses permanecieron cerrados por la festividad del Día de la Independencia, que se celebra el sábado.

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La jornada anterior, ambos índices de referencia habían tocado sus niveles más bajos desde antes del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, a finales de febrero. Las esperanzas de una reapertura total del estrecho de Ormuz sostuvieron los precios, según analistas de Commerzbank citados por Reuters.

Los analistas de Citi describieron el proceso negociador como “frágil, pero que continúa por ahora”, dado que la cuestión de los peajes y la administración del estrecho sigue siendo un punto de disputa. “Esperamos que el memorando de entendimiento se mantenga, no porque haya surgido de repente la confianza, sino porque los incentivos para romperlo son escasos para ambas partes”, agregaron. Ante la perspectiva de mayores exportaciones, los países del golfo Pérsico aceleraron su producción: la de la OPEP en junio aumentó 3,3 millones de barriles diarios respecto al mes anterior, de acuerdo con una encuesta de Reuters.

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(Con información de Reuters)