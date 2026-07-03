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Los hutíes amenazan con atacar los aeropuertos y las infraestructuras de Arabia Saudita

La advertencia llegó después de que el movimiento denunciara una incursión de cazas de Riad para impedir el arribo de un vuelo civil iraní a Saná con más de 200 pasajeros, entre heridos y enfermos

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Un simpatizante hutí alza un rifle durante una manifestación en Saná, Yemen, para mostrar solidaridad con el Líbano, tras la entrada en vigor de un alto el fuego de 10 días entre el Líbano e Israel, el 17 de abril de 2026. REUTERS/Khaled Abdullah
Un simpatizante hutí alza un rifle durante una manifestación en Saná, Yemen, para mostrar solidaridad con el Líbano, tras la entrada en vigor de un alto el fuego de 10 días entre el Líbano e Israel, el 17 de abril de 2026. REUTERS/Khaled Abdullah

Los rebeldes hutíes de Yemen amenazaron este viernes con atacar aeropuertos e infraestructuras estratégicas de Arabia Saudita tras denunciar que cazas saudíes violaron su espacio aéreo para impedir el aterrizaje de un avión civil iraní en la capital, Saná, que transportaba a más de 200 ciudadanos varados, heridos y enfermos.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, advirtió en un mensaje en video: “Advertimos al enemigo criminal saudita contra cualquier nuevo intento de violar nuestro espacio aéreo o cometer una agresión contra nuestro país”. Añadió que “cualquier acción de ese tipo recibirá una respuesta integral dirigida contra sus aeropuertos y sus intereses vitales, tanto en tierra como en el mar”.

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Según Saree, el incidente ocurrió a las 05:20 horas locales (02:20 GMT), cuando una formación de aviones de combate saudíes penetró en el espacio aéreo yemení. Las fuerzas hutíes respondieron con misiles de defensa aérea y, según el portavoz, lograron obligar a los cazas a retirarse.

La aeronave iraní, operada por la compañía Mahan Air, finalmente aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Saná. El vuelo trasladaba además a una delegación del movimiento hutí con destino a Teherán para participar en los actos fúnebres del líder supremo iraní Alí Khamenei, según informó el canal de televisión hutí Al Masira. Arabia Saudita no había reaccionado públicamente a las amenazas al cierre de esta información.

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Un simpatizante hutí sostiene un rifle durante una manifestación en Saná, Yemen, para mostrar solidaridad con el Líbano, tras la entrada en vigor de un alto el fuego de 10 días entre el Líbano e Israel, el 17 de abril de 2026. REUTERS/Khaled Abdullah
Un simpatizante hutí sostiene un rifle durante una manifestación en Saná, Yemen, para mostrar solidaridad con el Líbano, tras la entrada en vigor de un alto el fuego de 10 días entre el Líbano e Israel, el 17 de abril de 2026. REUTERS/Khaled Abdullah

Los vuelos comerciales hacia y desde el aeropuerto de Saná permanecen prácticamente suspendidos desde 2015, cuando la coalición militar encabezada por Arabia Saudita impuso restricciones sobre el espacio aéreo yemení. Riad ha argumentado en reiteradas ocasiones que esas medidas son necesarias para impedir el suministro de armas a los rebeldes.

El servicio se reanudó de forma parcial en 2022, aunque limitado a un número reducido de destinos. Saree exigió “la necesidad de poner fin al bloqueo” y anunció que los vuelos entre Saná y Teherán continuarán “sin importar cuáles sean los resultados y las repercusiones”.

Los hutíes se alzaron en armas en 2014 contra el gobierno yemení reconocido internacionalmente, respaldado por la coalición saudita, y desde entonces controlan la capital y gran parte del norte y el oeste del país. Las autoridades gubernamentales tienen su sede en Adén, en el sur.

El conflicto ha causado cientos de miles de muertos y desencadenado una grave crisis humanitaria. Los combates bajaron de intensidad tras la tregua negociada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2022, aunque el escenario se ha complejizado con los ataques israelíes contra posiciones hutíes, los ataques de la insurgencia contra la navegación internacional, la respuesta armada de Estados Unidos y los enfrentamientos con los separatistas del Consejo de Transición del Sur (CTS).

El 28 de febrero, los hutíes se sumaron al conflicto en Oriente Medio en apoyo a Teherán, lanzando varios misiles contra Israel antes de la entrada en vigor de un alto el fuego en la región.

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