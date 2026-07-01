El financiamiento a mipymes domina la banca privada y aporta el 61% del empleo en República Dominicana

Un hombre cuenta billetes de pesos dominicanos sentado en un banco frente a la fachada del Banco Central de la República Dominicana en Santo Domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cartera de crédito destinada a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en la República Dominicana creció 9.1% interanual hasta RD 576,837 millones (9,696,906.85 dólares) en abril de 2026, según datos publicados por la Superintendencia de Bancos (SB) y difundidos por la Presidencia de la República.

El crecimiento de la cartera de crédito refleja el peso de las mipymes en la economía dominicana, por su aporte al producto interno bruto, la generación de empleo, la inclusión financiera y la actividad productiva.

De acuerdo con la información oficial, la banca dominicana tiene a las mipymes entre sus principales destinos de financiamiento, destinando la mayor parte de los recursos a sectores como comercio, construcción, actividades inmobiliarias, turismo, suministro de electricidad, industria y manufactura.

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El informe revela que el 23.7% del saldo adeudado del sistema financiero corresponde a créditos otorgados a estas empresas, mientras que en la cartera comercial privada representan el 44.2% del saldo total.

La misma fuente señala que el 77% de los créditos comerciales dirigidos al sector privado durante el periodo analizado estuvo destinado a las mipymes, lo que reafirma su peso en la dinámica financiera del país. Las tres principales entidades financieras del sistema —Banco Popular, Banco de Reservas y Banco BHD— concentran el 70.2% de la cartera de crédito a mipymes, con un monto conjunto de RD 405,085 millones hasta abril de 2026.

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Un gráfico de barras ascendentes y billetes de dólar enrollados se presentan en primer plano, con el logo desenfocado de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana al fondo, simbolizando crecimiento financiero y supervisión regulatoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso del financiamiento en divisas

El informe de la Superintendencia de Bancos también destaca la composición de la cartera en monedas extranjeras. El 27.1% del financiamiento a mipymes se realiza en divisas, principalmente en dólares estadounidenses, lo que equivale a un saldo de USD 2,641 millones (RD 156,554 millones).

Este rubro mostró una reducción interanual de 0,4%, en línea con las políticas adoptadas por la Junta Monetaria. Los recursos en moneda extranjera se concentran en sectores como suministro de electricidad, turismo, transporte y almacenamiento.

El aporte de las mipymes al PIB y al empleo

Las autoridades resaltan que el informe Financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas se publica anualmente con el objetivo de monitorear el desempeño de uno de los sectores para la economía nacional. Las mipymes contribuyen con un valor agregado del 32% al PIB y generan 3.05 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 61.6% del empleo total entre 2022 y 2023.

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El documento de la SB enfatiza que el fortalecimiento de este segmento empresarial es prioritario para el desarrollo sostenible del país, dada su incidencia directa en la creación de empleo y en la diversificación de la actividad económica.

La República Dominicana abraza la era de los pagos sin contacto, con un terminal POS y un smartphone mostrando una tarjeta de crédito, frente a su bandera nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe detalla que las mipymes concentran el 44.2% de la cartera comercial privada y tienen una participación central en el saldo comercial total del sistema financiero. Las cifras divulgadas por la Presidencia de la República Dominicana y la Superintendencia de Bancos permiten dimensionar el aporte de estas empresas a la economía y su papel en la estrategia financiera nacional.

Las Mipymes de República Dominicana aportan 32 % del PIB nacional y concentran el 61.6 % del empleo, según la Encuesta Nacional del sector 2022-2023 difundida este miércoles, un relevamiento que además servirá de base para definir políticas de financiamiento, formalización, innovación y capacitación empresarial.

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El estudio analizó 470,527 negocios en todo el país. Tras excluir unidades productivas vinculadas a grandes conglomerados, estaciones de expendio de combustibles, clínicas privadas y bancas de apuestas, identificó 404,034 mipymes, equivalentes al 85.9 % del universo relevado.

Latinoamérica, 25 de junio de 2026 A través de PedidosYa Créditos, su sistema de financiamiento digital, la compañía ya otorgó créditos por un total superior a USD200 millones en 10 países de Latinoamérica./PRNewswire/ FUENTE PedidosYa

Según la agencia EFE, esos establecimientos quedaron incorporados al primer Directorio Nacional de las Mipymes. El objetivo central de la encuesta fue reunir información económica y financiera de un segmento empresarial definido en la presentación como determinante para la actividad económica nacional.

La exposición de los resultados estuvo a cargo del gobernador del Banco Central Héctor Valdez Albizu y del ministro de Industria, Comercio y Mipymes Ito Bisonó. Ambos subrayaron que el valor agregado generado por este conjunto de empresas representa casi un tercio del tamaño de la economía dominicana.

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