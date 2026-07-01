República Dominicana

Banco Central de la República Dominicana mantiene su tasa de política monetaria en 5.25% anual en junio de 2026

La autoridad monetaria dejó sin cambios también las facilidades de repos a un día en 5.75% y de depósitos remunerados (overnight) en 4.50%, en un contexto de recuperación gradual y menor presión del petróleo

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El Banco Central de la República Dominicana mantuvo su tasa de política monetaria en 5.25 % anual tras la reunión de junio de 2026. (Foto: Banco Central de la República Dominicana)
El Banco Central de la República Dominicana mantuvo su tasa de política monetaria en 5.25 % anual tras la reunión de junio de 2026. (Foto: Banco Central de la República Dominicana)

El Banco Central de la República Dominicana mantuvo su tasa de política monetaria en 5.25 % anual tras su reunión de junio de 2026. La decisión estuvo influida por la recuperación gradual de la economía y la reciente caída de los precios internacionales del petróleo, motivada por el acuerdo para la reapertura del estrecho de Ormuz.

Tanto la tasa de repos - bonos y acciones- a un día como la de depósitos remunerados (overnight) se mantuvieron en 5.75 % y 4.50 % anual, respectivamente.

Durante mayo, la inflación interanual alcanzó 5.35 %, presionada por el alza de los combustibles debido al encarecimiento del petróleo. Sin embargo, la inflación subyacente se mantuvo dentro del rango meta del Banco Central, ubicándose en 4.86 % interanual ese mismo mes.

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El sistema de pronósticos del Banco Central proyecta que la inflación interanual continuará por encima del rango meta en los próximos meses, pero prevé una moderación en el segundo semestre del año si se sostienen los precios internacionales del petróleo a la baja. De cumplirse este escenario, la inflación retornaría al rango de 4.0 % ± 1.0 % en el cuarto trimestre de 2026.

Para contener el impacto del choque energético internacional, el Gobierno ha ejecutado subsidios parciales a los combustibles y otros productos, junto con asistencia social para los sectores vulnerables. Además, en junio se promulgó una ley destinada a incrementar las recaudaciones e incentivar la inversión privada, manteniendo el esquema de gasto de capital previsto.

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Dinamismo local, reservas y perspectivas para 2026

Las tasas de repos a un día y de depósitos remunerados overnight se mantuvieron en 5.75 % y 4.50 % anual, respectivamente. (Foto: cortesía)
Las tasas de repos a un día y de depósitos remunerados overnight se mantuvieron en 5.75 % y 4.50 % anual, respectivamente. (Foto: cortesía)

En el ámbito nacional, el crédito privado en moneda nacional creció cerca de 9 % interanual, impulsado por el financiamiento a los sectores productivos. El indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró un avance de 4.7 % en mayo y una media de 4.2 % entre enero y mayo, con la construcción, la minería y los servicios como principales motores.

A pesar del entorno internacional complejo, las actividades generadoras de divisas mostraron un comportamiento favorable. Esto permitió una apreciación acumulada del peso dominicano cercana al 5 % al cierre de junio y unas reservas internacionales de USD 15,800 millones, equivalentes al 11 % del PIB y a seis meses de importaciones, superando los estándares del FMI.

El Banco Central advirtió que las perspectivas económicas siguen marcadas por la elevada incertidumbre internacional, especialmente por los riesgos asociados al conflicto en Medio Oriente. La institución reiteró su compromiso de monitorear el contexto global y adoptar las medidas necesarias para cumplir la meta de inflación y garantizar la estabilidad macroeconómica.

Contexto internacional y reacciones de las principales economías

En Estados Unidos, la economía se mostró resiliente con un crecimiento de 2.7 % interanual en el primer trimestre y una proyección de 2.1 % para 2026, según Consensus Forecasts. La inflación en ese país subió a 4.2 % en mayo, por encima de la meta de la Reserva Federal, que mantuvo sin cambios su tasa de referencia pero advirtió sobre posibles ajustes en la segunda mitad del año.

Una mano genérica suelta billetes rosados de 1,000 pesos dominicanos sobre una superficie gris claro. El logo del Banco Central es visible.
El Banco Central proyecta que la inflación seguirá por encima del rango meta en los próximos meses, pero prevé un retorno a 4.0 % ± 1.0 % en el cuarto trimestre de 2026 si baja el precio del petróleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Zona Euro enfrenta una desaceleración, con un crecimiento previsto de 0.6 % en 2026 y una inflación interanual de 3.2 % en mayo. El Banco Central Europeo incrementó su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, y se prevé otro ajuste antes de fin de año.

En América Latina, la actividad económica mantendría una expansión moderada de 2.0 % en 2026, con tasas de inflación superiores a las metas debido al componente energético. La mayoría de los bancos centrales regionales ha optado por mantener estables sus tasas de política monetaria ante la incertidumbre sobre la duración del choque externo.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) descendió de USD 90 a USD 70 por barril tras el acuerdo para la reapertura del estrecho de Ormuz, lo que alivió parte de la presión sobre los precios internos. Por su parte, el oro se cotizó alrededor de USD 4,000 por onza troy, reflejando menores niveles de incertidumbre global y expectativas de tasas de interés más altas en Estados Unidos.

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