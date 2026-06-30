Rescatistas dominicanos salvan a un niño tras permanecer 120 horas bajo los escombros en la Guaira, Venezuela

Especialistas y rescatistas dominicanos operando en la Zona Cero de Macuto, Venezuela.

En lo que se califica como un auténtico milagro en medio de la devastación, un niño de 12 años fue rescatado con vida la noche de ayer, 29 de junio, tras haber permanecido 120 horas sepultado bajo toneladas de concreto y acero.

El dramático salvamento, ocurrido en las derruidas infraestructuras de las Residencias La Estrella, en el sector de Macuto, estado La Guaira, fue el resultado de una operación internacional de alta precisión liderada de forma principal por el equipo de rescate de la República Dominicana.

El hallazgo inicial del menor se produjo alrededor de las 2:00 p.m. de este lunes 29 de junio. Los rescatistas dominicanos detectaron señales débiles de vida provenientes de un espacio confinado profundo gracias al uso de equipo técnico sónico. Inmediatamente se activó un complejo plan de estabilización del terreno para proceder a la excavación.

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El proceso de extracción requirió casi seis horas de una labor milimétrica, extenuante y cargada de tensión, hasta que finalmente, a las 7:50 p.m. (hora de Venezuela), el pequeño logró salir con vida de entre los escombros, provocando la emoción de todos los presentes.

Imágenes impactantes que muestran la labor heroica de un equipo de rescate dominicano al localizar con vida a Carlos, un niño de 12 años atrapado bajo los escombros en La Guaira. Usando tecnología y valentía, le devuelven la esperanza en medio de la tragedia.

La noticia comenzó a trascender alrededor de las 6:00 p.m., cuando la periodista Katherine Hernández reportó que las brigadas de la República Dominicana mantenían operaciones activas en el sector tras haber localizado al menor.

Este éxito refuerza el papel del contingente dominicano, que fue el primer país en enviar ayuda internacional humanitaria y técnica a la golpeada región de La Guaira tras el desastre. Previo a este impacto, el mismo equipo ya había logrado liberar con éxito a otros sobrevivientes atrapados en edificaciones colapsadas desde el pasado miércoles.

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Un rayo de esperanza frente a la adversidad

Este rescate representa la personificación de la esperanza en un momento de oscuridad. Demuestra de manera heroica que, incluso tras cinco días completos de aislamiento y peligro constante, las labores técnicas de búsqueda y el empeño humano siguen salvando vidas de forma efectiva, devolviendo la fe a las familias que aún esperan noticias de sus seres queridos en los centros de acopio.

La hazaña cobra una dimensión aún más extraordinaria al analizar las condiciones extremas bajo las cuales trabajan las brigadas de emergencia.

Los equipos de rescate de todo el mundo desplegados en el territorio venezolano se encuentran librando una auténtica carrera contra el reloj. El doble terremoto principal ocurrió el pasado miércoles 24 de junio de 2026, y desde ese instante, la actividad sísmica en la región no ha dado tregua a los rescatistas ni un solo segundo.

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Equipos de rescate de la República Dominicana, Venezuela y Ecuador lograron localizar y salvar con vida a un menor de 12 años, identificado como Carlos Miguel Colmenares.

De acuerdo con los reportes sismológicos oficiales actualizados, se han registrado réplicas de diversas magnitudes.

Esta incesante actividad subterránea representa una amenaza mortal latente, dado que cada réplica debilita severamente las ya comprometidas estructuras que quedan en pie, ocasionando nuevos colapsos secundarios, desprendimientos de estructuras y el riesgo constante de sepultar a los propios brigadistas que arriesgan sus vidas en los túneles de rescate.

A pesar de este panorama adverso, el salvamento del menor fue un testimonio de cooperación internacional ejemplar. La operación fue un esfuerzo estrechamente coordinado entre el personal especialista de la República Dominicana, el altamente capacitado cuerpo de bomberos USAR de Quito (Ecuador), y los cuerpos de emergencia y protección civil de Venezuela.

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Juntos, desafiando el cansancio acumulado de cinco jornadas continuas y el peligro de los sismos secundarios, lograron el objetivo prioritario de extraer con vida al infante.

Ante la gravedad de la situación, las labores de búsqueda por parte de las brigadas nacionales e internacionales continúan plenamente activas en toda la franja costera y otras regiones afectadas de Venezuela para hallar a más sobrevivientes.