Policía salvadoreña interceptó un sujeto con dos kilos de marihuana en San Salvador

La PNC capturó en San Jacinto, San Salvador, a Andy Steven López Ortiz, de 21 años, durante un operativo contra el tráfico ilícito de drogas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un operativo en San Jacinto, San Salvador, permitió la captura de un hombre que trasladaba dos paquetes grandes de marihuana en una motocicleta, junto con dinero en efectivo y un teléfono celular en la capital salvadoreña.

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador informó que el procedimiento se realizó en la calle 15 de Septiembre, en la zona de San Jacinto, donde fue interceptado el sujeto identificado como Andy Steven López Ortiz, de 21 años. Durante la inspección, los agentes incautaron dos kilos de marihuana, 210 dólares en efectivo, un teléfono celular y la motocicleta que utilizaba para movilizarse.

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Según los agentes policiales, el joven será remitido a las autoridades judiciales por el delito de tráfico ilícito de drogas, una infracción que la legislación salvadoreña sanciona con penas de entre 10 y 15 años de prisión para quienes sean encontrados responsables de comercializar, transportar o distribuir sustancias prohibidas.

Los agentes incautaron dos kilos de marihuana, 210 dólares en efectivo, un teléfono celular y la motocicleta que usaba el sospechoso en la capital salvadoreña. (Foto cortesía PNC)

El decomiso de la droga y la detención del sospechoso forman parte de los operativos que la Policía Nacional Civil desarrolla en todo el territorio salvadoreño para combatir la distribución de estupefacientes. La motocicleta, el dinero y el teléfono celular quedaron bajo custodia mientras avanzan las investigaciones para determinar posibles vínculos con redes de narcotráfico.

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De acuerdo con la PNC, la detención de López Ortiz representa un golpe a los canales de distribución de drogas en la zona central del país, bajo el argumento de que los negocios ilícitos tienen consecuencias legales severas.

La persecución policial avanzó por el redondel Italia, la avenida Revolución y la carretera hacia Santa Tecla, donde el sospechoso provocó múltiples choques.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Persecución tras un robo en gasolinera provocó múltiples choques en San Salvador

En otro hecho registrado en la ciudad, Moisés Antonio Mondragón Castro fue detenido tras protagonizar un robo en una gasolinera y causar una serie de accidentes mientras huía de las autoridades. Según el reporte policial, el sospechoso le arrebató el dinero a una empleada cuando ella entregaba el cambio en una estación de servicio ubicada en la avenida Jerusalén, en San Salvador.

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Al ser alertados, los equipos de la PNC iniciaron la búsqueda de Mondragón Castro, quien escapó del lugar y durante su huida, impactó su vehículo contra otro automóvil en el redondel Italia, sobre la avenida Revolución. Después, colisionó con otro vehículo en la carretera hacia Santa Tecla, específicamente en el desvío a Santa Elena. La persecución continuó hasta que su vehículo chocó contra cinco autos estacionados en el área.

Moisés Antonio Mondragón Castro fue detenido por la PNC tras un robo en una gasolinera de la avenida Jerusalén, en San Salvador. (Foto cortesía PNC)

La captura se realizó en el kilómetro 5 y medio de la carretera Panamericana, cerca de la comunidad La Cuchilla, en el municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad. Tras su detención, las autoridades informaron que Mondragón Castro será procesado por los delitos de robo, daños y conducción peligrosa.

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La Policía Nacional Civil enfatizó que las acciones delictivas en el país tienen una respuesta inmediata y que quienes cometan delitos enfrentarán la justicia conforme a la ley salvadoreña. El caso de la detención tras el robo y los accidentes en San Salvador se encuentra bajo investigación para esclarecer si existen antecedentes o posibles cómplices en los hechos mencionados.