Nicaragua

Nicaragua arranca la semana con calor intenso y máximas de hasta 38 grados en el occidente

El reporte del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales advierte un ambiente seco en gran parte del país, mientras el cierre de junio deja al occidente como la zona más sofocante

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Silueta de una mujer bebiendo agua de una botella de plástico. El sol brilla en el cielo azul. Gotas de agua caen. Una barandilla oscura en primer plano.
El calor intenso y el ambiente seco dominan el inicio de semana en Nicaragua, con máximas de hasta 38°C en el occidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor intenso y el ambiente seco dominan el inicio de semana en Nicaragua, donde las autoridades meteorológicas alertan sobre máximas de hasta 38°C en la región occidental. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) señala que este comportamiento responde al predominio de sistemas de baja presión, fenómeno habitual en el cierre de junio y previo a la canícula de julio.

Según información de Nicaragua Investiga, la distribución de las temperaturas máximas sitúa al occidente entre 34 y 38°C. En el Pacífico Sur y la Región Central, los valores oscilarán entre 33 y 36°C, mientras que el resto del territorio se mantendrá entre 28 y 33°C. El ambiente seco será una característica generalizada durante estos días.

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El INETER indica que los vientos tendrán velocidades de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en el Pacífico Sur. La combinación de calor y viento puede provocar que el polvo se eleve en áreas con suelo reseco, lo que podría afectar la calidad del aire en ciertas zonas.

En cuanto al litoral, se prevé oleaje de hasta 2 metros tanto en el Pacífico como en el Atlántico. El organismo recomienda que las embarcaciones pequeñas extremen precauciones y consulten los avisos oficiales antes de zarpar, ya que las condiciones pueden variar.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El INETER atribuye el aumento de temperatura en Nicaragua al predominio de sistemas de baja presión en la transición de junio a julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del inicio de la temporada de lluvias, el patrón no es uniforme en todo el país. El Caribe y el norte registrarán precipitaciones, mientras que en Managua y el Pacífico persistirán las altas temperaturas y la sequedad. El responsable de Cambio Climático del INETER, Manuel Prado, atribuye este escenario a la actual configuración atmosférica.

Para julio, la previsión apunta a un incremento gradual de las temperaturas. Las autoridades consideran que la canícula se caracteriza por la disminución de lluvias y el reforzamiento del calor en diversas regiones.

El pronóstico establece diferencias entre zonas, con el occidente como la más cálida y el Caribe como la más lluviosa. La población debe considerar estos contrastes, ya que la sequedad puede generar polvo y el viento incidir en áreas urbanas y rurales.

El INETER recomienda limitar la exposición al sol entre 12:00 pm y 4:00 pm y mantener la hidratación para prevenir golpes de calor, sobre todo en grupos de riesgo.

Las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol entre las 12:00 pm y las 4:00 pm y mantener la hidratación para prevenir golpes de calor. (Cortesía: Freepik)
Las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol entre las 12:00 pm y las 4:00 pm y mantener la hidratación para prevenir golpes de calor. (Cortesía: Freepik)

En el entorno marítimo, el oleaje elevado representa un factor a tomar en cuenta para quienes dependen de la pesca o el transporte marítimo. La advertencia sobre olas de hasta 2 metros implica la necesidad de atención a los avisos oficiales, de acuerdo con datos de Nicaragua Investiga.

La transición de junio a julio en Nicaragua se caracteriza por la presencia de sistemas de baja presión, el aumento de temperatura y la reducción de precipitaciones en varios sectores. Las autoridades insisten en seguir los reportes meteorológicos para tomar decisiones informadas en relación con la salud, las actividades productivas y el transporte.

En la antesala de la canícula, Nicaragua presenta una semana definida por el calor, el viento y el ambiente seco, con recomendaciones orientadas a la prevención y a la atención de los avisos climáticos.

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