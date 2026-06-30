Costa Rica

San José, epicentro de los homicidios en Costa Rica: los hombres jóvenes son las principales víctimas

El informe del OIJ muestra una reducción en los homicidios y víctimas colaterales respecto al año anterior, aunque los crímenes por ajuste de cuentas siguen siendo mayoría

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San José, Limón y Puntarenas registran el mayor número de víctimas, aunque la mayoría de las provincias presentan una caída en los homicidios. Cortesía: Centroamérica 360
San José, Limón y Puntarenas registran el mayor número de víctimas, aunque la mayoría de las provincias presentan una caída en los homicidios. Cortesía: Centroamérica 360

El primer semestre de 2026 muestra una tendencia a la baja en la cantidad de víctimas por homicidio en comparación con el mismo periodo de 2025. Los datos oficiales, presentados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), reflejan una reducción de 440 a 378 homicidios registrados en el país. Este descenso representa una disminución del 14% en la cifra total de víctimas, marcando un leve avance en los esfuerzos por contener la violencia letal.

Evolución mensual y víctimas colaterales

Aunque mayo sigue siendo el mes con mayor cantidad de homicidios (77 en 2025 y 71 en 2026), la tendencia general del año actual es que en tres mes la cifra supera a la del año pasado: febrero, abril y mayo. Los homicidios colaterales, es decir, aquellos en los que las víctimas no eran el objetivo principal del ataque, también descendieron: de 45 casos en el primer semestre de 2025 a 19 en 2026. Esto sugiere una menor incidencia de daños colaterales en episodios violentos.

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Distribución geográfica

San José se mantiene como la provincia con mayor número de homicidios, con 111 víctimas en 2026, aunque la cifra bajó respecto a los 150 casos del año anterior. Limón (86 víctimas en 2026) y Puntarenas (67) completan el podio, seguidas por Alajuela (40), Guanacaste (31), Cartago (33) y Heredia (10). Todas las provincias, salvo Puntarenas y Cartago, muestran una reducción en los homicidios.

Perfil de las víctimas

El informe señala que la mayoría de las víctimas son hombres: 339 en 2026 frente a 401 en 2025. Las mujeres víctimas registradas son 37 en 2026, una leve baja respecto a los 39 del año anterior. Además, se contabilizan dos víctimas cuyo sexo no se ha determinado. En cuanto a la edad, el grupo más afectado está entre los 18 y 29 años, con 132 víctimas en 2026, seguido de quienes tienen entre 30 y 39 años (106), 40 y 49 años (55), y 50 a 64 años (40). La franja de adolescentes de 12 a 17 años reporta 19 víctimas, mientras que los menores de 12 años suman tres casos en 2026.

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La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes de entre 18 y 29 años, una tendencia que persiste respecto a años previos. (AP Foto/Carlos González, Archivo)
La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes de entre 18 y 29 años, una tendencia que persiste respecto a años previos. (AP Foto/Carlos González, Archivo)

Tipos de arma y móviles del crimen

Las armas de fuego continúan siendo el principal instrumento utilizado en homicidios, aunque su uso descendió de 349 casos en 2025 a 296 en 2026.

Las armas blancas estuvieron presentes en 37 homicidios y otros objetos en 45 casos. El “ajuste de cuentas o venganza” se mantiene como el móvil más frecuente, aunque con un disminución notoria: de 323 en 2025 a 243 en 2026. Los casos “por determinar” crecieron, mientras que los homicidios por discusión o riña bajaron de 42 a 31. Otros móviles incluyen la comisión de otro delito, violencia doméstica, repeliendo actividad criminal y profesional, todos con cifras menores.

Desafíos persistentes

Aunque los homicidios y víctimas colaterales disminuyeron, el predominio del móvil de ajuste de cuentas indica que la violencia vinculada al crimen organizado sigue vigente.

El perfil de las víctimas —principalmente hombres jóvenes— y la concentración en ciertas provincias subrayan la necesidad de políticas focalizadas. Autoridades mantienen bajo investigación los casos en los que el móvil aún no está determinado, con revisión trimestral.

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