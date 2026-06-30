Elliot Page sorprende en redes por su cambio físico y un intenso entrenamiento de boxeo

El actor mostró su trabajo en el ring junto al entrenador Nolan Hanson y explicó que esa disciplina se volvió clave en su día a día (Instagram/@elliotpage)

Elliot Page sorprendió el lunes 29 de junio a sus seguidores en Instagram al publicar un video en el que exhibió una figura atlética con abdominales marcados, resultado de un proceso de entrenamiento de boxeo con el preparador Nolan Hanson.

“He tenido la enorme fortuna de entrenar con @coachnol”, escribió el actor de 39 años en la publicación. “Es un maestro brillante, no solo por la manera en que desglosa movimientos complejos, sino también por su comprensión estratégica del boxeo y su enfoque reflexivo sobre el aspecto psicológico del deporte”.

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El video mostró a Page esquivando golpes y lanzando jabs y uppercuts contra su entrenador en el ring. El canadiense, nominado al Oscar, describió la rutina como algo que se ha vuelto central en su vida cotidiana.

“Entrenar con Nolan se ha convertido en una parte esencial de mi vida”, escribió Page.

“Si estás en Nueva York y lo estás buscando, no puedo recomendarlo lo suficiente. Solo te advierto que puedes terminar tan enganchado como yo”, señaló en la misma publicación.

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Elliot Page mostró el resultado de su entrenamiento físico y las imágenes se hicieron virales en redes sociales (Instagram/@elliotpage/REUTERS)

Hanson se formó en el New Bed-Stuy Boxing Center bajo la tutela de Charles Trammell y Nate Boyd, y luego incorporó el estilo soviético de boxeo bajo la guía del entrenador Talap Mamyrkanov.

Según su sitio web, el preparador concibe el boxeo como “una herramienta para construir confianza, crear comunidad, fomentar la mentoría y generar oportunidades de crecimiento personal”.

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No es la primera vez que Page hace pública su transformación física. En noviembre de 2021 compartió una foto sin camiseta para conmemorar casi un año desde que anunció públicamente su identidad trans.

En diciembre de 2020, la estrella de The Umbrella Academy había expresado “una gratitud abrumadora” hacia quienes lo apoyaron durante su transición.

“Puedo decir que finalmente me amo lo suficiente para perseguir mi yo auténtico”, escribió en una carta abierta en aquel momento. “Amo ser trans. Y amo ser queer. Cuanto más me abrazo plenamente, más sueño, más crece mi corazón y más prospero”.

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En una publicación vía Instagram, dijo que entrenar con Nolan Hanson se volvió una parte esencial de su vida cotidiana (Instagram/@elliotpage)

En los Premios Oscar 2022, Elliot Page apareció en la alfombra roja con esmoquin y declaró sentirse “de la mejor manera en que jamás me he sentido”.

“Sé los desafíos que he atravesado y sé lo difícil que ha sido para mí. La enorme cantidad de privilegios y recursos que tuve salvaron mi vida, absolutamente, desde la terapia hasta la cirugía”, afirmó ante los activistas trans Raquel Willis y Chase Strangio.

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El fin de semana del Mes del Orgullo, Page también publicó en Instagram una selfie junto a su novia, la comediante y actriz Julia Shiplett, de 39 años, conocida por su papel de Mimi en Overcompensating.

La imagen recibió reacciones de figuras como Julianne Moore, Natasha Lyonne, Shannon Woodward y Kid Fury. La pareja hizo pública su relación en junio de 2025 y debutó en una alfombra roja en septiembre de ese año, durante el desfile de Gucci para la Semana de la Moda de Milán.

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La estrella de "The Umbrella Academy" ya había compartido su transformación física en 2021, después de hacer pública su identidad trans en 2020 (Instagram/@elliotpage)

¿Elliot Page será Aquiles en “La Odisea”?

Mientras Elliot Page acumula atención con su nueva faceta atlética, su próximo papel en el cine no deja de despertar interrogantes. El actor aparecerá en La Odisea, la adaptación del director Christopher Nolan sobre el poema épico de Homero, que se estrena el 17 de julio de 2026.

Durante meses, los seguidores del proyecto especularon con que Page interpretaría a Aquiles, teoría que cobró fuerza tras su aparición en el segundo tráiler de la película con aspecto de guerrero.

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Esa lectura estuvo rodeada, además, de polémica en torno al reparto, que incluyó críticas a la elección de Lupita Nyong’o como Helena de Troya.

Sin embargo, una lista de actores de doblaje en Hungría filtrada por IGN Hungary —obtenida de un empleado de UIP-Duna Film, distribuidora local de la película— revelaría que Page interpretaría a Sinon, un personaje que no aparece en la Odisea de Homero, sino en la Eneida de Virgilio.

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Ni Universal Pictures, ni Nolan, ni el propio Page han confirmado oficialmente el rol, y el nombre del actor no figura en los materiales oficiales ni en IMDb.

"La Odisea" de Christopher Nolan se estrena el 17 de julio de 2026 y reavivó las especulaciones sobre el papel de Elliot Page (Universal Pictures)

Sinon es el soldado griego que, según la mitología, se dejó capturar por los troyanos y los convenció de introducir el Caballo de Troya dentro de las murallas de la ciudad con una historia falsa, lo que precipitó la caída de Troya.

En algunas versiones del mito, Sinon es primo de Odiseo, lo que conectaría al personaje de Page directamente con el de Matt Damon, protagonista del filme.

De confirmarse el reporte, significaría que Nolan expandió el universo del relato más allá del texto homérico para incorporar episodios de la guerra de Troya narrados por Virgilio.

Elliot Page tiene historia con el director: interpretó a la estudiante de arquitectura Ariadne en El Origen (2010).

“Estaba muy emocionado de que pensaran en mí para La Odisea y de que me pidieran volver a trabajar con él", declaró a Variety. “Volver ahora, siendo más cómodo conmigo mismo, hace que este tipo de proyectos sean más placenteros”.