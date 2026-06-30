Honduras bajo alerta sanitaria por gripe aviar, Gobierno llama a la calma y refuerza controles

El Senasa asigna más de cuatro millones de lempiras para atender la emergencia por influenza aviar

Honduras declaró la emergencia sanitaria por influenza aviar de alta patogenicidad en aves de traspatio por 180 días, una medida que, según el ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, (SAG) Moisés Molina, busca reforzar la vigilancia epidemiológica y la respuesta ante nuevos focos.

El ministro de la SAG Moisés Molina, explicó que la decisión responde a protocolos internacionales para enfrentar este tipo de enfermedades y no implica una propagación descontrolada del virus en el país.

Durante una comparecencia ante los medios, el funcionario dijo que la declaratoria permitirá actuar con mayor rapidez para proteger la producción avícola y la salud pública.

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“El decreto de declaración de emergencia corresponde a un accionar bastante normal, bastante protocolario para atender este tipo de eventos”, manifestó el titular de la SAG.

Molina explicó que la medida permitirá a los equipos del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) intervenir de manera inmediata cualquier explotación avícola donde exista sospecha de contagio.

Esto incluye granjas comerciales, pequeñas explotaciones familiares y aves de traspatio, donde podrán realizar inspecciones, tomar muestras, establecer cercos sanitarios y ejecutar las acciones contempladas en los protocolos nacionales e internacionales para contener la enfermedad.

Procesos de vigilancia

Según el funcionario, contar con la declaratoria de emergencia facilita el trabajo de los especialistas y agiliza la implementación de medidas preventivas en todo el territorio nacional.

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“Nos permite intervenir cualquier granja o cualquier explotación o cualquier ave de traspatio y tener acceso con la autoridad para poder ejercer nuestro trabajo”, explicó.

La SAG aseguró que la producción avícola de pollo y huevos seguirá con normalidad y pidió reforzar las medidas de bioseguridad.

Recursos y acciones de Senasa

Como parte de la respuesta institucional, Senasa ya cuenta con un presupuesto superior a cuatro millones de lempiras destinado exclusivamente a la atención de la emergencia sanitaria.

Los recursos serán utilizados para fortalecer las labores de vigilancia epidemiológica, diagnóstico de laboratorio, movilización de brigadas técnicas, adquisición de insumos, equipos de bioseguridad y demás acciones necesarias para evitar la propagación del virus.

Las autoridades señalaron que estas inversiones permitirán mantener un monitoreo permanente en las zonas consideradas de mayor riesgo y responder de forma inmediata ante cualquier eventualidad.

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Situación del brote y abastecimiento

El ministro indicó que el foco detectado fue controlado mediante el sacrificio sanitario de las aves afectadas, una medida que forma parte de los protocolos internacionales para impedir la diseminación del virus hacia otras explotaciones.

Honduras declaró la emergencia sanitaria por influenza aviar de alta patogenicidad en aves de traspatio por 180 días.

Reiteró que la situación permanece bajo vigilancia constante y que hasta el momento no existen elementos que hagan prever una afectación para la industria avícola nacional.

La SAG aseguró que la producción nacional de pollo y huevos continuará desarrollándose con normalidad, por lo que no se prevén problemas de abastecimiento ni interrupciones en la cadena de suministro.

Las autoridades hicieron un llamado a los productores avícolas para reforzar las medidas de bioseguridad en sus instalaciones e informar de inmediato cualquier caso de mortalidad inusual o síntomas compatibles con la enfermedad.

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También recomendaron a quienes poseen aves de traspatio evitar el contacto con aves silvestres, mantener condiciones adecuadas de higiene y permitir el ingreso de los equipos técnicos cuando sea requerido explicaron sus autoridades.